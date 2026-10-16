La triquiñuela de los invasores de Ceuta para evitar ser deportados: así buscan asilo mientras vitorean a Pedro Sánchez

La crisis migratoria que atraviesa Ceuta ha alcanzado un nivel de complejidad mayor. Tras el importante aumento de llegadas a finales de julio, miles de individuos permanecen en la ciudad mientras se multiplican las solicitudes de asilo. La narrativa acerca de un presunto uso fraudulento del sistema de asilo se entremezcla con casos auténticos de persecución, lo que requiere un análisis cuidadoso y garantías. Según informa el medio El Imparcial, el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha denunciado la situación señalando que miles de migrantes continúan en su territorio.

La cifra exacta sigue siendo objeto de controversia. Las estimaciones proporcionadas por las autoridades y los medios parecen variar entre 8.000 y 10.000 personas, mientras el Gobierno señala que un número considerable ya habría retornado a Marruecos. Desde el 10 de agosto, según recientes informes de prensa, casi 11.800 migrantes habrían regresado de manera voluntaria.

Un cambio en las solicitudes

Las estadísticas indican que aproximadamente el 70% de las solicitudes más recientes, presentadas por ciudadanos marroquíes, alegan persecución debido a su orientación sexual. Este dato ha alimentado las acusaciones de que el sistema podría estar siendo utilizado de forma inapropiada; sin embargo, esto no implica que necesariamente exista un fraude. La legislación española contempla la orientación sexual y la identidad de género como razones válidas para acceder a la protección internacional.

El procedimiento requiere que cada solicitud se examine de forma individualizada. La Oficina de Asilo y Refugio tiene la tarea de evaluar la coherencia de las historias presentadas, las circunstancias personales, las amenazas recibidas y la situación en el país de origen. No se pueden exigir pruebas íntimas ni basarse en estereotipos sobre la homosexualidad.

La problemática se complica, ya que no hay una prueba tangible que valide la orientación sexual. Una declaración falsa puede buscar un beneficio migratorio, mientras que una persona en situación de persecución a menudo carece de documentos, denuncias o testigos. Esta situación explica las altas tasas de denegación y la necesidad de separar el debate político de la evaluación jurídica justa.

En Marruecos, el artículo 489 del Código Penal penaliza las relaciones homosexuales consensuadas con tres a seis meses de prisión. Este contexto es relevante, aunque no convierte automáticamente a cualquier ciudadano marroquí en un refugiado. El solicitante debe demostrar un temor fundamentado ante la posibilidad de persecución y la falta de protección efectiva en su país.

Los expedientes analizados muestran variaciones notables en sus resultados:

La mayor parte de las solicitudes de migrantes marroquíes hasta ahora resultaron en rechazos.

La Policía ha identificado resoluciones favorables en algunos casos, aunque desconoce el motivo específico detrás de cada concesión.

En ciertos casos, se observan alegaciones relacionadas con la orientación sexual.

Las organizaciones que operan en este ámbito demandan la realización de entrevistas con personal capacitado y asesoría legal.

El pulso entre Madrid y Ceuta

Vivas y el Partido Popular han instado a acelerar los procesos de devolución y se oponen a que la ciudad tenga que cargar con los costos de la emergencia por un periodo extenso. Sin embargo, el Gobierno central señala que las devoluciones colectivas o automáticas no podrían reemplazar el análisis individual de cada solicitud.

La presión es especialmente palpable en el caso de los menores, ya que miles de ellos fueron registrados tras la afluencia masiva. Cientos han sido trasladados a la península o redistribuidos entre diversas comunidades autónomas. La capacidad de acogida en Ceuta, limitada por su tamaño y su ubicación geográfica, se encuentra constantemente bajo presión.

El Ejecutivo ha creado espacios temporales que pueden albergar unas 1.500 personas. Aunque esta medida atenúa la presión inmediata, no soluciona el dilema de fondo: Ceuta sigue dependiendo de las decisiones del Gobierno de Madrid, de la cooperación marroquí y de la respuesta de la Unión Europea.

La evolución de esta situación dependerá de tres factores esenciales:

La tramitación del asilo, un proceso que podría extender la permanencia de miles de personas. Los retornos voluntarios, que dependen tanto de la voluntad de Marruecos como de la seguridad de aquellos que deciden regresar. La gestión de menores, que está sujeta a normativas legales diferentes a las que rigen para los adultos.

Una frontera con dimensión europea

La crisis también pone de manifiesto la vulnerabilidad de la frontera exterior de la Unión Europea. La llegada masiva evidenció que un cambio en la vigilancia desde Marruecos puede desbordar en cuestión de horas a una ciudad que cuenta con aproximadamente 80.000 habitantes. Posteriormente, el debate se centró en la cuestión de la protección internacional y la asignación de responsabilidades entre España y sus socios europeos.

El riesgo inmediato es que la discusión quede atrapada en dos simplificaciones: por un lado, considerar todas las solicitudes como parte de una maniobra organizada, y por otro, aceptar cualquier alegación sin ningún tipo de comprobación. Ambas posturas se alejan del derecho de asilo y de la realidad compleja detrás de cada expediente.

Ceuta requerirá más recursos, pero también decisiones ágiles y transparentes. Es posible reforzar el control fronterizo sin sacrificar las garantías individuales. En esta distinción se juega la credibilidad de la política migratoria española.

Mientras se libra esta lucha, el territorio mantiene una curiosa singularidad: Ceuta concentra frontera terrestre con África, normativas europeas, presión migratoria y una sociedad que ha aprendido a sobrellevar cada crisis mirando al otro lado de una valla que rara vez permanece serena.