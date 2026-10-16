Trump frena la emisión en directo de la ejecución de Nidal Hasan y limita el acceso a los familiares de las víctimas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha zanjado la polémica sobre la posible retransmisión pública de la ejecución de Nidal Hasan, el expsiquiatra del Ejército condenado por asesinar a 13 militares en la base de Fort Hood, en Texas. El mandatario ha confirmado que el condenado será ejecutado mediante fusilamiento, aunque ha descartado que el procedimiento pueda seguirse en directo.

«Morirá, como estaba previsto, por fusilamiento, pero este evento no se transmitirá en directo», ha anunciado Trump en su plataforma Truth Social.

Según ha explicado, los familiares directos de las víctimas mortales tendrán la posibilidad de presenciar la ejecución en persona. El presidente ha defendido que sus allegados merecen tener esa oportunidad como parte del proceso de justicia.

La decisión supone un cambio de rumbo respecto a la posibilidad de emitir públicamente la muerte del condenado. Trump ha reconocido que una retransmisión podría servir, a su juicio, como advertencia para quienes contemplen cometer atentados. Sin embargo, también ha admitido que muchas personas preferirían no contemplar una ejecución, ni siquiera a través de una pantalla.

En su mensaje, el republicano ha vuelto a recordar la gravedad de los hechos por los que Hasan fue condenado. El tiroteo ocurrido en noviembre de 2009 en Fort Hood acabó con la vida de 13 personas, entre ellas una militar embarazada, y dejó otras 32 heridas.

Trump reabre la polémica sobre los fallos de inteligencia

El presidente también ha aprovechado su declaración para cuestionar la actuación de las autoridades durante la Administración de Barack Obama. Según Trump, el FBI había interceptado comunicaciones electrónicas entre Hasan y Anwar al-Awlaki, un clérigo radical de origen yemení-estadounidense.

El mandatario ha sostenido que los investigadores antiterroristas concluyeron entonces que los mensajes enviados por Hasan no constituían una amenaza. A su juicio, aquella valoración terminó considerándose un fallo importante de inteligencia.

La cuestión de la retransmisión había cobrado fuerza después de que la cadena CNN informara el martes de que Trump y sus asesores estudiaban la posibilidad de cancelar la emisión. Según la información publicada por el medio, el presidente habría comentado en privado que desconocía que Hasan utilizaba una silla de ruedas. También habría ignorado que el secretario de Guerra, Pete Hegseth, había anunciado previamente la intención de permitir que la población siguiera la ejecución.

Pese a las dudas sobre la difusión pública de las imágenes, Trump se había mostrado favorable desde el principio a que el condenado muriera por fusilamiento.

Hegseth defendía la retransmisión como advertencia

El pasado viernes, el presidente justificó su postura sobre el método de ejecución alegando que Hasan había causado numerosas muertes. Trump llegó a afirmar que no le importaba cómo se produjera el fallecimiento del condenado, siempre que se cumpliera la sentencia, y calificó la pena capital como una forma digna de morir en su caso.

Por su parte, Pete Hegseth había defendido la conveniencia de que la población conociera las consecuencias de actos de esta naturaleza. Sus declaraciones alimentaron el debate sobre la posibilidad de convertir la ejecución en un acontecimiento accesible al público.

El vicepresidente estadounidense, JD Vance, se desmarcó de esa opción y aseguró que no tenía intención de ver la ejecución si finalmente se retransmitía. Aunque subrayó la gravedad de los crímenes cometidos por Hasan, también expresó sus dudas sobre que la emisión llegara a realizarse.

La controversia aumentó cuando Trump dejó claro que la decisión final le correspondía a él y no a su secretario de Guerra. El presidente sostuvo entonces que mostrar la ejecución podía tener un efecto disuasorio, pero que también existía la alternativa de mantenerla fuera de las cámaras.

Con el anuncio publicado en Truth Social, Trump ha despejado finalmente una de las principales incógnitas: la ejecución seguirá adelante por fusilamiento, pero no habrá retransmisión en directo. La asistencia presencial quedará reservada a los familiares directos de las víctimas que quieran acudir.