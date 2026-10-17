Trump fulmina a su nueva portavoz tras solo cinco días en el cargo y en medio de la polémica

La Casa Blanca se enfrenta a un nuevo cambio en su equipo de comunicación. El presidente estadounidense, Donald Trump, ha apartado a Katie Zacharia de sus funciones como portavoz apenas cinco días después de su incorporación oficial, según tres fuentes citadas por The New York Times. La decisión llega tras una primera comparecencia que generó críticas y cuestionamientos sobre su preparación para el puesto.

La salida se produce después de que el propio Trump reconociera públicamente que había animado a Zacharia a reconsiderar su continuidad. Durante una conversación con periodistas antes de viajar a un acto político en Georgia, el presidente dejó entrever que el cargo podía no compensarle y que prefería que tomara la decisión por sí misma.

«Si yo fuera tú, me lo replantearía», comentó el mandatario, quien también le trasladó que no tenía por qué seguir adelante si no se sentía cómoda en el puesto. Trump aseguró que hablaría con ella a su regreso a Washington y sostuvo que su prioridad era que estuviera satisfecha con su decisión.

Un debut ante la prensa marcado por las críticas

Zacharia asumió oficialmente la portavocía el 12 de octubre, después de que Karoline Leavitt dejara el cargo en agosto para dedicar más tiempo a su familia. Trump había anunciado la elección de su sustituta tres días antes, el viernes 9 de octubre.

Sin embargo, su estreno ante los medios, celebrado el martes 13, estuvo lejos de pasar inadvertido. La comparecencia duró alrededor de 14 minutos y la portavoz se apoyó en la lectura de buena parte de sus intervenciones. Además, respondió únicamente a tres preguntas, todas procedentes de medios de comunicación conservadores.

Uno de los momentos más complicados llegó cuando se le preguntó por el intercambio de información de inteligencia con Ucrania. La dificultad para abordar algunas cuestiones alimentó las críticas sobre su actuación en una de las funciones más visibles y exigentes de la Administración estadounidense.

Las dudas sobre su formación también entran en escena

A las críticas por su primera comparecencia se añadieron interrogantes sobre su historial académico y profesional. Al anunciar su nombramiento, Trump la presentó como abogada, pero Zacharia reconoció posteriormente que no había superado el examen de acceso al colegio de abogados de California, al que se presentó en 2011 tras completar sus estudios de Derecho en la Universidad Pepperdine.

La polémica se intensificó después de su aparición en el programa Fox & Friends, de la cadena Fox News. Trump consideró que la entrevista había sido especialmente dura con ella y volvió a sugerir que podía abandonar el puesto si así lo deseaba.

La ya ex portavoz respondió a las críticas en una nueva entrevista con Fox News este viernes. Durante su intervención, defendió que su cometido consiste en transmitir la posición del presidente ante los periodistas, no en ejercer como asesora jurídica de la Casa Blanca.

Su breve paso por el cargo concluye así en medio de la controversia sobre su actuación pública y sus credenciales, mientras la Administración de Trump vuelve a afrontar cambios en una posición clave para la relación entre el presidente y los medios de comunicación.