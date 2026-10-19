EE.UU. emite una orden de arresto contra el expresidente cubano Raúl Castro

La Justicia de Florida ha dado un nuevo paso en el caso que investiga la muerte de cuatro personas tras el derribo de dos avionetas civiles en 1996. Un juez de Miami firmó una orden de arresto estatal contra el exdictador cubano Raúl Castro, a quien las autoridades estadounidenses atribuyen una presunta participación en los hechos.

El fiscal general de Florida, James Uthmeier, anunció la medida este lunes. La acusación apunta a una supuesta conspiración para cometer asesinato en primer grado y se apoya en una investigación centrada en el papel que habría desempeñado Castro, quien en aquel momento dirigía el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba.

Según la hipótesis de los investigadores, integrantes de los servicios de inteligencia cubanos que operaban en Estados Unidos habrían vigilado las actividades de Hermanos al Rescate y recopilado información sobre sus vuelos. Esos datos, de acuerdo con la acusación, podrían haber contribuido a que las fuerzas militares cubanas localizaran e interceptaran las aeronaves.

Un episodio que marcó las relaciones entre Washington y La Habana

Los hechos se remontan al 24 de febrero de 1996. Ese día, aviones de combate cubanos derribaron dos avionetas de la organización humanitaria Hermanos al Rescate sobre aguas internacionales. El ataque acabó con la vida de tres ciudadanos estadounidenses y de un residente permanente legal en Estados Unidos.

La entidad, establecida en Miami, realizaba operaciones para localizar y socorrer a cubanos que intentaban llegar a territorio estadounidense por vía marítima. El derribo provocó una fuerte controversia internacional y se convirtió en uno de los episodios más graves de las tensiones entre ambos países.

La nueva orden judicial estatal no constituye el único frente legal que enfrenta Castro en Estados Unidos. En mayo, las autoridades federales también presentaron cargos relacionados con su presunta responsabilidad en el caso. Florida había reactivado las pesquisas en marzo, casi 30 años después de los acontecimientos.

El caso avanza en un contexto de mayor presión sobre Cuba

La decisión judicial llega en una etapa de endurecimiento de la política de Washington hacia La Habana bajo la Administración del presidente Donald Trump. Las medidas contra personas vinculadas al Gobierno cubano y el refuerzo de las sanciones coinciden con la profunda crisis económica que atraviesa la isla.

Por ahora, las actuaciones anunciadas reflejan las acusaciones formuladas por las autoridades estadounidenses. La eventual responsabilidad penal de Raúl Castro deberá determinarse en el marco de los procedimientos judiciales correspondientes.