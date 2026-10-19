El yate con piscina de 50 metros, un reflejo del lujo de Kim Jong-un en Corea del Norte

Un yate de lujo de 80 metros ancla en la costa oriental de Corea del Norte, muy cerca de la residencia veraniega de Kim Jong-un. Las imágenes satelitales que ha analizado BBC News Mundo revelan una piscina de aproximadamente 50 metros con varios toboganes acuáticos en la cubierta. La disparidad con la vida cotidiana de la mayoría de los norcoreanos es innegable.

Este yate había salido en julio de una instalación de mantenimiento ubicada en Wonsan y se observó posteriormente en la península de Kalma. Las imágenes indican que estuvo allí desde julio hasta mediados de octubre. Esta actividad coincide con el período vacacional del dirigente y su familia, aunque la mera presencia del yate no garantiza que Kim estuviera a bordo.

Una flotilla reservada para la élite

El análisis de las imágenes satelitales ha podido identificar otros tres barcos de gran tamaño cerca de la villa de Kim Jong-un. Sus longitudes aproximadas son:

Embarcación Longitud estimada Actividad observada Yate principal 80 metros Anclado en Kalma desde julio Segundo barco 60 metros Movimientos repetidos alrededor de Wonsan Tercer barco 55 metros Presencia en islas cercanas Cuarto barco 50 metros Apariciones durante el verano

Corea del Norte no ha confirmado oficialmente a quién pertenecen estas embarcaciones. Sin embargo, exfuncionarios, desertores y expertos consultados por medios internacionales creen que están destinadas al líder y a su círculo más cercano. Un ciudadano común tendría pocas oportunidades de acceder a embarcaciones de este tamaño, en un país asediado por sanciones y con un bajo nivel de ingresos.

Ri Jong Ho, un antiguo funcionario involucrado en la gestión de divisas del Partido de los Trabajadores, comentó a la BBC que los barcos suelen pasar el invierno en astilleros y trasladarse en verano a la villa del dirigente o a la zona de Kalma. Su finalidad principal sería el ocio y la navegación privada.

Las imágenes también permiten observar una cierta rutina. Durante el invierno, las embarcaciones permanecen en tierra, protegidas. Cuando llega el verano, se mueven hacia los lugares de esparcimiento de la familia gobernante. Este patrón ha sido constante en años anteriores, aunque el régimen mantiene en secreto los pormenores de su patrimonio.

Wonsan-Kalma, escaparate turístico

El yate se localiza cerca del complejo turístico Wonsan-Kalma, una de las principales apuestas económicas y propagandísticas del régimen. Los medios estatales norcoreanos caracterizan este lugar como un destino moderno, con hoteles, restaurantes, comercios, instalaciones deportivas y parques acuáticos. La capacidad anunciada ronda los 20.000 visitantes.

Este proyecto tiene como objetivo mostrar una imagen diferente de Corea del Norte: un país accesible al turismo, capaz de brindar ocio costero y servicios de calidad. Sin embargo, su funcionamiento está atado a factores complejos. Las sanciones internacionales, la limitada conectividad exterior y la escasez de divisas restringen el número de visitantes potenciales, especialmente de procedencia occidental.

La proximidad entre el complejo turístico y las villas del líder refuerza otra idea. Wonsan-Kalma podría funcionar como un atractivo para visitantes seleccionados, pero a la vez sirve de espacio de esparcimiento para la élite política. En la práctica, la línea entre el turismo y el privilegio se difumina en esta franja costera.

Este contraste tiene un trasfondo político importante. Kim Jong-un busca proyectar una imagen de estabilidad y modernización, al tiempo que mantiene un sistema cerrado, con rígidas limitaciones para la población. Las instalaciones lujosas no son un reflejo de la situación económica del país, sino una muestra de cómo la élite concentra recursos en proyectos estratégicos y bienes de consumo privado.

Un mensaje calculado desde la costa

La infraestructura de ocio también se convierte en un elemento de propaganda. Un yate con piscina de 50 metros y toboganes visibles desde el espacio proyecta poder, control y acceso a bienes que la mayoría de los ciudadanos no puede obtener. Aunque el Gobierno no reconozca públicamente la titularidad, esta imagen se alinea con la estrategia de presentar al líder como una figura moderna y próspera.

No se conoce el coste exacto del yate, pero embarcaciones de lujo de tamaño similar pueden alcanzar valores cercanos a los 100 millones de dólares, según estimaciones difundidas en la prensa internacional. Esta cifra debe manejarse con precaución, ya que el diseño, el equipamiento y el estado del barco pueden influir considerablemente en el precio.

La ubicación del yate tampoco prueba que Kim Jong-un lo haya utilizado en cada ocasión. Las imágenes satelitales permiten rastrear movimientos y cambios en las instalaciones, aunque no identifican a los pasajeros. Sin embargo, la repetición del patrón y la cercanía de los barcos a sus residencias refuerzan la hipótesis de que forman parte de su sistema privado de ocio.

Entre piscinas, parques acuáticos y embarcaciones destinadas a unos pocos, Wonsan presenta una imagen inusual de Corea del Norte: un país que ofrece vacaciones a la orilla del mar mientras guarda sus mejores toboganes para la familia que está en el poder.