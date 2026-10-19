Zelenski acusa a Trump de empujar a Ucrania hacia la rendición

El enfrentamiento entre Volodímir Zelenski y Donald Trump vuelve a intensificarse. El presidente de Ucrania considera que varias decisiones de Washington están aumentando la presión sobre Kiev hasta el punto de hacerle temer que Estados Unidos pretenda empujarlo a aceptar las condiciones de Rusia. Entre sus principales motivos de preocupación figuran la menor disponibilidad de armamento defensivo, las limitaciones de Starlink y las iniciativas estadounidenses relacionadas con el combustible ruso.

En una entrevista concedida a Bloomberg, Zelenski aclaró que no da por hecho que ese sea el propósito de sus aliados estadounidenses. Sin embargo, sostuvo que las últimas medidas transmiten esa impresión y advirtió de que Ucrania podría acabar pagando el precio de un intento de cerrar la guerra sin garantías suficientes para su seguridad.

Los misiles Patriot, en el centro de la disputa

Uno de los principales puntos de fricción es el suministro de sistemas de defensa antiaérea. Según Zelenski, Ucrania recibe actualmente alrededor de doce misiles Patriot al mes, una cifra que sitúa en una cuarta parte de los envíos realizados durante la presidencia de Joe Biden.

El mandatario ucraniano asegura, además, que su Gobierno ya ha pagado por parte de ese armamento y que algunos suministros continúan pendientes de autorización. A su juicio, los retrasos no responden únicamente a dificultades técnicas, sino también a decisiones políticas.

Ante esta situación, Kiev ha planteado una posible contrapartida a Washington: reducir los ataques contra las refinerías rusas a cambio de acelerar la llegada de interceptores que permitan proteger las ciudades y las infraestructuras ucranianas. Zelenski sostiene que no puede exigirse a su país que renuncie a determinadas operaciones militares mientras sus capacidades defensivas siguen sujetas a restricciones.

Starlink, otro frente de tensión con Washington

Las limitaciones del sistema de comunicaciones por satélite Starlink también preocupan a las autoridades ucranianas. Zelenski ha denunciado que el servicio deja de funcionar cuando determinados dispositivos superan los 161 kilómetros por hora, pese a que, según su versión, la tecnología podría operar a velocidades superiores a los 400 kilómetros por hora.

El problema tendría consecuencias para las operaciones militares de Ucrania, especialmente en el empleo de proyectiles y sistemas no tripulados contra objetivos situados en territorio ruso, así como en determinadas tareas de interceptación de drones.

El presidente ucraniano considera que estas restricciones reducen su margen de actuación en un momento en el que necesita mantener tanto la capacidad ofensiva como la protección de sus posiciones y de la población civil.

Zelenski alerta de la presión política antes de las elecciones de EE UU

El dirigente ucraniano también ha señalado la proximidad de las elecciones legislativas de mitad de mandato en Estados Unidos, previstas para el 3 de noviembre, como un factor que puede complicar las decisiones de la Administración Trump.

Zelenski ha calificado las jornadas previas a esos comicios de especialmente delicadas, aunque se ha mostrado más optimista sobre la posibilidad de que el clima político se modere una vez celebradas las votaciones.

Mientras tanto, el presidente ha asegurado que las fuerzas ucranianas están obteniendo resultados en el frente oriental. En su mensaje diario, afirmó que desde el comienzo del otoño sus tropas han recuperado más territorio del que las fuerzas rusas han logrado conquistar durante ese periodo. Estas declaraciones corresponden al balance ofrecido por Kiev.

Trump defiende el acercamiento a Rusia y rechaza nuevas sanciones

Desde Washington, Trump ha justificado sus decisiones por la necesidad de mantener abiertas las negociaciones para poner fin a la guerra. El presidente estadounidense ha defendido incluso el acuerdo relacionado con la compra de diésel ruso, al considerar que adoptar medidas que alejen a Moscú de la mesa de diálogo sería contraproducente.

El mandatario asegura que las conversaciones están avanzando y ha destacado, entre otros asuntos, los contactos para facilitar intercambios de prisioneros.

En la misma línea, Trump ha explicado por qué no ha respaldado por ahora la conocida como Ley Graham, que contempla nuevas sanciones contra Rusia. Según su argumento, aprobar esas medidas en este momento podría provocar que el Kremlin abandonase las negociaciones.

El presidente estadounidense también ha relacionado su estrategia con la situación internacional, al afirmar que Rusia está prestando menos ayuda a Irán de la que podría ofrecer y que desea evitar cualquier actuación que altere ese escenario.

Trump ha añadido que los ataques ucranianos contra las refinerías rusas están provocando importantes perjuicios económicos, incluso en Estados Unidos. En su argumentación, ha mencionado los efectos sobre agricultores, ganaderos y empresas, al tiempo que ha señalado que Rusia continúa exportando grandes cantidades de diésel a precios reducidos.

El presidente estadounidense carga contra Zelenski

La tensión ha aumentado todavía más después de que Trump arremetiera contra su homólogo ucraniano en la red social Truth Social. El republicano sostiene que Zelenski no está dispuesto a terminar el conflicto, pese a la ayuda económica que Ucrania ha recibido de los países europeos y de la anterior Administración estadounidense.

Trump considera que Kiev tuvo hace dos años la oportunidad de alcanzar un acuerdo más favorable y que ahora afronta una negociación en condiciones menos ventajosas. Para respaldar su argumento, ha aludido a las pérdidas territoriales de Ucrania y al elevado coste humano de la guerra.

El presidente estadounidense ha insistido en que quiere poner fin a las hostilidades, aunque sus declaraciones chocan con las advertencias de Zelenski sobre las consecuencias que podrían tener las concesiones exigidas a Kiev.

La disputa refleja las diferencias entre ambos gobiernos sobre cómo alcanzar una salida al conflicto: mientras Ucrania reclama garantías de seguridad y un respaldo militar suficiente para resistir, Trump defiende mantener abiertas las conversaciones con Moscú y evitar decisiones que, a su juicio, puedan frustrarlas.