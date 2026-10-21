Trump acusa a España de perder el control migratorio y advierte de una crisis que amenaza a Europa

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha vuelto a situar a España en el centro de su discurso contra la inmigración. Durante una comparecencia en el Despacho Oval de la Casa Blanca, el dirigente republicano ha acusado al país de no responder adecuadamente a la llegada de migrantes y ha advertido de que Europa se enfrenta a una situación que, a su juicio, pone en peligro su futuro.

Trump ha utilizado el ejemplo español para respaldar su apuesta por una política migratoria más restrictiva. Según su relato, España habría recibido en poco tiempo a un elevado número de personas procedentes de distintos países, sin adoptar medidas suficientes para frenar su entrada o gestionar la situación.

En sus declaraciones ante los medios, el presidente estadounidense ha insistido en que la llegada de migrantes se produjo de manera repentina y a gran escala. También ha cuestionado la respuesta de las autoridades españolas y ha afirmado desconocer dónde se encuentran las personas que, según él, llegaron al territorio nacional.

El mandatario ha hecho referencia a la entrada de inmigrantes en Ceuta durante el verano, aunque sus afirmaciones sobre la dimensión y las circunstancias de las llegadas no han sido acompañadas, en el acto, de datos que permitan verificar las cifras mencionadas.

Trump endurece su discurso contra la inmigración en Europa

Las declaraciones se han producido durante un acto organizado para presentar una iniciativa de su Administración contra presuntos casos de fraude y malversación en Estados Unidos. En ese contexto, Trump también ha señalado a determinadas comunidades de inmigrantes en estados como Minnesota, a las que su Gobierno vincula con supuestas irregularidades.

El presidente ha aprovechado la comparecencia para defender su estrategia migratoria, basada en reforzar los controles fronterizos y aumentar las deportaciones. Su discurso vuelve a presentar la inmigración como uno de los principales desafíos políticos y sociales, tanto para Estados Unidos como para los países europeos.

Trump ha ampliado sus críticas al conjunto del continente y ha reclamado un cambio de orientación en las políticas migratorias europeas. En su intervención, ha advertido de que, si los países de Europa no modifican su rumbo, el continente podría perder aquello que lo define.

Con estas palabras, el dirigente estadounidense insiste en una de las principales líneas de su discurso político: vincular el control de la inmigración con la seguridad y la continuidad de las sociedades europeas. Sus afirmaciones sobre España se enmarcan en esa estrategia y refuerzan su defensa de medidas más duras frente a la llegada de extranjeros.