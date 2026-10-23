Putin considera un acuerdo con Ucrania, pero la guerra continúa sin tregua

Este anuncio llega en un contexto de guerra y no incluye un alto el fuego. Vladímir Putin ha afirmado que Rusia está preparada para “llegar a un acuerdo” con Ucrania, tras reunirse con el enviado especial estadounidense Steve Witkoff. Esta declaración parece devolver a la diplomacia al primer plano, sin embargo, no elimina los obstáculos que han impedido el avance de las negociaciones durante varios meses.

Putin propone reanudar los contactos entre Rusia, Ucrania y Estados Unidos después del 10 de noviembre. Según el Kremlin, la meta sería delinear un sistema de seguridad para ambas naciones una vez concluya el conflicto. Moscú insiste en que busca un acuerdo duradero, no una pausa breve que sirva para reagrupar fuerzas y regresar luego al campo de combate.

Una apertura con condiciones

La propuesta rusa presenta una diferencia fundamental en comparación con la posición de Ucrania. Moscú desea discutir inicialmente el marco de seguridad que regiría tras la guerra, mientras que Kiev exige garantías concretas antes de aceptar cualquier pacto sobre cuestiones territoriales. Volodímir Zelenski ha dejado claro que Ucrania no aceptará un acuerdo que permita la posibilidad de una nueva invasión.

El presidente ucraniano ha manifestado su disposición a establecer las líneas actuales del frente como base para la negociación. Esta postura implicaría aceptar una realidad territorial desfavorable, con Rusia controlando partes del este y del sur de Ucrania. A cambio, Kiev demanda compromisos militares y políticos que impidan a Moscú reanudar los ataques.

Las posiciones de los actores principales se pueden resumir de la siguiente manera:

Rusia: exigencias de garantías de seguridad para ambas naciones y reconocimiento de su papel en cualquier acuerdo final.

exigencias de garantías de seguridad para ambas naciones y reconocimiento de su papel en cualquier acuerdo final. Ucrania: anhelo de un alto el fuego, participación directa en las negociaciones y una protección internacional verificable.

anhelo de un alto el fuego, participación directa en las negociaciones y una protección internacional verificable. Estados Unidos: búsqueda de un marco de paz que incluya seguridad, reconstrucción económica y una arquitectura europea más estable.

búsqueda de un marco de paz que incluya seguridad, reconstrucción económica y una arquitectura europea más estable. Europa: interés en que el acuerdo no premie la invasión, ni deje a Ucrania vulnerable ante futuros conflictos.

La cuestión territorial permanece como el nudo crítico. Rusia continúa insistiendo en demandas sobre el Donbás y otras áreas ocupadas, mientras que Ucrania se niega a ceder formalmente las zonas que aún controla. Hasta el momento, ninguna de las partes ha mostrado señales claras de estar dispuesta a aceptar las demandas esenciales del otro.

Diplomacia en medio de los ataques

La fragilidad del proceso de negociación se evidenció rápidamente ante la actividad militar. Horas después de que se anunciara el acuerdo preliminar para reanudar los diálogos, Rusia lanzó un ataque con misiles sobre Kiev, según lo reportado por CNN. Este episodio pone de manifiesto que las declaraciones diplomáticas aún no han alterado la dinámica en el terreno.

Desde que las negociaciones anteriores se paralizaron en febrero, los intercambios se han limitado principalmente a la cuestión de los prisioneros y gestiones puntuales. Este nuevo impulso proviene de Washington, que intenta acercar posturas tras las reuniones de Witkoff con Putin y Zelenski.

La Casa Blanca sostiene que las conversaciones con Kiev han permitido avanzar en varios aspectos:

Garantías de seguridad a largo plazo. Un plan económico para la reconstrucción de Ucrania. Una nueva estructura de seguridad para Europa. La posible reanudación de contactos trilaterales en noviembre.

Sin embargo, el Kremlin no ha aceptado en su totalidad las propuestas presentadas por Ucrania y Europa. Además, no ha aclarado qué compromisos concretos espera recibir a cambio de un acuerdo. El lenguaje utilizado por Moscú se mantiene deliberadamente vago, lo que le permite ganar margen político sin renunciar a sus objetivos militares.

Qué puede ocurrir en noviembre

La próxima ronda de conversaciones podría llevarse a cabo a mediados de noviembre, probablemente en Abu Dabi, aunque la sede aún no ha sido confirmada. El resultado más realista de este encuentro no sería un tratado de paz, sino el establecimiento de una agenda común y algún mecanismo para reducir las tensiones existentes.

Se pueden vislumbrar tres escenarios factibles:

Negociación prolongada: las partes reinician el diálogo, pero mantienen sus líneas rojas y utilizan las reuniones para ganar tiempo.

las partes reinician el diálogo, pero mantienen sus líneas rojas y utilizan las reuniones para ganar tiempo. Tregua limitada: Estados Unidos impulsaría un alto el fuego parcial o una congelación del frente, aunque con garantías aún por definir.

Estados Unidos impulsaría un alto el fuego parcial o una congelación del frente, aunque con garantías aún por definir. Bloqueo renovado: las exigencias territoriales de Moscú y las garantías exigidas por Kiev impedirían alcanzar cualquier acuerdo.

La disposición de Putin representa una oportunidad diplomática, aunque no asegura un cambio estratégico claro. Mientras Rusia siga atacando y Ucrania no obtenga garantías sólidas, la palabra “acuerdo” seguirá siendo solo eso, una posibilidad distante, no una solución inminente.

En medio de tanta destrucción, la diplomacia presenta ahora un espacio reducido. El verdadero desafío será evitar que se cierre nuevamente antes de que las palabras se transformen en compromisos que puedan ser verificados.