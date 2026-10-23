Un terremoto en el Tíbet deja un saldo trágico de 16 muertos y obliga a más de 12.000 personas a abandonar sus hogares

El terremoto impactó la región norte del Tíbet el jueves por la noche, dejando al menos 16 muertos, 65 heridos y miles de personas que se encuentran fuera de sus casas. El epicentro se situó en el condado de Baqing, que forma parte de la ciudad de Nagqu, un área extensa, remota y situada a considerable altitud.

Es probable que el balance de víctimas sufra variaciones en las próximas horas. De los heridos, once tienen lesiones graves, por lo que las autoridades han decidido evacuar a 12.489 personas, cifra que se recoge en el último informe de organismos locales. El seísmo ha provocado el derrumbe o daño de 339 viviendas y los equipos de rescate se enfrentan a cortes de electricidad, problemas de comunicación y carreteras afectadas.

Una emergencia marcada por la geografía

El temblor se registró a las 22:33, hora local, con una magnitud de 7 y a aproximadamente diez kilómetros de profundidad. Esta combinación incrementó la intensidad que se percibió en la superficie. Aunque el epicentro se localiza en una zona poco poblada, hay comunidades dispersas y viviendas que resultan vulnerables frente a un movimiento de tal magnitud.

La altitud complica aún más la situación. El frío extremo, las largas distancias a recorrer y la falta de infraestructuras dificultan el traslado de heridos y la instalación de refugios adecuados. Por si fuera poco, las réplicas del terremoto pueden ocasionar nuevos derrumbes, lo que obligaría a ampliar las zonas de seguridad.

Las autoridades han desplegado:

Más de 300 policías para apoyar en las labores de rescate y controlar las carreteras.

Unidades de bomberos y equipos sanitarios.

Soldados, perros de rescate y drones de reconocimiento.

Tiendas de campaña, camas plegables, mantas, ropa de abrigo y generadores.

Viviendas prefabricadas y otros suministros para los evacuados.

Más de 1.600 personas están involucradas en las operaciones de emergencia en el área afectada. La prioridad en este momento es localizar a posibles supervivientes, atender a los heridos y garantizar agua, alimentos y alojamiento durante las primeras noches tras el desastre.

El riesgo no termina con el primer balance

Los temblores en zonas montañosas suelen dar lugar a una segunda fase de peligro. Los desprendimientos pueden bloquear caminos e incomunicar a poblaciones enteras. Las réplicas pueden también dañar edificios que ya se han visto debilitados tras el impacto inicial. Por este motivo, los equipos deben evaluar las estructuras antes de permitir que los residentes regresen.

La respuesta oficial se encuentra actualmente enfocada en tres frentes:

Búsqueda y rescate: inspección de viviendas, cobertizos y edificios dañados. Atención humanitaria: traslado de heridos y provisión de alojamiento temporal para miles de evacuados. Evaluación de daños: revisión de carreteras, redes eléctricas y de comunicación.

El Gobierno chino ha elevado el nivel de respuesta ante la catástrofe y ha movilizado recursos financieros dirigidos a las labores de rescate, evacuación y alojamiento. El uso de drones facilita la obtención de imágenes de áreas inaccesibles para los vehículos.

Este episodio también pone de manifiesto la desigual exposición de las diferentes comunidades tibetanas. Aunque la escasa densidad de población puede limitar el número total de víctimas, también incrementa el aislamiento de quienes habitan lejos de los núcleos urbanos. En situaciones de emergencia, recorrer largas distancias puede ser la diferencia entre recibir atención de inmediato o enfrentar una espera desesperante.

Una región acostumbrada a convivir con los seísmos

El Tíbet se sitúa en una de las áreas sísmicamente más activas del planeta. La presión existente entre la placa india y la euroasiática ha dado lugar al levantamiento de la meseta tibetana, que a su vez mantiene una intensa actividad tectónica en extensas zonas del Himalaya y del interior de China.

El terremoto de Nagqu se suma a una larga lista de incidentes que han llevado a China a reforzar los protocolos de emergencia en regiones remotas. El país cuenta con una logística robusta y un fuerte control administrativo sobre la información. En los próximos días, la precisión del balance final dependerá de la capacidad de los equipos para acceder a todas las localidades afectadas.

Las cifras de víctimas, los daños materiales y la situación de los desplazados seguirán siendo los principales indicadores para evaluar la gravedad del desastre. Mientras tanto, numerosas familias se preparan para pasar la noche en refugios temporales, distantes de unas viviendas que tal vez nunca puedan volver a ocupar.

Aunque el terremoto ha ocurrido, la montaña todavía puede moverse. En el Tíbet, cada réplica transforma el proceso de rescate en una verdadera carrera contra el frío, la distancia y el tiempo.