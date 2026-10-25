Francia, al límite: las protestas se recrudecen y rozan el millar de detenidos

Francia vivió este sábado otra jornada de movilizaciones multitudinarias que terminó con cerca de 1.000 detenidos y nuevos episodios de violencia en varias ciudades. Aunque buena parte de las marchas transcurrió sin incidentes graves, la tensión aumentó al caer la noche, cuando algunos grupos se enfrentaron a las fuerzas de seguridad y levantaron barricadas en distintos puntos del país.

El ministro del Interior francés, Laurent Nuñez, confirmó la cifra de arrestos en un día marcado por las concentraciones en ciudades como París, Lyon y Nantes. Las autoridades desplegaron un amplio dispositivo policial para evitar que se repitieran los disturbios registrados el fin de semana anterior, que dejaron miles de comercios afectados y más de 2.700 detenidos.

París concentra una de las mayores movilizaciones

La capital francesa reunió a unas 110.000 personas en una manifestación convocada a escala nacional. Durante buena parte de la jornada, la marcha se desarrolló con relativa tranquilidad, bajo la vigilancia de las fuerzas del orden.

Sin embargo, la situación cambió al final del día en Porte de Vincennes, en el sureste de París. Allí, varios manifestantes arrojaron objetos contra la policía y levantaron barricadas improvisadas. También se registraron restricciones en el transporte público, con el cierre de algunas estaciones de metro.

La prefectura parisina defendió el operativo de seguridad a través de una publicación en la red social X, donde aseguró que los agentes trabajaban tanto desde tierra como desde el aire para garantizar el desarrollo de las protestas.

Antes de la movilización, la policía había ordenado despejar la plaza de la Bastilla y dirigir a los participantes hacia Porte d’Italie, punto de inicio del recorrido autorizado. Durante las actuaciones, los agentes informaron de la incautación de armas y máscaras antigás.

Los enfrentamientos se extienden a otras ciudades

En Burdeos, al suroeste del país, varios participantes arrancaron protecciones de madera instaladas en un establecimiento comercial y utilizaron materiales para levantar barricadas. La policía denunció el lanzamiento de proyectiles y agresiones contra sus efectivos.

En Lyon, las imágenes difundidas mostraron a personas corriendo y cubriéndose el rostro después de que los agentes utilizaran gases lacrimógenos para dispersar a los grupos congregados.

Ante el riesgo de nuevos incidentes, algunas localidades francesas optaron por prohibir determinadas concentraciones e imponer toques de queda. El Gobierno había anunciado previamente el despliegue de 70.000 policías en todo el territorio nacional, después de recibir críticas por la respuesta de las autoridades a los disturbios de la semana anterior.

De las reivindicaciones educativas al descontento general

Las movilizaciones comenzaron en septiembre, impulsadas principalmente por estudiantes que denunciaban la escasez de profesores, el deterioro de los centros educativos y las desigualdades en el acceso a una enseñanza de calidad.

No obstante, las protestas han ido incorporando otras demandas sociales. El encarecimiento de la vida y las críticas a la respuesta gubernamental ante el cambio climático también han llevado a distintos colectivos a sumarse a las marchas.

Sindicatos, agricultores, transportistas y miembros del movimiento de los chalecos amarillos —conocido por sus protestas contra la política fiscal de Emmanuel Macron desde 2018— participan en un clima de creciente malestar social.

El presidente francés se reunió el viernes con representantes estudiantiles para abordar posibles medidas destinadas a mejorar la calidad de la educación. Sin embargo, el encuentro no ha impedido que continúen las movilizaciones.

Julian-Gabriel Dare, uno de los jóvenes participantes, explicó a la BBC que el movimiento ha superado las reivindicaciones iniciales relacionadas con las escuelas. Según señaló, una parte de los manifestantes reclama ahora también garantías para ejercer su derecho a protestar y expresarse libremente.

Las protestas cruzan las fronteras francesas

Francia no fue el único país europeo que registró movilizaciones este sábado. En Barcelona, cientos de jóvenes recorrieron el centro de la ciudad y algunos protagonizaron ataques contra establecimientos y daños en el mobiliario urbano, al que prendieron fuego.

En Bruselas, la policía recurrió a gases lacrimógenos y gas pimienta durante los enfrentamientos con manifestantes contrarios al Gobierno, que reclamaban mejores condiciones para el sistema educativo.

La capital albanesa, Tirana, también fue escenario de una protesta multitudinaria contra el Ejecutivo. Allí, los agentes utilizaron gases lacrimógenos para dispersar a los asistentes.

Por su parte, Milán reforzó las medidas de seguridad ante las convocatorias contra el aumento del coste de vida. La presencia de policías y militares buscó evitar que se repitieran los disturbios y saqueos del fin de semana anterior.

La sucesión de movilizaciones en distintos puntos de Europa refleja la diversidad de las reivindicaciones, que van desde la educación y el poder adquisitivo hasta las críticas a las políticas gubernamentales. En Francia, el principal desafío para las autoridades será contener los episodios violentos sin impedir el ejercicio del derecho a la manifestación.