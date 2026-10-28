EE.UU. planifica la salida de Delcy Rodríguez y unas elecciones en Venezuela para 2027

La estrategia que tiene Estados Unidos respecto a Venezuela incluye una reforma institucional, la salida de Delcy Rodríguez de la presidencia interina y la realización de elecciones en 2027. Así lo revela ABC, citando las declaraciones de un alto funcionario del Departamento de Estado.

Este enfoque no excluiría a Rodríguez de participar en las elecciones. Washington desea que primero renuncie a su puesto para posteriormente enfrentar las urnas, aunque por el momento no hay una fecha determinada para estos comicios. El aspecto crucial será lograr desvincular una transición acordada de la continuidad del sistema chavista.

La hoja de ruta de Washington

La Administración de Donald Trump se propone llevar a cabo dos movimientos estratégicos antes de convocar elecciones:

Reformar el Tribunal Supremo de Justicia hacia finales de 2026.

Reestructurar el Consejo Nacional Electoral poco después.

Solicitar a Rodríguez que declare la vacante permanente en la Presidencia.

Abrir a partir de ahí un período constitucional de seis meses para celebrar elecciones.

Esta declaración resulta esencial porque, tal como indica el Departamento de Estado, una falta absoluta del presidente activaría automáticamente el proceso electoral. Rodríguez ejerce actualmente el mandato de forma interina, aunque aún no ha formalizado la ausencia definitiva de Nicolás Maduro.

Washington también busca limitar el poder político del órgano electoral. El nuevo CNE debería encargarse de organizar las votaciones y publicar los resultados, pero sin tener la autoridad para decidir qué partidos participan ni qué candidatos quedan excluidos. Esta situación permitió, según las críticas de la oposición, que María Corina Machado quedara fuera de las elecciones de 2024.

El plan tiene como objetivo utilizar la presión económica de EE.UU. para evitar que las autoridades interinas extiendan su dominio. Sin embargo, la Administración no ha proporcionado un cronograma completo ni ha aclarado cómo resolverá los conflictos potenciales entre las instituciones venezolanas y los acuerdos políticos establecidos.

Una transición bajo vigilancia estadounidense

El regreso de Machado ha añadido un nivel adicional de presión a una negociación que ya estaba enredada. Su vuelta obliga a Washington a aclarar por cuánto tiempo apoyará a Rodríguez y qué garantías ofrecerá a la oposición. La líder opositora ha manifestado su disposición para negociar, aunque exige elecciones transparentes, la liberación de políticos encarcelados y condiciones que faciliten el retorno de los exiliados.

El reto principal no solo radica en fijar una fecha. La reconstrucción de la credibilidad de las instituciones también es fundamental:

Elemento Objetivo de Washington Riesgo principal Tribunal Supremo Cambiar su composición Que continúe con dependencia política Consejo Electoral Organizar comicios con mayor autonomía Que mantenga la capacidad de excluir candidatos Presidencia interina Declarar la vacante permanente Que retrase el calendario Elecciones Realizarlas en un plazo de seis meses Que carezcan de garantías suficientes

Las elecciones presidenciales de 2024 dejaron un precedente complicado. El CNE proclamó a Maduro como ganador, mientras la oposición denunció fraude y afirmó que sus actas mostraban un resultado distinto. La ausencia de una verificación independiente minó aún más la confianza y complicó cualquier salida negociada.

La Administración Trump ahora busca influir directamente en el diseño de las instituciones. Esta estrategia podría acelerar el proceso, pero también alimenta las críticas de quienes consideran que el futuro político de Venezuela no debería supeditarse a decisiones tomadas en Washington.

Delcy Rodríguez, entre el poder y las urnas

La situación de Rodríguez es crucial y se sitúa en el centro de la incertidumbre. Washington espera que declare la vacante, aunque no tiene intención de impedir su futura candidatura. El mensaje combina presión y apertura: debe abandonar el cargo, pero podría intentar conservarlo a través del voto.

Este planteamiento podría facilitar un acuerdo con sectores chavistas que teman perder poder. No obstante, podría generar oposición entre quienes piden una ruptura clara con el régimen de Maduro. La dirigente ha afirmado que habrá elecciones, pero evita comprometerse con una fecha específica.

El calendario planteado presenta múltiples escenarios:

Si el Supremo y el CNE se renuevan a finales de 2026, las votaciones podrían llevarse a cabo durante 2027. Si las negociaciones se atrasan, las elecciones podrían posponerse hacia 2028. Si la oposición no logra garantías, el proceso podría quedar estancado, a pesar de la presión estadounidense.

Washington desea culminar la transición antes de que finalice el mandato presidencial de Trump en 2028. Este marco temporal añade una dosis de urgencia, pero también puede propiciar decisiones apresuradas y acuerdos incompletos.

El futuro dependerá menos de declaraciones y más de tres aspectos concretos: la auténtica independencia del CNE, la aceptación de observadores y la capacidad de los candidatos para hacer campaña sin temor a represalias. En Venezuela, la convocatoria será solo el primer paso; la credibilidad del resultado determinará si la transición abre un capítulo nuevo o si el poder sigue en manos del mismo sistema bajo un nuevo calendario.