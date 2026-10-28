La ONU vota hoy una resolución cubana contra el embargo estadounidense

La Asamblea General de Naciones Unidas se prepara para votar esta jornada la resolución cubana que solicita el levantamiento del embargo estadounidense, en un contexto crítico para la isla. Según información de Unitel, la votación se lleva a cabo en medio de un pulso diplomático con Washington y un notable deterioro de las condiciones de vida en Cuba.

El resultado tendrá un considerable peso político, aunque no obligará a Estados Unidos a modificar su postura. La Asamblea General puede reflejar el aislamiento internacional de Washington en este asunto, aun cuando sus resoluciones carecen de carácter vinculante.

Una votación con un desenlace previsible

El texto, que lleva por título Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba, regresa por trigésima cuarta vez a la ONU. Cuba presenta esta propuesta anualmente desde 1992 y, a lo largo de los años, ha conseguido un amplio apoyo de diversos países.

En su contenido, se defiende la igualdad soberana de las naciones, la no intervención en asuntos internos y la libertad de comercio y navegación. Asimismo, se critica la influencia extraterritorial de la Ley Helms-Burton, promulgada por Estados Unidos en 1996, que permite demandar a empresas extranjeras que comercien con propiedades nacionalizadas por el Gobierno cubano.

En la votación de 2025, el respaldo fue algo inferior a ejercicios anteriores:

Votación de 2025 Resultado Votos a favor 165 Votos en contra 7 Abstenciones 12

Estados Unidos e Israel se manifestaron en contra, junto a otras naciones. La evolución de los apoyos será un aspecto crucial a tener en cuenta tanto para La Habana como para Washington, especialmente porque la política estadounidense hacia Cuba ha intensificado la presión económica.

Para el Gobierno cubano, esta resolución representa una vía para denunciar el impacto de las sanciones y buscar apoyo internacional. En contraposición, para Estados Unidos, el debate se traduce en una oportunidad para argumentar que sus medidas son una respuesta a la situación política y a la carencia de libertades en la isla. El intercambio entre delegados de ambos países durante la sesión deja claro que la discordia sigue latente y que un acercamiento parece más bien distanciado.

La energía se convierte en el principal frente

La iniciativa se presenta en un momento en que Cuba sufre una grave crisis energética. La escasez de combustible ha impactado en el transporte, forzando la reducción de actividades productivas y acentuando los apagones. En muchas áreas, los cortes de electricidad se extienden durante gran parte del día.

Washington ha endurecido las restricciones relacionadas con los envíos de petróleo a la isla. Estas medidas afectan tanto a empresas como a países que podrían ofrecer suministros de combustible a Cuba, aumentando los riesgos financieros para quienes intentan operar en la economía cubana. Esta presión se siente sobre una infraestructura eléctrica anticuada y muy dependiente de los combustibles fósiles.

El Gobierno de Miguel Díaz-Canel señala que muchas de las dificultades son consecuencia del embargo. Por su parte, Estados Unidos argumenta que la crisis también revela problemas estructurales en la economía cubana, una gestión ineficiente y ausencia de reformas internas. Ambas explicaciones no son mutuamente excluyentes: las sanciones limitan el acceso a financiamiento, tecnología y mercados, mientras que la economía de la isla lidia con baja productividad, desabastecimiento de divisas y una red energética deteriorada.

Los problemas se resumen en tres aspectos interconectados:

Disminución de la disponibilidad de combustible para transporte y generación eléctrica.

Inflación y pérdida de poder adquisitivo.

Escasez de alimentos, medicamentos y productos esenciales.

La inflación interanual superó el 25 % en agosto, según datos de medios internacionales, mientras el peso cubano continúa su caída. Esto se traduce en una carga directa para los hogares, que enfrentan precios elevados y cortes eléctricos constantes.

Qué puede ocurrir después

La aprobación de la resolución parece probable siguiendo la tendencia histórica. Sin embargo, no significará de inmediato el inicio de una negociación entre La Habana y Washington. Para que la resolución tenga efectos tangibles, Estados Unidos tendría que modificar leyes, licencias y sanciones, lo cual requiere decisiones políticas propias.

El margen para la diplomacia dependerá de varios factores:

La evolución de la crisis energética en Cuba. La disposición de Washington para permitir más operaciones comerciales o financieras. La presión ejercida por países latinoamericanos y europeos. La respuesta del Gobierno cubano ante los llamados relativos a derechos políticos y economía.

La ONU podría nuevamente evidenciar el aislamiento de Estados Unidos en este tema, pero la votación no transformará el funcionamiento del embargo al día siguiente. Su impacto será principalmente político: mantendrá el asunto vigente en la agenda internacional y proporcionará a Cuba una plataforma para entrelazar la crisis cotidiana con las sanciones.

Mientras tanto, la crisis energética seguirá condicionando el debate. Cada apagón convierte una disputa jurídica y diplomática en una vivencia palpable para millones de cubanos, y ahí es donde se calculará el verdadero costo de una política que ha sido el eje de la relación entre ambos países durante más de seis décadas.