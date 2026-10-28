Trump busca movilizar a su partido antes de unas elecciones clave en Ohio

Con las elecciones de medio mandato a la vuelta de la esquina, Donald Trump regresa a Ohio con el objetivo de animar a sus votantes y proteger un escaño republicano que está en juego. Este miércoles, el presidente tiene programado un mitin en Chillicothe, donde mostrará su apoyo al senador Jon Husted, tal como informa Unitel.

La importancia de esta cita trasciende la figura del propio candidato. El desenlace de la contienda podría modificar la mayoría en el Senado y evaluar hasta qué punto Trump aún tiene la capacidad de convertir su popularidad entre los seguidores republicanos en votos para otros líderes.

Un escaño que se decide por pocos votos

Husted, quien fue vicegobernador de Ohio, ocupa el cargo que dejó vacante el vicepresidente J. D. Vance. Ahora se enfrenta al demócrata Sherrod Brown, quien ha sido senador durante tres legislaturas y cuenta con una sólida relación con los votantes del estado, en busca de completar su mandato.

La carrera se presenta reñida según los principales pronósticos electorales. Algunas encuestas colocan a Brown por delante, mientras que otras hablan de un empate técnico. Un sondeo de Marist, publicado el 20 de octubre, otorgaba al demócrata una ventaja de cuatro puntos, mientras que otros estudios reducían la diferencia a menos de uno.

Es relevante tener en cuenta que Ohio ha experimentado un cambio en su inclinación política en los últimos años:

Trump se alzó con la victoria en el estado en 2016, 2020 y 2024.

El republicano Bernie Moreno le ganó a Brown en 2024 por 3,5 puntos.

le ganó a Brown en 2024 por 3,5 puntos. El aumento del coste de la vida y el desgaste del Gobierno son preocupaciones destacadas entre los votantes.

Los analistas consideran esta contienda por el Senado como una de las más reñidas del país.

Brown perdió su escaño cuando compartió boleta con Trump, pero ha mantenido una imagen sólida entre votantes independientes y trabajadores. Su estrategia se centra en convertir estas elecciones en un referéndum sobre la gestión republicana, mientras Husted intenta asociar al demócrata con el liderazgo de su partido a nivel nacional.

Trump pone su nombre y su agenda

El mandatario ha estado en Ohio en varias ocasiones a lo largo de octubre. Su objetivo principal es incentivar la participación de los votantes republicanos que están alineados con él, pero que podrían optar por no ir a votar en una elección que no recibe la misma atención que las presidenciales.

En sus eventos, Trump ha hecho un llamado a sus seguidores para que voten por Husted, incluso si no sienten un entusiasmo desmedido por el senador. Esta solicitud pone de manifiesto el desafío central de la campaña: el presidente cuenta con una base motivada, pero el candidato necesita atraer más apoyo entre los votantes moderados e independientes.

Además, Trump ha utilizado los mítines para hablar sobre cuestiones de gran relevancia local. Los centros de datos relacionados con la inteligencia artificial han suscitado un intenso debate por su elevado consumo energético y por el uso de recursos hídricos. El presidente argumenta que pueden ser una fuente de inversión y empleo si las comunidades se benefician de sus ventajas.

Simultáneamente, sus discursos han endurecido la retórica sobre inmigración. En un evento previo en Youngstown, lanzó críticas hacia comunidades de origen somalí y haitiano. Esta táctica busca fortalecer la identidad política de su base, aunque podría alejar a sectores moderados y suburbanos que son clave en una contienda tan ajustada.

El factor nacional pesa más que nunca

Los republicanos han puesto mucho dinero para sostener este escaño. Grupos cercanos al partido han movilizado equipos de campaña puerta a puerta y han lanzado campañas publicitarias digitales. Los demócratas, por su parte, ven a Ohio como una de las pocas oportunidades realistas para acercarse al control de la Cámara alta.

Los datos sobre participación anticipada presentan señales encontradas. Inicialmente, se observó una mayor afluencia demócrata entre los votantes que ya habían emitido su boleta, incluso en áreas conservadoras. Sin embargo, esta cifra no puede predecir por sí sola el resultado final: el día de las elecciones podría modificar el perfil del electorado.

La presencia de un candidato independiente, Greg Levy, añade incertidumbre a la contienda. Se presenta como socialista y ha recibido apoyo indirecto de grupos vinculados a los republicanos de derecha, que han difundido mensajes para tratar de restar votos a Brown. Su impacto dependerá de su capacidad para atraer a progresistas insatisfechos o a votantes que generalmente respaldarían a los demócratas.

Toda esta situación también influye en la contienda. Si Husted gana, Trump podrá presentar el resultado como muestra de la fortaleza de su coalición en un estado que se ha inclinado hacia el Partido Republicano. Si Brown regresa al Senado, los demócratas demostrarán que aún pueden ser competitivos en territorios donde el expresidente triunfó claramente.

La clave radica en un simple pero efectivo cómputo: la participación republicana en las zonas rurales, la reacción en los suburbios y la habilidad de Brown para recuperar a los votantes que le apoyaron antes de 2024. En Ohio, un pequeño puñado de votos puede determinar tanto el futuro de Husted como el equilibrio de poder en Washington.