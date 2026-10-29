La posible implicación de Trump vuelve a situarse en el centro de la guerra de Ucrania

La guerra en Ucrania regresa a una pregunta incómoda: ¿qué acciones estaría dispuesto a emprender Donald Trump si sus intentos de forzar una salida negociada resultan infructuosos? La tensión entre Washington, Moscú y Kiev se intensifica mientras los aliados europeos buscan impedir que se llegue a un acuerdo sin considerar a Ucrania.

La información publicada por El País pinta un panorama en el que una posible ayuda de Estados Unidos podría tener un alcance que trasciende lo militar. Esto impactaría en la capacidad defensiva de Ucrania, la postura de Rusia y la fiabilidad de la alianza transatlántica.

Una ayuda que puede cambiar el cálculo del frente

El apoyo de Trump podría tomar diversas formas. La más significativa sería reactivar el envío de armamento y municiones, pero también se podría retomar el intercambio de información y facilitar el acceso ucraniano a sistemas de comunicación y vigilancia. Cada una de estas decisiones conllevaría consecuencias variadas:

Un incremento en la munición permitiría a Kiev sostener su defensa y limitar el avance ruso.

La inteligencia estadounidense facilitaría detectar lanzamientos y movimientos de tropas.

El apoyo logístico reforzaría la capacidad de Ucrania para emplear drones de largo alcance.

Una ayuda sujeta a negociaciones podría convertirse en una herramienta de presión sobre Volodímir Zelenski.

La cuestión principal no radica únicamente en la cantidad de material que Ucrania recibiría. También es crucial el tiempo en que llegaría y las condiciones políticas bajo las cuales esto sucedería. Un paquete limitado podría ser útil para abordar una emergencia específica, pero no alteraría la estrategia rusa. Por el contrario, un apoyo continuo elevaría el coste de la guerra para el Kremlin y reduciría sus expectativas de prevalecer mediante el desgaste.

La experiencia reciente ofrece lecciones valiosas, y parece indicar que el apoyo estadounidense puede transformarse en un instrumento de negociación. Según Reuters, las relaciones entre Trump y Zelenski se deterioraron tras el aumento de los ataques ucranianos sobre infraestructuras energéticas rusas. Washington llegó a vincular la continuidad de ciertos apoyos a la conducta militar de Ucrania.

Moscú espera una fractura occidental

Para el Kremlin, la prioridad consiste en evitar que Estados Unidos se comprometa de nuevo a fondo con Kiev. Vladímir Putin requiere que la presión política sobre Ucrania sustituya a la presión militar sobre Rusia. Si Trump reduce el envío de armas o exige concesiones territoriales, Moscú verá una oportunidad para fortalecer sus posiciones y presentarse como la parte con mayor capacidad de resistencia.

Rusia también está atenta a las discrepancias entre Washington y las capitales europeas. El Kremlin calcula que una implicación estadounidense excesiva podría generar una respuesta dividida entre los aliados. Algunos gobiernos abogarían por un apoyo incondicional a Ucrania; mientras que otros temerían una escalada en las tensiones con Rusia.

La diplomacia rusa intentará aprovechar esa incertidumbre mediante ofertas parciales, treguas temporales y diálogo sobre temas humanitarios. El anuncio de un alto el fuego limitado en Oleshki, presentado por la Casa Blanca como una manera de facilitar la entrada de ayuda y la evacuación de civiles, se alinea con este tipo de estrategia. Una pausa localizada puede salvar vidas, pero no resuelve las diferencias en torno a territorio, seguridad y soberanía.

Kiev busca armas sin perder capacidad de decisión

Para Ucrania, una posible ayuda de Trump sería vital, pero no a cualquier costo. Zelenski se enfrenta al dilema de aceptar condiciones impuestas por Estados Unidos que puedan restringir sus acciones contra los objetivos rusos, o seguir una estrategia militar que Washington considere demasiado arriesgada.

Kiev argumenta que sus ataques de largo alcance son una respuesta a los bombardeos rusos sobre ciudades e infraestructuras. También expresa su preocupación por que una disminución del apoyo estadounidense debilite sus defensas durante el invierno, dejándolo vulnerable a ataques contra la red eléctrica.

Ucrania necesita, sobre todo, previsibilidad. Un anuncio puntual puede generar efectos inmediatos, pero la planificación militar requiere conocer con antelación los suministros de los meses venideros. Por eso, Kiev busca reforzar el papel de Europa en cualquier negociación. La implicación de Reino Unido, Francia, Alemania, Polonia y otros aliados serviría para reducir la dependencia de una única decisión presidencial en Washington.

Europa, entre el respaldo y la autonomía

Los aliados europeos observan la posible reacción de Trump con una mezcla de alivio y preocupación. El retorno de la ayuda estadounidense fortalecería a Ucrania, pero también confirmaría que la seguridad del continente depende aún en gran medida de la Casa Blanca.

Europa ha incrementado su asistencia económica y militar, aunque sigue enfrentando limitaciones en producción, coordinación y defensa aérea. Un posible retiro o condicionamiento del apoyo estadounidense obligaría a apresurar varias decisiones cruciales:

Aumentar la fabricación de municiones y sistemas de defensa. Financiar compromisos plurianuales para Ucrania. Mejorar la coordinación en la entrega de armamento. Preparar garantías de seguridad fiables para un posible alto el fuego.

El problema radica en que Europa no puede substitutir inmediatamente todas las capacidades estadounidenses, sobre todo en áreas como inteligencia, satélites, transporte estratégico y defensa antiaérea. Esta dependencia otorga a Trump una influencia determinante sobre el ritmo y los objetivos de la guerra.

El panorama más cercano no contempla una intervención directa de Estados Unidos, sino más bien una combinación de ayuda limitada, presión en las negociaciones y amenazas de retirada. Moscú intentará convertir esta ambigüedad en una ventaja. Kiev buscará, a toda costa, evitar que la negociación se transforme en una capitulación. Mientras tanto, Europa buscará que el desenlace de la guerra no establezca una nueva frontera impuesta por la fuerza.

La ayuda de Trump, si finalmente se materializa, no cerrará de inmediato el conflicto, pero sí influirá en quién retiene la capacidad de negociar cuando llegue la próxima pausa en las hostilidades.