Putin mantiene su apuesta sobre Ucrania pese a la expectativa de ayuda estadounidense

La diplomacia retoma su curso en torno a Ucrania, aunque el eco de los misiles aún resuena con fuerza. Vladímir Putin ha decidido reanudar las conversaciones trilaterales con Estados Unidos y Ucrania, pero sin modificar sus demandas respecto al desenlace del conflicto ni sobre el futuro de la seguridad en Europa, tal y como se ha informado en El País.

La nueva ronda, prevista para noviembre en Abu Dabi, aún no se traduce en una verdadera negociación política de alto nivel. Desde Moscú se habla de contactos de carácter técnico. Mientras tanto, Kiev exige un alto el fuego. Washington busca convertir ambos gestos en una hoja de ruta viable. No obstante, las posturas continúan en puntos opuestos.

Putin acepta hablar sin abandonar sus objetivos

El Kremlin ha presentado esta reanudación de diálogos como una oportunidad clave para construir un nuevo sistema de seguridad que involucre a Rusia y Ucrania tras el conflicto. Putin enfatiza que no busca simplemente una pausa momentánea, sino un acuerdo definitivo que contemple la arquitectura de seguridad en el continente europeo.

Este enfoque amplía considerablemente el horizonte del conflicto. Moscú no limita la negociación a los territorios ocupados ni a la línea de frente. Desea discutir el papel de la OTAN, el despliegue militar occidental y las garantías estratégicas en Europa. En realidad, intenta transformar la guerra contra Ucrania en una discusión sobre el nuevo orden continental.

La postura rusa se basa en tres elementos fundamentales:

Consolidar sus avances territoriales y evitar una retirada que pueda percibirse como una derrota.

Asegurar garantías sobre la futura relación militar de Ucrania con Occidente.

Promover un acuerdo que reconozca los intereses de seguridad de Moscú en Europa.

Por el momento, Putin evita comprometerse a una cumbre política directa con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski. El Kremlin parece inclinarse por un proceso gradual, con equipos técnicos y discusiones sectoriales, antes que una reunión que obligue a hacer concesiones visibles.

La reiteración de los ataques refuerza esta interpretación. A medida que Washington intenta abrir una vía diplomática, Rusia y Ucrania se han enzarzado en un nuevo intercambio de misiles y drones. Esta combinación le permite a Moscú hablar de paz mientras mantiene la presión militar.

El margen de Estados Unidos

La Administración de Donald Trump aún preserva cierto poder de influencia, aunque no controla las condiciones que regirán el acuerdo. Washington podría ofrecer incentivos económicos, garantías políticas y alivio progresivo a las sanciones. Además, puede presionar a Kiev a través de asistencia militar y respaldo financiero. Sin embargo, cualquier pacto requerirá la aprobación de Ucrania y el apoyo de los aliados europeos.

El enviado estadounidense Steve Witkoff ha mantenido encuentros con Putin y Zelenski. Tras estas conversaciones, Washington ha delatado un leve impulso diplomático. En contraposición, el Kremlin ha considerado poco útiles algunas propuestas de Kiev y los europeos. Esta discrepancia entre ambas evaluaciones muestra que el diálogo parece servir más para calibrar posiciones que para alcanzar consensos.

El margen negociador de Estados Unidos dependerá de diversas circunstancias:

La capacidad de mantener la ayuda a Ucrania. Si Kiev percibe que el apoyo continuará, tendrá mayor flexibilidad para rechazar un acuerdo desfavorable. Si teme que Estados Unidos se retire, Rusia podría ser más dura en sus condiciones. La coordinación con Europa. Excluir a los gobiernos europeos de una próxima ronda podría restar legitimidad al proceso y dificultar la implementación de cualquier garantía. La secuencia del acuerdo. Ucrania desea primero detener los enfrentamientos, mientras Moscú busca discutir primero el marco de seguridad y los objetivos políticos de la posguerra. La credibilidad de las garantías. Kiev difícilmente aceptará congelar el frente sin compromisos verificables sobre armamento, defensa aérea y respuestas frente a una posible nueva ofensiva.

Los obstáculos que bloquean un pacto

El principal desafío reside en el ámbito territorial. Rusia exige que el acuerdo refleje sus conquistas, mientras que Ucrania se opone a aceptar la pérdida permanente de sus regiones. Un alto el fuego podría congelar la situación actual, pero no resolvería la cuestión legal o política.

El segundo obstáculo está relacionado con la seguridad. Para Moscú, la cooperación militar entre Ucrania y Occidente es parte de los orígenes del conflicto. Para Kiev, desprenderse de sus lazos defensivos con Europa significaría quedar vulnerable ante una futura agresión.

Además, existe un problema de confianza. Acuerdos previos no impidieron nuevas ofensivas y ambas partes no consideran suficiente una promesa política sin mecanismos de supervisión. Cualquier trato requeriría monitorización internacional, plazos claros y consecuencias automáticas ante incumplimientos.

La intervención europea suma otra dificultad. Francia, Alemania, Reino Unido, Polonia y otros países son responsables de gran parte del esfuerzo militar y económico en apoyo a Ucrania. Si quedan al margen, podrían cuestionar un acuerdo que afecte a la seguridad del continente o a sus compromisos de defensa.

Por el momento, es más probable que las negociaciones avancen en asuntos limitados en vez de en un tratado de paz global. Intercambios de prisioneros, corredores humanitarios, protección de infraestructuras energéticas y pausas temporales pueden generar un mínimo de confianza. Sin embargo, estos pasos no abordan el desacuerdo central.

La expectativa de ayuda estadounidense podría abrir una puerta a la diplomacia, pero no ha alterado la postura de Putin. Rusia acepta hablar desde una posición de fuerza y continúan uniendo la paz a una reestructuración de la seguridad europea. Mientras esta condición choque con la exigencia ucraniana de recuperar soberanía y obtener garantías firmes, la mesa de negociación podría mantenerse abierta, pero la guerra seguirá marcando sus límites.