El resultado electoral en Israel abre un escenario político incierto

El recuento de las elecciones en Israel ha dejado un país fragmentado y un Parlamento sin una salida evidente. Los primeros datos que se han hecho públicos esta semana colocan al bloque de Benjamin Netanyahu alrededor de 53 escaños, en contraste con los 48 de la oposición liderada por Gadi Eisenkot. Ninguno de los dos bloques ha conseguido llegar a los 61 escaños necesarios para formar un gobierno. La cobertura de El País señala una incertidumbre que va más allá de la simple repartición de puestos: este resultado puede influir en la guerra en Gaza, la relación con Irán y el equilibrio de poder en la región.

El aspecto más significativo no es tanto la ventaja de Likud como la falta de una mayoría estable. Los partidos árabes podrían llegar a sumar hasta 19 escaños, logrando su mejor resultado histórico, y se convierten en actores determinantes. La participación, que rondó el 78 %, fue la más alta en décadas, lo que indica que el electorado percibió la votación como un plebiscito acerca de la gestión de la guerra y el liderazgo de Netanyahu.

Un mapa político sin mayoría

Este resultado configura tres espacios con intereses que resultan difíciles de conciliar:

El bloque de Netanyahu, que agrupa al Likud , los partidos ultraortodoxos y la extrema derecha de Itamar Ben-Gvir y Bezalel Smotrich .

, los partidos ultraortodoxos y la extrema derecha de y . La oposición, que incluye a Yashar , de Eisenkot, sumando a B’Yachad , los demócratas y Yisrael Beytenu .

, de Eisenkot, sumando a , los demócratas y . Las formaciones árabes, como la Lista Conjunta y Ra’am, quedan al margen de ambos bloques y pueden jugar un papel clave en la investidura.

Netanyahu mantiene la primera posición, pero ha perdido capacidad de maniobra en comparación con la legislatura anterior. Su reto no se limita solo a encontrar apoyos; también debe evitar que sus socios más radicales impidan cualquier acuerdo relacionado con Gaza, los rehenes o la relación con Washington.

Eisenkot, que fue jefe del Estado Mayor, ha presentado el resultado como una oportunidad para formar gobierno. Su coalición tiene una ventaja política: puede captar el voto de quienes están cansados de la guerra y de la polarización. Sin embargo, esta diversidad de su grupo también es un riesgo. Coexisten en su formación sectores centristas, liberales y nacionalistas seculares, cada uno con visiones diferentes acerca de los palestinos y la seguridad.

El umbral parlamentario y el recuento de los votos emitidos por soldados, diplomáticos y otros electores podrían modificar ligeramente el resultado, pero el problema central permanece: ambos bloques precisan aliados externos o una fractura en el campo contrario.

Gaza, entre la presión militar y la negociación

La primera consecuencia se notará en Gaza. Un gobierno de Netanyahu, respaldado por la extrema derecha, podría tener motivos para mantener una postura militar dura, aumentar la presión sobre Hamás y rechazar concesiones que impliquen una retirada significativa o una solución política palestina. Tanto Ben-Gvir como Smotrich han defendido durante el conflicto posturas contrarias a las concesiones territoriales y a la creación de un Estado palestino.

Sin embargo, la aritmética parlamentaria podría forzar a moderar el discurso. Netanyahu necesita estabilidad, apoyo de Estados Unidos y una economía que sostenga el esfuerzo militar. También tiene que lidiar con la cuestión de los rehenes y la presión internacional sobre la ayuda humanitaria. Un acuerdo limitado podría resultar más factible que una operación prolongada, aunque generaría tensiones con sus aliados de derecha.

La propuesta de Eisenkot no asegura un cambio radical. Este exmilitar comparte con gran parte del electorado israelí una visión centrada en la seguridad e impidiendo que Hamás mantenga su capacidad armada. Su distinción radica en el método: podría enfatizar una coordinación más cercana con Estados Unidos, negociar sobre los rehenes y crear un marco diplomático para la fase posterior al conflicto.

El escenario más probable en el corto plazo no es una solución definitiva, sino una gestión más calculada del conflicto. Cada decisión concerniente a Gaza puede modificar la coalición en Jerusalén.

Irán y el nuevo equilibrio regional

La guerra con Irán ha influido también en este resultado. El bloque de Netanyahu podría utilizar la amenaza iraní para justificar una política de disuasión permanente y operaciones preventivas. Sus socios ultranacionalistas pedirán mantener la presión sobre Teherán y fortalecer la cooperación con Estados Unidos y otros aliados regionales.

Por su parte, Eisenkot intentará posicionarse como una figura más confiable para gestionar esta relación. Su trayectoria militar le permite promover una estrategia firme sin estar atado a las posturas más extremas de la coalición saliente. La oposición podría abogar por un enfoque que combine presión, coordinación internacional y canales de negociación indirectos, aunque no renunciaría a la rivalidad estratégica con Irán.

El resultado electoral también impacta a los países árabes que habían avanzado en establecer contactos con Israel. Un gobierno dominado por la extrema derecha complicaría cualquier normalización, especialmente si se incrementa la violencia en Gaza o se fomentan medidas de anexión en Cisjordania. Un Ejecutivo más centrado tendría más posibilidades de reanudar esos diálogos, pero solo si ofrece una salida política creíble a los palestinos.

Por lo tanto, la negociación para formar gobierno se convertirá en una extensión de la política exterior. Netanyahu podría intentar atraer a un partido centrista mediante concesiones económicas o de seguridad. Eisenkot, por su parte, podría buscar apoyo indirecto de los partidos árabes, aunque ese enfoque hallaría una fuerte resistencia en la derecha y entre sectores nacionalistas.

Si ningún líder logra reunir los apoyos necesarios, Israel enfrentará semanas de complejas negociaciones y la posibilidad de nuevas elecciones. Mientras tanto, Gaza continuará careciendo de una estrategia política clara, Irán seguirá ocupando un lugar central en la agenda de seguridad y la región permanecerá a la expectativa, preguntándose si este resultado electoral ha logrado frenar la radicalización o si simplemente ha redistribuido la fragmentación en un Parlamento aún más dividido.