Xi Jinping intensifica la purga y convierte la corrupción en la principal amenaza del Partido Comunista chino

La cúpula del Partido Comunista chino ha dejado claro hasta dónde llega la purga promovida por Xi Jinping. En el pleno del Comité Central, se expulsó a 33 altos cargos en un movimiento que la BBC califica como la mayor depuración desde que el presidente asumió el poder en 2012. Los sancionados incluyen a dirigentes civiles, funcionarios diplomáticos y militares.

Lo que más sorprende no es solo la lista de expulsados. De los 376 miembros titulares y suplentes elegidos en 2022, apenas 279 estuvieron presentes en la reunión. El resto ha sido separado del cargo, investigado, detenido o excluido de la vida pública. Este vacío evidencia un sistema constantemente sometido a una revisión política.

Una campaña sin un final a la vista

Xi ha convertido la lucha contra la corrupción en uno de los ejes de su mandato. Desde el inicio de su liderazgo, el Partido Comunista ha investigado a millones de funcionarios. Esta campaña ha tocado a ministros, gobernadores, ejecutivos de empresas estatales y altos mandos del Ejército Popular de Liberación.

El presidente ha calificado la corrupción como la “mayor amenaza” para la supervivencia del partido. Su razonamiento fusiona disciplina interna con seguridad nacional: un aparato burocrático corrupto pierde eficacia, quiebra la cadena de mando y puede terminar debilitando al Estado.

La serie de acciones actuales supera las campañas anteriores:

En el último pleno, 33 dirigentes han sido expulsados formalmente.

De estos, 16 pertenecen al ámbito militar.

Durante su tercer mandato, 51 altos cargos han sido apartados.

Desde 2022, tres miembros del Politburó han sido destituidos, la cifra más alta desde los años 80.

Entre los nombres destacados se encuentran Ma Xingrui, exresponsable del partido en Xinjiang, y el general Zhang Youxia, exvicepresidente de la Comisión Militar Central. También se menciona a Liu Jianchao, quien lideró el Departamento Internacional del partido, y Zhong Shaojun, un colaborador cercano al presidente en el ámbito militar.

La inclusión de personajes asociados al propio Xi marca un giro importante. La protección política ya no parece ser un salvoconducto infalible frente a las investigaciones. Sin embargo, esto no significa una merma del control presidencial. En realidad, cada caída refuerza el mensaje de que ningún puesto está por encima del núcleo político.

El Ejército, el punto más sensible

La purga en el ámbito militar genera las mayores incógnitas. La destitución de varios generales podría mejorar la disciplina y poner freno a redes de favoritismo, pero también puede impactar negativamente en la experiencia acumulada y en la operatividad de las fuerzas armadas.

La Comisión Militar Central, que normalmente cuenta con siete miembros, se ha visto notablemente reducida. Esta disminución institucional llega en un momento crucial en el que China busca modernizar sus fuerzas armadas, consolidar su posición frente a Estados Unidos y ejercer presión sobre Taiwán.

La dirección del partido describe la campaña como una “revolución interna”. El mensaje oficial asegura que el Ejército debe purgarse para recuperar eficacia. Sin embargo, las continuas purgas presentan una señal inquietante: si tantos altos mandos están siendo investigados, el problema no es de carácter individual.

La corrupción en las adquisiciones militares puede poner en jaque la calidad del armamento, el mantenimiento y la preparación de las tropas. Además, una rotación acelerada de mando podría generar reticencia entre los cuadros y demorar decisiones, justo en un momento en que Pekín intenta proyectar fuerza en su entorno regional.

Mayor control de cara al congreso de 2027

El pleno también ha señalado que la próxima reunión del Congreso del Partido Comunista se llevará a cabo en la segunda mitad de 2027. Este cónclave debería ratificar una nueva composición del liderazgo y, con alta probabilidad, abrir la puerta a un cuarto mandato para Xi.

El proceso es claro:

Se eliminan figuras potencialmente autónomas. Se posicionan dirigentes considerados más leales. Se refuerza la disciplina antes de la transición formal. Se presenta la concentración de poder como sinónimo de estabilidad.

De esta forma, la campaña anticorrupción cumple dos objetivos. Combate prácticas ilegales y, al mismo tiempo, permite reorganizar el equilibrio interno del partido. En un sistema donde no hay elecciones competitivas, las investigaciones disciplinarias se han vuelto una herramienta clave para determinar quién permanece en el poder y quién queda fuera.

El riesgo radica en que la obediencia sustituya a la iniciativa. Los funcionarios pueden evitar cometer errores, pero también pueden asumir menos responsabilidades, ocultar problemas económicos o presentar a Pekín una imagen más favorable que la real. La disciplina puede mejorar el control, pero no necesariamente la calidad de la información que recibe el líder.

Una purga que revela una contradicción

Xi intenta demostrar que el Partido Comunista puede autocorrigirse sin cuestionar su autoridad. Cada expulsión aspira a probar que el sistema cuenta con mecanismos para depurarse. Sin embargo, la repetición de escándalos sugiere que la corrupción no desaparece con las purgas.

La cantidad de sanciones indica una campaña estructural, más allá de una acción puntual. El partido se compromete a mantener una lucha “dura, prolongada y total” contra nuevas formas de corrupción. Esto implica que la presión sobre los cuadros se mantendrá en los próximos meses, especialmente en el Ejército y en sectores vinculados a la industria estratégica.

China se adentra en la etapa previa al Congreso de 2027 con un liderazgo más concentrado y una élite política más reducida. Xi ha logrado ampliar su margen de decisión, pero también asume una carga mayor: si la purga no genera más eficacia, la corrupción de sus subordinados dejará de ser el único problema y comenzará a impactar directamente en su modelo de gobierno.