Ormuz vuelve a estar en el ojo del huracán tras el incendio de cuatro petroleros

El estrecho de Ormuz vuelve a ser escenario de tensiones en el ámbito internacional. Irán informa que cuatro petroleros sufrieron explosiones o incendios en las últimas horas tras colisionar con minas submarinas mientras Estados Unidos insiste en que las principales rutas de navegación ya están despejadas.

La versión proporcionada por Irán no ha podido ser corroborada de manera independiente. La Guardia Revolucionaria indica que tres buques optaron por una ruta meridional «no autorizada», desactivaron sus sistemas de navegación y desoyeron los avisos pertinentes. El Ejército iraní menciona un cuarto petrolero, que transportaba más de dos millones de barriles, el cual habría estallado al este del estrecho.

Este relato encaja en la disputa entre Teherán y Washington sobre el control de la seguridad en este paso marítimo. CENTCOM, el mando militar estadounidense para Oriente Próximo, sostiene que las vías principales están libres de minas. Irán, por su parte, contrapone que esta afirmación carece de evidencias independientes y denuncia que los buques han ignorado zonas restringidas.

Una crisis con dos versiones

Los datos confirmados son escasos en comparación con la magnitud de las acusaciones. La agencia británica UKMTO reportó un ataque a un petrolero a unos 46 kilómetros al noreste de Khasab, en Omán. Fuentes de seguridad citadas por Reuters apuntan que una pequeña embarcación colocó dos minas lapa en el casco del buque Louise 1, de bandera panameña. A pesar de la explosión, que originó un incendio en la sala de máquinas, la tripulación salió ilesa y el barco logró dirigirse a otro puerto.

Este episodio presenta ciertas incongruencias con la versión iraní. Mientras Teherán habla de cuatro petroleros que habrían impactado contra minas marinas, las fuentes marítimas consultadas por Reuters narran un ataque mediante artefactos colocados en el casco. Esta diferencia es relevante: una mina adherida por buzos o desde otra embarcación indica una acción deliberada, mientras que una mina flotante o anclada podría proceder de una operación anterior.

La incertidumbre también se extiende a la identificación de los otros buques, sus banderas, la localización precisa de los incidentes y el estado de las tripulaciones. Sin imágenes, registros de navegación o inspecciones neutras, las declaraciones oficiales deben considerarse en el marco de la lucha informativa.

El estrecho que puede mover los mercados

Ormuz es el nexo entre el golfo Pérsico y el golfo de Omán, abriendo hacia el océano Índico. Por sus aguas transita una parte crucial del petróleo y del gas natural licuado que exportan los países del Golfo. Cualquier amenaza creíble puede incrementar los costes del seguro, obligar a reconfigurar rutas y retrasar cargamentos, aun sin una interrupción total del tránsito.

Los efectos más inmediatos podrían manifestarse en tres ámbitos:

Seguridad marítima: las compañías navieras podrían optar por reducir la velocidad, contratar escoltas o evitar trayectos considerados peligrosos.

las compañías navieras podrían optar por reducir la velocidad, contratar escoltas o evitar trayectos considerados peligrosos. Energía: el mercado podría incluir una prima de riesgo en el precio del crudo y del gas.

el mercado podría incluir una prima de riesgo en el precio del crudo y del gas. Diplomacia: Estados Unidos, Irán y los países del Golfo se enfrentarán a un nuevo reto para demostrar quién garantiza la seguridad de la navegación.

La situación se presenta tras varios avisos acerca de presuntos incidentes con minas. El anuncio por parte de Irán busca enfatizar que las rutas alternativas continúan siendo arriesgadas. Mientras, Washington subraya que sus operaciones de desminado han asegurado el tránsito principal.

Qué puede ocurrir ahora

La evolución de esta situación dependerá de tres elementos:

La aparición de pruebas que confirmen daños en varios petroleros y determinen el tipo de explosivo utilizado. La decisión de las compañías navieras sobre suspender temporalmente sus operaciones o mantener el tráfico con medidas adicionales. La reacción de Estados Unidos, ya sea incrementando su presencia militar o estableciendo canales de comunicación con Teherán.

Un ataque confirmado podría transformar un incidente marítimo en una crisis regional. Esto, a su vez, incrementaría el riesgo de errores de juicio: una escolta armada, una advertencia mal interpretada o una operación de desminado podrían llevar a una respuesta militar.

Por el momento, el dato más sólido es el incendio de un petrolero con la tripulación a salvo. Lo demás sigue siendo objeto de debate. En Ormuz, esa delgada línea entre un hecho comprobado y una simple acusación puede ser suficiente para alterar el precio del petróleo y tensionar aún más una ruta que el comercio mundial no puede reemplazar con facilidad.