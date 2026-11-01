Las elecciones de EE.UU. pueden redefinir el margen de acción de Trump en Latinoamérica

Las elecciones de medio mandato en Estados Unidos traen consigo una inquietud que trasciende el simple control del Congreso: ¿cuánto espacio a conservará Donald Trump para llevar a cabo su política exterior en Latinoamérica? Un análisis publicado por Agencia Andina pone el foco en Cuba, Venezuela, México y Brasil, así como en aquellos países que están alineándose más con Washington.

El resultado electoral no repercutirá de inmediato en la política regional. Sin embargo, podría modificar las herramientas disponibles para su aplicación. En caso de que los demócratas consigan la mayoría en una o ambas cámaras, se complicaría la aprobación de sanciones adicionales, se restringirían recursos y aumentaría la supervisión sobre la Casa Blanca. Si los republicanos logran mantener el control, Trump enfrentaría menos barreras para convertir la presión económica, la política migratoria y la cooperación en materia de seguridad en herramientas a su favor.

Un Congreso que puede contener o acelerar a Trump

El presidente ha enfatizado que, si los demócratas logran recuperar el Congreso, podría convertirse en «el señor Veto». Su táctica consistiría en obstruir cualquier iniciativa de la oposición e impulsar acuerdos en un momento posterior. Esta amenaza pone de manifiesto el grado en que la votación tiene el potencial de transformar la relación entre la política interna y la acción internacional.

Una encuesta citada por varios medios estadounidenses otorga una ventaja a los demócratas en la lucha por el control legislativo: el 52 % de los electores registrados prefieren un Congreso bajo su dirección, en contraste con el 45 % que apuesta por los republicanos. La desaprobación hacia Trump se sitúa en un 60 %, mientras que un 70 % opina que el país avanza en la dirección equivocada.

El impacto en Latinoamérica dependerá de varios factores:

Qué cámara o cámaras cambien de manos.

La capacidad de ambos partidos para llegar a acuerdos sobre sanciones y presupuesto.

La disposición de Trump para trasladar al exterior sus disputas políticas internas.

Una oposición con capacidad investigativa podría frenar decisiones presidenciales, aunque no eliminaría por sí sola las sanciones ya impuestas. Muchas de las medidas ejecutivas seguirían vigentes a espera de que la Casa Blanca decida modificarlas.

Cuba y Venezuela, bajo mayor presión

Cuba se encuentra en el centro de los escenarios más delicados. La Administración Trump ha endurecido las restricciones sobre el petróleo y ha impuesto sanciones adicionales a funcionarios, empresas estatales, negocios privados e inversores extranjeros. Esta presión ha acentuado los problemas energéticos en la isla, incluidos los cortes de luz.

Un Congreso demócrata podría dificultar la implementación de nuevas sanciones y exigir mayor claridad sobre sus efectos humanitarios. No obstante, eso no significa que se levantarían las sanciones automáticamente. El debate se centraría en la supervisión, el ámbito de las restricciones y la posibilidad de establecer canales diplomáticos limitados.

En Venezuela, Washington mantiene un enfoque pragmático hacia el Gobierno de Delcy Rodríguez. Caracas busca el levantamiento de las sanciones, mientras que Estados Unidos intenta conservar su capacidad de influencia sobre el petróleo, la migración y la estabilidad regional. Un cambio legislativo podría limitar la posibilidad de aumentar la presión, aunque también mantendría las sanciones si ambos partidos coinciden en demandar condiciones políticas.

México y Brasil: comercio, soberanía y rivalidad con China

La relación con México continuará centrada en los aranceles y la seguridad. Claudia Sheinbaum está en conversaciones para reducir las tasas impuestas sobre automóviles, acero y aluminio, al tiempo que mantiene la cooperación en materia de migración y lucha contra el crimen organizado. A su vez, exige respeto hacia la soberanía de México y reciprocidad en la lucha contra el tráfico de armas.

Además, hay una dimensión estratégica en juego: la competencia con China. México ha incrementado los aranceles a productos chinos para potenciar la producción estadounidense, aunque evita romper lazos con Pekín. Esta situación obliga a Washington a negociar, y no solo a imponer presiones.

El panorama en Brasil, por su parte, es más tenso. La victoria de Luiz Inácio Lula da Silva sobre Flávio Bolsonaro fracasó en la intención de Trump de establecer un aliado conservador en la mayor economía de Latinoamérica. Lula ganó un cuarto mandato en unas elecciones que también pusieron a prueba el futuro de las relaciones con Estados Unidos.

Trump cuestionó los resultados sin aportar evidencia y calificó los comicios de «otra elección amañada». Este episodio podría complicar las relaciones con Brasil y reforzar la idea de que Washington utiliza el comercio y el respaldo político como herramientas de presión.

Aliados, dependencia y límites

En otro extremo, se encuentran los Gobiernos que forman parte del llamado Escudo de las Américas. Esta iniciativa incluye a países como Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y Trinidad y Tobago.

El apoyo estadounidense proporciona ventajas en áreas de seguridad, migración y financiación, pero también puede generar dependencias. Javier Milei tuvo en 2025 el respaldo financiero de Washington a través de un acuerdo de intercambio de divisas por hasta 20.000 millones de dólares, además de compras de pesos para controlar la volatilidad. Sin embargo, ese precedente no garantiza futuras intervenciones si el equilibrio político en Estados Unidos sufre cambios.

Nayib Bukele, por su parte, se ha convertido en socio de la política migratoria estadounidense al aceptar la deportación de migrantes venezolanos a la mega-cárcel salvadoreña. Si Trump ve reducida su capacidad legislativa, estos acuerdos podrían continuar, aunque con un mayor control sobre su financiación, su base legal y sus repercusiones en los derechos humanos.

El resultado electoral no definirá por sí solo el futuro de Latinoamérica. Sin embargo, sí determinará el precio político de cada amenaza, sanción o acuerdo. Para México, Brasil y los Gobiernos aliados, la próxima etapa requerirá negociar con una Casa Blanca más fuerte o aprender a sacar partido de sus limitaciones.