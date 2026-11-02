Jamenei abre la puerta a negociar con Estados Unidos mientras Irán prepara su siguiente movimiento

La diplomacia se convierte una vez más en el foco de atención en el enfrentamiento entre Irán y Estados Unidos, aunque por ahora no se vislumbran señales de un pacto inminente. Este lunes, el presidente iraní, Masud Pezeshkian, comunicó que el líder supremo, Mojtaba Jamenei, ha otorgado al Gobierno la libertad para dialogar sobre el final del conflicto.

Esta decisión se da tras varios días de negociaciones indirectas en Doha, con Qatar y Pakistán actuando como intermediarios. Las conversaciones han avanzado lo suficiente como para presentar un borrador, pero concluyeron sin un acuerdo concluyente. En este sentido, Teherán y Washington intercambian mensajes mientras ambas naciones mantienen la opción militar disponible.

Un margen de negociación limitado

Pezeshkian indicó que Irán busca resolver la crisis a través del diálogo. No obstante, la autorización de Jamenei no debe interpretarse como una aceptación de las condiciones impuestas por Estados Unidos. Al contrario, le da espacio al Ejecutivo para negociar sin cuestionar la autoridad final del líder supremo.

El ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, reiteró que las conversaciones siguen en marcha y advirtió que Teherán reaccionará con firmeza si Washington utiliza estas negociaciones como un medio para ganar tiempo antes de retomar los ataques. La postura iraní presenta dos mensajes claros:

Disposición a negociar a través de mediadores.

Preparación militar ante una posible nueva ofensiva.

Rechazo a discutir el programa nuclear antes de resolver los términos iniciales.

Demanda del cese del bloqueo naval estadounidense.

Este planteamiento refleja la tensión interna de la estrategia iraní. El Gobierno busca reducir la presión económica y militar, pero no puede dar la impresión de rendición al presentar el diálogo. Jamenei ha abierto una vía política sin renunciar a las amenazas.

Ormuz, el punto de intercambio

El estrecho de Ormuz se convierte en un eje central de las negociaciones. Por allí transita una parte fundamental del petróleo y gas a nivel global, y cualquier cierre o interrupción prolongada podría acarrear efectos inmediatos sobre los mercados energéticos y el tráfico marítimo.

Irán ha propuesto un plan de siete pasos. Según el Ministerio de Exteriores iraní, una versión resumida podría llevarse a cabo en apenas dos días. Este esquema contempla:

El levantamiento del bloqueo naval estadounidense. La reapertura del estrecho de Ormuz. La autorización para reanudar las exportaciones de petróleo iraní. La cancelación de nuevas sanciones. La discusión posterior sobre otros temas, incluido el programa nuclear.

Washington descartó inicialmente la propuesta iraní. Pero la disputa va más allá del control de una ruta marítima. También afecta a la capacidad de Irán para obtener divisas, financiar sus importaciones y mantener su economía a flote en medio de una guerra que ya lleva ocho meses.

El factor estadounidense

El presidente Donald Trump ha declarado que Irán está interesado en llegar a un acuerdo y que las conversaciones han sido constructivas. Sin embargo, no ha descifrado la posibilidad de nuevas operaciones militares tras las elecciones legislativas estadounidenses del próximo 3 de noviembre. Este calendario añade incertidumbre al proceso.

La pausa actual puede interpretarse como una mezcla de oportunidad diplomática y necesidad táctica. Washington pretende evitar la escalada del conflicto antes de las elecciones, mientras Teherán busca obtener garantías antes de hacer concesiones sobre Ormuz o su programa nuclear.

Los principales obstáculos son evidentes:

Cuestión Posición iraní Riesgo para el diálogo Bloqueo naval Debe finalizar antes del acuerdo Washington podría exigir acciones simultáneas Estrecho de Ormuz Reapertura rápida tras el pacto Cualquier incidente podría frustrarla Petróleo Fin de las restricciones a las exportaciones Las sanciones siguen siendo una herramienta clave Programa nuclear Negociación después de que se cumplan las condiciones Estados Unidos quiere incluirlo desde el comienzo Seguridad Irán demanda garantías contra nuevos ataques Washington evita ofrecer compromisos firmes

La salida de los negociadores iraníes de Doha no implica necesariamente una ruptura definitiva. Un funcionario mencionado por Reuters indicó que existe un borrador circulando y que una nueva reunión podría llevarse a cabo. Sin embargo, la falta de avances concretos confirma que la desconfianza persiste entre ambas partes.

El escenario más probable en el corto plazo es una negociación escalonada, con acciones limitadas para reducir la tensión y prevenir una escalada mayor. Irán podría aceptar una reapertura controlada de Ormuz a cambio de garantías sobre el bloqueo y las sanciones. Por otro lado, Estados Unidos buscará asegurarse de que cualquier concesión iraní sea verificable.

La autorización de Jamenei transforma el tono, pero no el equilibrio. Teherán ha pasado de rechazar abiertamente la negociación a acceder a ella bajo condiciones muy estrictas. El próximo paso dependerá de si Washington está dispuesto a dialogar sobre un intercambio gradual o persiste en imponer un acuerdo total. Hasta que eso suceda, el estrecho de Ormuz seguirá siendo el termómetro visible que mide la distancia entre la diplomacia y la guerra.