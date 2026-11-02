Trump eleva la presión sobre Irán y redobla sus críticas al candidato demócrata Abdul El-Sayed

La tensión en Washington vuelve a alcanzar niveles altos. Donald Trump ha amenazado con llevar a cabo un “golpe en masa” contra Irán y, al mismo tiempo, ha aumentado sus ataques hacia el demócrata Abdul El-Sayed, candidato al Senado por Michigan, a solo dos días de las elecciones legislativas. Ambas ofensivas son parte de una misma estrategia política: mostrar fuerza en el ámbito internacional y movilizar a su base en el país.

Durante un mitin en Iowa, Trump aseguró que no ha actuado antes contra Irán porque ha querido “ser amable”. Fue más allá al advertir que llegará el momento de “darles un mazazo”. Esta declaración coincide con la revelación de una conversación telefónica con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, para discutir la posibilidad de reanudar los ataques.

Irán: amenaza abierta, decisión aún pendiente

La postura de la Casa Blanca sigue siendo deliberadamente ambigua. El secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó que Trump aún no ha tomado una decisión sobre una nueva operación de gran escala. Esta cautela contrasta con el discurso del presidente, que sugiere una posible escalada militar con consecuencias difíciles de prever.

En este contexto, se entrelazan tres factores de riesgo:

La presión ejercida por EE. UU. e Israel sobre Teherán.

La posibilidad de nuevos ataques a objetivos iraníes.

El impacto de cualquier respuesta de Irán en la región y en los mercados energéticos.

Así, Trump utiliza la política exterior como una demostración de autoridad, pero también como una herramienta electoral. El conflicto con Irán preocupa a los votantes por su costo económico y humano, mientras que la Casa Blanca busca presentarlo como una demostración de liderazgo. La contradicción entre las amenazas emitidas públicamente y la ausencia de una decisión oficial le permite al presidente ganar margen político sin tener que afrontar aún el costo de una intervención prolongada.

Michigan convierte la identidad en el centro de la campaña

Simultáneamente, Trump ha calificado a El-Sayed de “arrogante” y “desagradable”. Además, ha insistido en deformar su nombre y lo ha acusado, sin pruebas, de tener vínculos con el extremismo islamista y los Hermanos Musulmanes.

El candidato demócrata, médico y exdirector de salud pública, busca convertirse en el primer senador musulmán en Estados Unidos. Se enfrenta al republicano Mike Rogers, respaldado por Trump, en una contienda que podría afectar el control del Senado. Los ataques presidenciales han llevado el debate más allá de las propuestas y han puesto en el centro la religión y el origen egipcio de El-Sayed.

Desde el bando republicano se sostiene que el demócrata no ofrece suficientes garantías sobre su lealtad a la nación. El-Sayed ha respondido afirmando que Trump intenta desviar la atención de cuestiones cotidianas como los precios de la gasolina, la alimentación y la atención sanitaria. Parte de la crítica demócrata argumenta que el presidente está utilizando la identidad musulmana del candidato como un instrumento de exclusión política.

El demócrata también enfrenta sus propios desafíos. Las primarias han dejado divisiones internas, y algunos sectores ponen en tela de juicio sus posiciones sobre Israel y antiguos comentarios relacionados con los conflictos en Oriente Próximo. Su objetivo es unir al partido sin alienar a los jóvenes, a los votantes rurales y a los electores independientes que busca atraer.

La evolución de la situación dependerá de dos variables clave: si Trump convierte sus amenazas contra Irán en una nueva operación militar y si sus ataques personales logran movilizar a la base republicana o, por el contrario, terminan impulsando la participación demócrata en Michigan. En ambos escenarios, el presidente ha relacionado la seguridad internacional con una contienda electoral cada vez más marcada por la polarización.