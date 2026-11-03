España y China exploran reglas comunes para la inteligencia artificial

La inteligencia artificial ha hecho su entrada en oficinas, fábricas y servicios públicos. En Pekín, Yolanda Díaz y su homóloga Wang Xiaoping han propuesto que los derechos de los trabajadores sean el eje central en cualquier normativa, tal y como señala la información publicada por Noticias Yahoo.

Este acercamiento se produce en un momento clave, ya que España busca definir su propio marco laboral y la Unión Europea trabaja en una regulación común. Los tres enfoques comparten una inquietud: la IA tiene el potencial de aumentar la productividad, pero también puede impactar en empleos, salarios y el poder de negociación.

Tres enfoques con una preocupación común

La propuesta española integra regulación, diálogo social y respaldo a las empresas. El Plan IA360, presentado por el Gobierno, aspira a fortalecer las capacidades tecnológicas del país, fomentar la adopción entre las pymes y establecer un “Contrato Social para la Inteligencia Artificial”. La meta es unir a empresas, sindicatos, administraciones, partidos y sociedad civil, con el fin de anticipar los cambios en el mercado laboral.

Además, el plan incluye un Bono Inteligencia Artificial destinado a pymes y autónomos. El objetivo del Ejecutivo es que más de la mitad de las empresas españolas hagan uso de estas herramientas para 2030. Esta iniciativa busca evitar que la tecnología se concentre únicamente en grandes corporaciones, aunque aún debe concretarse en normativas y calendarios específicos.

España ya tiene algunas garantías en cuanto a derechos laborales. La representación legal de los trabajadores tiene derecho a conocer los parámetros y las directrices de los algoritmos que inciden en la organización del trabajo. Asimismo, la normativa de protección de datos restringe las decisiones automatizadas que pueden tener un impacto significativo sobre las personas.

El enfoque chino, en cambio, proviene de una tradición regulatoria diferente. Pekín ha elaborado normas específicas sobre algoritmos, recomendaciones y servicios de IA generativa, siempre bajo una fuerte supervisión estatal. En materia laboral, el mensaje de Díaz y Wang es claro: hay que reforzar los derechos y fomentar un uso de la tecnología que apueste por un trabajo digno.

Dicho enfoque crea un punto de conexión con España, aunque eso no significa que ambos países aboguen por un mismo sistema. China prioriza el control administrativo, la seguridad y la estabilidad social, mientras que España impulsa la negociación colectiva y el involucramiento de los agentes sociales, en sintonía con el marco jurídico europeo.

Bruselas establece obligaciones claras

La Ley de Inteligencia Artificial de la UE ordena los sistemas según su nivel de riesgo. Prohíbe ciertas prácticas consideradas inaceptables y somete los usos de alto riesgo a requisitos de evaluación, documentación, supervisión humana y trazabilidad. Los sistemas utilizados en áreas como la selección, gestión o evaluación de personal reciben una atención particular.

El modelo europeo no solo busca preservar los empleos. También intenta regular el modo en que se toman decisiones sobre las personas. Una empresa no debería recurrir a una herramienta opaca para descartar candidatos, asignar turnos o decidir promociones sin aclarar sus criterios y asegurar una supervisión humana real.

La principal diferencia radica en cómo se hacen cumplir las normativas. Europa opta por obligaciones jurídicas compartidas y sanciones, mientras que España busca añadir un componente de consenso en el ámbito laboral. China, por su parte, combina la regulación tecnológica, la vigilancia administrativa y objetivos industriales.

El empleo será la prueba definitoria

La discusión no se reduce a cuántos puestos puede reemplazar la IA. También impacta la calidad del trabajo. Un algoritmo tiene la capacidad de eliminar tareas repetitivas y elevar la productividad, pero también puede intensificar los ritmos laborales, controlar el rendimiento o disminuir la autonomía profesional.

Por esta razón, cualquier acuerdo entre España y China deberá abordar diversas cuestiones prácticas:

¿Quién se responsabiliza si un sistema comete un error?

¿Qué información debe proporcionarse al personal antes de su implementación?

¿Cómo se auditan los sesgos en los procesos de contratación y promoción?

¿Qué capacitación deben financiar las empresas?

¿Qué medidas se toman para proteger a aquellos que pierden funciones por la automatización?

España puede ofrecer su experiencia en negociación colectiva y derechos de información. Por su parte, China aporta su capacidad para implementar políticas industriales y tecnológicas a gran escala. La Unión Europea, a su vez, pone a disposición un marco jurídico más preciso, aunque las empresas a menudo critican el costo de cumplir con normativas diversas y la lentitud de ciertos procedimientos.

El desarrollo de la situación dependerá de si las intenciones políticas se traducen en medidas concretas. El diálogo entre Madrid y Pekín podría facilitar el intercambio sobre formación, empleo y supervisión, aunque no logrará eliminar las diferencias institucionales. La legislación europea seguirá siendo la referencia inmediata para España.

En última instancia, el verdadero indicador no será cuántos sistemas de IA incorporan las empresas, sino si los trabajadores comprenden cómo funcionan, pueden cuestionar sus decisiones y reciben las herramientas necesarias para adaptarse. La tecnología evolucionará rápidamente; la credibilidad de las normativas dependerá de que los derechos se mantengan a la par.