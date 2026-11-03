La guerra híbrida rusa mantiene en alerta a la Unión Europea

Europa se enfrenta a una amenaza que no siempre se manifiesta a través de explosiones o víctimas visibles. Rusia utiliza una combinación de ciberataques, propaganda, espionaje, sabotajes y presión política para socavar a sus adversarios sin cruzar la línea que marque el comienzo de un conflicto convencional.

El objetivo de esta estrategia es desgastar el apoyo a Ucrania, fracturar la unidad entre los socios europeos y aprovechar las debilidades internas. En el caso de España, la amenaza se centra en las redes digitales, los servicios públicos, los procesos electorales y la polarización en la sociedad.

Una guerra sin frente definido

La guerra híbrida engloba acciones tanto militares como no militares, abiertas y encubiertas, que pueden ser llevadas a cabo por Estados o por intermediarios. Su meta es perjudicar al adversario desde dentro, manteniendo las operaciones por debajo del umbral que provocaría una respuesta militar directa.

El abanico de actividades que emplea Rusia incluye:

Ataques a hospitales, administraciones, empresas y redes de transporte.

Sabotajes en cables submarinos, instalaciones energéticas y otras infraestructuras críticas.

Interferencias en el GPS y violaciones del espacio aéreo.

Campañas de desinformación y manipulación por parte de actores extranjeros.

Espionaje, reclutamiento de cómplices y utilización de grupos afines.

Injerencias en procesos electorales y financiamiento indirecto de fuerzas políticas.

Manipulación de flujos migratorios.

La ventaja de este enfoque reside en su ambigüedad. Un corte de luz puede ser interpretado como un simple fallo técnico; una campaña digital puede parecer una opinión espontánea; y un sabotaje, un hecho aislado. Esta dificultad para atribuir responsabilidades retrasa las respuestas y permite a Moscú evaluar cómo reaccionan los países occidentales.

Desde que comenzó la invasión a gran escala de Ucrania en febrero de 2022, la Unión Europea ha observado un incremento en este tipo de actividades. El Consejo de la UE ha identificado como las principales amenazas el sabotaje, los ciberataques, la manipulación informativa, los ataques a infraestructuras y los intentos de alterar los procesos democráticos.

El impacto sobre España

A pesar de no estar en la primera línea geográfica del conflicto, España es parte fundamental de la arquitectura política, militar y tecnológica de la Unión y de la OTAN. Además, contribuye con apoyo a Ucrania y mantiene tropas en el flanco oriental de la Alianza, lo que la convierte en un objetivo estratégico para las operaciones de presión.

El último informe español de seguridad nacional advirtió que el país es objetivo de campañas rusas de desinformación, ciberataques, sabotajes y reclutamiento de colaboradores a través de las redes sociales. El impacto más probable no sería una ofensiva física, sino una serie de incidentes dirigidos a erosionar la confianza pública.

La fragmentación política agrava la situación. Moscú no necesita convencer a la totalidad de la población de una falsedad. Con sembrar dudas, enfrentando a grupos sociales y presentando cualquier respuesta institucional como una imposición externa, es suficiente. Las campañas más efectivas pueden surgir de conflictos reales que se exageran, en lugar de inventar noticias desde la nada.

España también enfrenta riesgos indirectos. Una crisis energética, una interrupción logística o un ataque contra un aliado europeo podrían repercutir en precios, comercio y seguridad. Esta interdependencia convierte un incidente local en un asunto de alcance continental.

Una presión sostenida sobre la Unión

La respuesta europea ha ido evolucionando desde la mera condena política a una combinación de sanciones, cooperación en inteligencia y reforzamiento de la resiliencia. La UE ya está en condiciones de sancionar a individuos y entidades relacionadas con campañas híbridas mediante la congelación de activos y restricciones de viaje.

Sin embargo, todavía existen varios desafíos:

La atribución técnica y política de los ataques requiere de tiempo. Los Estados miembros no tienen el mismo nivel de preparación. Las competencias sobre seguridad, medios y elecciones están muy fragmentadas. Las empresas privadas controlan gran parte de las infraestructuras esenciales. Una respuesta excesiva puede provocar una escalada o restringir libertades.

El debate crucial radica en establecer cuándo una serie de incidentes deja de ser asunto de delincuencia, espionaje o presión política para convertirse en una agresión que amenace la seguridad europea. Esa frontera seguirá siendo deliberadamente difusa.

Lo más probable es que asistamos a una intensificación gradual de la situación. Rusia puede combinar operaciones digitales con drones, interferencias aéreas, sabotajes marítimos y campañas informativas relacionadas con elecciones o decisiones sobre Ucrania. El objetivo no necesariamente es paralizar Europa, sino demostrar que sus gobiernos no tienen un control total sobre el entorno.

La defensa exige proteger redes, compartir información y mejorar la comunicación con el público. También implica reducir las dependencias estratégicas y preparar a hospitales, empresas y administraciones para operar bajo presión. En este sentido, la resistencia institucional será tan crucial como la capacidad técnica.

Europa no enfrenta una guerra convencional declarada, pero tampoco goza de una paz en su forma más tradicional. La línea que separa ambas realidades se ha convertido en el principal campo de disputa, donde cada fallo en una red crítica puede servir como una prueba de voluntad política.