La política israelí continúa condicionando el tablero regional

El futuro político de Israel se extiende más allá de sus límites territoriales. En las recientes elecciones parlamentarias, el bloque liderado por Benjamín Netanyahu ha emergido como la fuerza principal, aunque sin contar con la mayoría necesaria para gobernar por sí solo.

A medida que empiezan las negociaciones, la agenda militar sigue marcando la pauta en la región. Un análisis del Diario de Avisos sobre el “cisne negro” electoral pone de manifiesto cómo una crisis de imprevisto puede transformar las prioridades políticas en la antesala de una votación.

Este resultado se produce en un escenario alarmante para la seguridad de Oriente Próximo. La guerra que involucra a Israel, Estados Unidos e Irán, que se inició en febrero, ha impactado infraestructuras militares, alterando el tráfico de energía y aumentando el riesgo de una expansión del conflicto. Irán no se ha rendido. Mantiene la capacidad de respuesta activa y ejerce presión sobre el estrecho de Ormuz, una de las rutas más esenciales para el transporte de crudo a nivel mundial.

Un Gobierno en busca de alianzas

El bloque de Netanyahu ha logrado incrementar su representación en el parlamento, pero ha perdido la mayoría absoluta. El primer ministro continúa con un mandato interino mientras busca formar una coalición estable o un acuerdo de unidad nacional. La opción de convocar nuevamente elecciones, lejos de ser ideal, solo incrementaría la incertidumbre en un momento en el que el país enfrenta una guerra abierta y problemáticas sociales intensas.

Este desenlace también tiene repercusiones internas. Las preocupaciones sobre la seguridad frente a Irán y la continuidad de las operaciones militares han predominado en la campaña, aunque no han logrado mitigar el desgaste provocado por el conflicto en Gaza ni las críticas a la gestión del Ejecutivo. La oposición, liderada por el exjefe militar Gadi Eisenkot, intenta posicionar una alternativa centrada en la competencia institucional y una estrategia de seguridad menos vinculada a la figura de Netanyahu.

La configuración final del Gobierno influirá en una serie de decisiones inmediatas:

La extensión de las operaciones contra Irán.

La administración de Gaza y las negociaciones de tregua.

Las relaciones con los países árabes y Catar.

La proyección militar israelí en el sur del Líbano.

El futuro de la cooperación con Washington.

A su vez, la presión militar no se limita al contexto iraní. Hezbolá se encuentra en alerta ante la posibilidad de un nuevo enfrentamiento con Israel, mientras que el Ejército israelí sostiene posiciones en el sur del Líbano, pese a la tregua mediada por Estados Unidos. Esta situación abre un nuevo canal de escalada, especialmente si las hostilidades con Teherán se vuelven a intensificar.

Netanyahu aboga por aumentar la presión sobre Irán

Netanyahu ha expuesto abiertamente la necesidad de intensificar los ataques sobre las instalaciones iraníes. Funcionarios citados por Associated Press señalan que el primer ministro busca que la Administración de Donald Trump apoye una nueva ofensiva militar. El objetivo de Israel sería debilitar los sistemas de misiles, drones y las infraestructuras relacionadas con el programa nuclear iraní.

Sin embargo, una nueva ofensiva podría resultar más costosa que la anterior. Irán mantiene capacidad de represalia contra Israel, bases estadounidenses y naciones aliadas en la región del Golfo. También podría emplear a grupos asociados en Líbano, Irak, Siria y Yemen. Un ataque limitado podría generar una serie de represalias difíciles de manejar.

La diplomacia aún tiene espacio, aunque se va estrechando. Catar busca actuar como mediador entre Washington y Teherán, aunque Israel acusa a Doha de interferir en sus elecciones. Esta situación complica las labores de un país que se presenta como intermediario entre adversarios y que ya ha estado involucrado en negociaciones sobre Gaza.

Washington también enfrenta sus propios retos

La relación entre Israel y Estados Unidos es fundamental, aunque no está exenta de tensiones. Trump ha mostrado su apoyo a Netanyahu, aunque debe manejar los costos económicos y electorales de una guerra que ha elevado los precios de la energía y ha impactado en sus candidatos en las elecciones legislativas norteamericanas.

El nuevo Congreso tendrá la capacidad de influir en la ayuda militar, los presupuestos de defensa y la supervisión de las operaciones. Aunque no podrá sustituir al presidente en la dirección de la política exterior, sí podrá restringir recursos y aumentar el costo político de una escalada. Por otro lado, el desgaste también se intensifica dentro del Partido Demócrata, donde el apoyo a Israel ha disminuido como resultado de la conducta del Gobierno en Gaza.

La alianza entre ambos gobiernos se sostiene sobre pilares sólidos: intercambio de inteligencia, defensa antimisiles, tecnología y asistencia militar. Sin embargo, el próximo Congreso podría imponer condiciones más rigurosas para futuras entregas de armas o requerir mayor control sobre su utilización. Esta presión no rompería la alianza, pero alteraría la libertad de acción de Netanyahu.

El escenario más plausible combina un Gobierno israelí inestable con una Administración estadounidense que mantiene abiertas todas las posibilidades. Washington puede continuar su respaldo a Israel y, a la vez, contener acciones que arrastren a sus tropas y comprometan el suministro energético mundial.

Así, la política interna en Israel ya no puede disociarse de la estrategia regional. Cada negociación para formar un Gobierno tendrá repercusiones sobre Irán, Gaza, Líbano y la relación con la Casa Blanca. Si Netanyahu logra consolidar su Gobierno, probablemente insistirá en presionar militarmente. Si no lo consigue, el vacío político podría demorar decisiones cruciales, pero no eliminará los riesgos en el horizonte. En Oriente Próximo, la incertidumbre institucional se ha transformado en otro frente de seguridad a tener en cuenta.