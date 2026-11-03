Trump se juega el control del Congreso en las legislativas de medio mandato

El panorama electoral en Estados Unidos está marcado por el aumento del coste de vida, la guerra con Irán y el desgaste acumulado en la Casa Blanca. En este marco, la escena internacional se mezcla con una contienda local, descrita esta semana por Diario de Avisos como la forma en que un evento inesperado puede transformar el rumbo de una campaña electoral.

Trump no está en juego solo su mayoría. El resultado electoral será un primer juicio nacional sobre los dos años iniciales de su segundo mandato y decidirá cuánto poder conservará hasta 2028.

Una mayoría frágil y un castigo probable

Los republicanos controlan actualmente la Cámara de Representantes con un margen ajustado, 218 escaños frente a 214 demócratas y dos vacantes. En el Senado, la ventaja republicana es de 53 a 47. La oposición necesita ganar al menos cuatro escaños netos en ambas cámaras para tomar el control, aunque las normas y los escaños disponibles hacen que la Cámara baja sea más accesible.

Los analistas electorales prevén que es probable que los demócratas recuperen la Cámara. En el Senado, el panorama es más complicado, ya que muchos de los estados en disputa mantienen una inclinación republicana. Sin embargo, varias encuestas muestran que algunas contiendas están dentro del margen de error, incluyendo las de:

Ohio , con el republicano Jon Husted compitiendo contra el demócrata Sherrod Brown.

, con el republicano Jon Husted compitiendo contra el demócrata Sherrod Brown. Georgia , donde el senador demócrata Jon Ossoff está bajo presión.

, donde el senador demócrata Jon Ossoff está bajo presión. Michigan , considerada una de las contiendas clave.

, considerada una de las contiendas clave. Alaska, Iowa, Kansas, Nebraska, Carolina del Sur y Texas, estados donde los demócratas tienen la necesidad de desmantelar el mapa republicano.

La historia tampoco juega a favor del partido del presidente. Desde el final de la Segunda Guerra Mundial, la formación que ocupa la Casa Blanca ha perdido terreno en el Congreso en casi todas las elecciones de medio mandato, salvo en un par de casos excepcionales. La desaprobación hacia Trump y el descontento económico podrían dar más fuerza a esta tendencia. Una encuesta de Reuters/Ipsos situó su índice de satisfacción en un 32% en septiembre, y otra medición publicada justo antes de las votaciones otorgó a los demócratas una ventaja de ocho puntos entre los votantes registrados.

El presidente ha convertido su campaña en un referéndum personal. Ha recorrido diversos estados, ha defendido sus decisiones económicas y ha asociado la continuidad republicana con la capacidad de implementar su programa. El riesgo es evidente: si pierde la Cámara, sus opositores podrían interpretar el resultado como un desprecio hacia su mandato.

Qué cambiaría en Washington

Una Cámara demócrata no podría aprobar toda su agenda de forma unilateral, pero sí cambiaría el funcionamiento de la Administración. El presidente de la Cámara tendría el control del calendario legislativo y las comisiones podrían iniciar investigaciones sobre:

La gestión de la guerra con Irán.

El uso de los poderes presidenciales en política exterior.

La implementación de sanciones y aranceles.

Las acciones del Departamento de Justicia.

La intervención del Gobierno en disputas electorales.

Las citaciones y comparecencias obligarían a la Casa Blanca a destinar más tiempo a su defensa. Asimismo, dificultarían la aprobación de presupuestos, nuevas partidas militares y leyes sobre inmigración, comercio o seguridad nacional.

El Senado, en cambio, desempeña un rol diferente. Si los demócratas logran la mayoría, podrían bloquear nombramientos judiciales, diplomáticos y administrativos. Esa capacidad impactaría en la renovación de agencias cruciales y en la confirmación de embajadores en regiones donde Estados Unidos necesita interlocutores constantes.

El frente internacional entra en campaña

La guerra con Irán se ha consolidado como un factor que puede penalizar al presidente. El coste humano, el gasto militar y el riesgo de una escalada regional exigen a Trump que detone objetivos claros. Con un Congreso hostil, cada acción requeriría más justificación política y cada partida presupuestaria podría convertirse en un tema de negociación.

El resultado también tendría repercusiones para los aliados. Los gobiernos europeos y asiáticos estarán observando si Trump conserva apoyo interno para mantener compromisos de defensa, negociar acuerdos comerciales o presionar a socios de la OTAN. Una derrota republicana no transformaría automáticamente la política exterior, pero mermaría la capacidad presidencial para presentarla como un mandato nacional incuestionable.

En contraposición, una victoria republicana podría reforzar la percepción de que los votantes respaldan su postura dura: presión sobre aliados, uso intensivo de aranceles y una política exterior centrada en la fuerza y la negociación bilateral. Además, facilitaría la aprobación de recursos para defensa y la confirmación de funcionarios afines a la Casa Blanca.

Los pronósticos apuntan a un escenario donde una Cámara demócrata se combinación con un Senado aún republicano. Un reparto así resultaría en un poder dividido: Trump tendría margen para actuar a través de órdenes ejecutivas, pero encontraría mayores dificultades para financiar y afianzar sus decisiones. La política exterior, aunque seguiría dependiendo de la presidencia, enfrentarías más controles, filtraciones y disputas públicas.

La participación en las urnas será crucial. La votación anticipada ha alcanzado cifras récord para unas legislativas, sin embargo, jóvenes, votantes negros y hispanos suelen acudir en menor proporción que en las elecciones presidenciales. En unas elecciones tan ajustadas, esa diferencia podría determinar no solo quién controla el Congreso, sino también cuánto margen tendrá Trump para definir la dirección de Estados Unidos en los dos últimos años de su mandato.