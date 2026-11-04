Elecciones legislativas en EE.UU: Los demócratas obtienen el control de las dos cámaras del Congreso y podrán bloquear la agenda política de Trump

Estados Unidos se ha expresado con claridad. Las elecciones legislativas de mitad de mandato han transformado el rechazo hacia los dos primeros años de Donald Trump en una mayoría demócrata en ambas cámaras del Congreso, según la crónica de RTVE. La conocida como ola azul pone al presidente ante un nuevo panorama: tendrá que negociar o enfrentarse a dos años de estancamiento institucional.

El resultado está cargado de significado político. Trump dedicó gran parte de la campaña a instar a los votantes a pensar en él como candidato, a imaginar su nombre en la boleta. Este mensaje convirtió las midterms en un referéndum sobre su gestión. La respuesta ha sido clara: los demócratas han recuperado el control del Senado y se acercan a dominar también la Cámara de Representantes.

Un cambio que supera las expectativas

Los demócratas necesitaban hacerse con cuatro escaños para lograr el control del Senado. Han conseguido imponerse en seis estados que Trump ganó en 2024: Carolina del Norte, Carolina del Sur, Texas, Ohio, Iowa y Kansas. La magnitud de la victoria evidencia que este resultado va más allá de un mero cambio de turno.

En la Cámara Baja, la meta era más modesta. Solo era necesario alterar el signo en tres distritos. La oposición ha conseguido arrebatar, hasta el momento, diez escaños a los republicanos. Aunque el recuento definitivo podría cambiar el número de las mayorías, no alterará la dirección política de la jornada.

Entre los resultados que mejor ilustran esta transformación destacan:

La victoria demócrata en Carolina del Norte frente a un candidato respaldado por Trump.

La reelección del senador Jon Ossoff en Georgia.

en Georgia. La obtención de escaños en estados tradicionalmente republicanos.

El avance demócrata en distritos donde el presidente había obtenido victorias amplias.

La oposición ha sabido captar el apoyo de votantes independientes y moderados, además de movilizar a una base que ve en el Congreso el principal freno ante la Casa Blanca. La economía, la política migratoria, el conflicto en Irán y las acusaciones de corrupción han pesado en una campaña marcada por la intensa personalización del voto.

Dos años de confrontación política

El dominio demócrata de ambas cámaras restringe de manera directa la capacidad de Trump para impulsar leyes. La Administración necesitará llegar a acuerdos sobre presupuestos, negociar nombramientos y buscar apoyo puntual para cualquier iniciativa relevante. Las grandes promesas de campaña, especialmente en temas de inmigración, fiscalidad y políticas exteriores, se encontrarán ahora con un Congreso poco amigable.

La Cámara de Representantes también tendrá la capacidad de iniciar investigaciones sobre la gestión presidencial. Las comisiones podrán convocar a miembros del Gobierno, solicitar documentos y revisar decisiones vinculadas con las deportaciones, el conflicto en Irán o posibles conflictos de interés.

El Senado añade otro nivel de presión. Su mayoría permitirá a los demócratas controlar la agenda legislativa y decidir qué proyectos se presentan al pleno. Asimismo, tendrán la potestad de ralentizar o bloquear nombramientos presidenciales, aunque el éxito de estas acciones dependerá de la cohesión interna del partido y de las negociaciones con algunos republicanos.

El mensaje de los votantes

El presidente ha intentado enfocar la elección como una prolongación de su mandato, pero esta estrategia también ha incrementado el coste político de su derrota. Al instar a los ciudadanos a votar como si su nombre estuviera en la papeleta, convirtió cada resultado adverso en un juicio sobre su liderazgo.

El castigo, sin embargo, no implica que el trumpismo haya desaparecido. Los republicanos mantienen bastiones significativos y cuentan con una base electoral sólida. No obstante, el resultado sugiere que el movimiento pierde fuerza para imponerse más allá de sus territorios más fieles cuando la elección está centrada en la gestión real del presidente.

Trump ha mostrado disposición para colaborar con los demócratas y ha afirmado que aceptará los resultados. Esta cooperación podría facilitar la aprobación de medidas limitadas y evitar una parálisis total, pero también podría generar tensiones en su propio partido. Sus aliados más intransigentes difícilmente tolerarán concesiones significativas a una oposición que acaba de conseguir una victoria histórica.

La evolución más probable que se dibuja combina negociaciones ocasionales con un conflicto constante. El Congreso detendrá las iniciativas clave de la Casa Blanca, mientras que las comisiones demócratas aumentarán la presión institucional. Para Trump, los dos últimos años de su mandato serán más una lucha por mantener su autoridad, controlar su partido y aspirar a 2028 con posibilidades intactas.

La elección ha dejado una lección clara: cuando Trump pidió a Estados Unidos que votara pensando en él, el país lo hizo, pero no de la manera que él esperaba.