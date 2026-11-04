Milei y Kast acuden a Madrid en plena disputa de alianzas

La Cumbre Iberoamericana de Madrid se presenta con un panorama político más sesgado hacia la derecha: Javier Milei y José Antonio Kast participarán en el encuentro, en contraste con las ausencias de Lula da Silva y Claudia Sheinbaum, que ya han confirmado que no estarán, según informa Heraldo.

La imagen que se capture los días 4 y 5 de noviembre tendrá indudablemente un peso político considerable. Esto no solo se debe a los asistentes, sino también a los líderes que se quedan fuera. Madrid busca recuperar protagonismo en un foro que ha visto disminuir su capacidad de convocatoria, y lo logrará con una representación presidencial notablemente más conservadora que en pasadas ediciones.

Dos derechas, dos visiones

Milei y Kast coinciden en su rechazo a la izquierda latinoamericana, en su apoyo a la economía de mercado y en su cercanía con el entorno internacional que rodea a Donald Trump. No obstante, sus enfoques y prioridades presentan diferencias significativas.

El presidente argentino ha forjado su liderazgo a través de la ruptura. Su discurso fusiona un liberalismo económico extremo, un rechazo a la política tradicional y una constante ofensiva contra sus oponentes. En su paso por España, esta estrategia ha complicado su relación con Pedro Sánchez. Milei ha lanzado ataques personales tanto al presidente del Gobierno como a la izquierda española en recientes visitas, lo que añade más tensión a su participación en Madrid.

Por su parte, Kast tiene un perfil más institucional. Su discurso también se basa en la idea de orden, seguridad, una reducción del Estado y una defensa de valores conservadores, pero por ahora, se abstiene de un enfrentamiento directo con las autoridades españolas. El rey Felipe VI lo ha recibido en el Palacio Real, mientras que no se ha anunciado una reunión bilateral entre Milei y Sánchez.

Aspecto Javier Milei José Antonio Kast Prioridad económica Liberalización, ajuste fiscal y reducción del Estado Mercado, disciplina fiscal y atracción de inversión Estilo político Confrontación y movilización contra la “casta” Conservadurismo institucional y énfasis en la seguridad Política exterior Cercanía explícita a Trump e Israel Alineamiento occidental y perfil más diplomático Relación con España Marcada por choques con Sánchez Más pragmática y protocolaria

La coincidencia en Madrid no implica que ambos formen un bloque completamente coordinado. Si bien comparten intereses ideológicos, también se encuentran en competencia por el liderazgo en el nuevo espacio de la derecha regional. Milei se proyecta como un agitador económico y cultural, mientras que Kast busca posicionarse como una alternativa gubernamental más ordenada.

Una cumbre con ausencias significativas

La XXX Cumbre Iberoamericana reunirá a representantes de los 22 países de la comunidad, aunque solo una fracción participará al máximo nivel. Entre los principales ausentes se encuentran Lula, recién reelegido en Brasil, y Sheinbaum, presidenta de México. Además, Delcy Rodríguez, representante de Venezuela, también se quedará fuera.

El resultado será una reunión con una representación disminuida de las principales economías de Latinoamérica y una presencia relativa mayor de gobiernos conservadores. Junto a Argentina y Chile, asistirán líderes de Bolivia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Paraguay y República Dominicana, además de España, Portugal y Andorra.

Las ausencias pueden deberse a agendas nacionales, diferencias políticas o una falta de interés en un mecanismo que requiere resultados tangibles. Sin embargo, la imagen será impactante: Sánchez compartirá el escenario con Milei y Kast, mientras varios aliados naturales de la izquierda no estarán presentes.

Para España, el desafío reside en evitar que la cumbre se reduzca a una simple disputa ideológica. La agenda incluye una nueva estrategia de cooperación, una alianza iberoamericana sobre inteligencia artificial, acuerdos en movilidad académica y una red común de protección civil. Estos temas ofrecen un terreno más valioso que el de los reproches mutuos.

El significado de la fotografía

La presencia de Milei y Kast simboliza el cambio en el equilibrio político latinoamericano. Hace no mucho, los gobiernos progresistas dominaban gran parte de la agenda regional. Hoy, los líderes conservadores tienen más capacidad para marcar el debate en temas como la seguridad, la inmigración, los impuestos, la soberanía y las relaciones con Estados Unidos.

Este cambio no elimina las diferencias que persisten entre los países. Argentina enfrenta una transformación económica caracterizada por el ajuste y la inflación, mientras que Chile cuenta con instituciones más estables y un economía más integrada en redes comerciales internacionales. Tampoco tienen la misma relación con Europa, ni el mismo margen político a nivel interno.

La cumbre, por tanto, servirá para evaluar hasta dónde llega esta convergencia. Si Milei y Kast aprovechan el encuentro para alinear sus posiciones, podrían fortalecer una red conservadora con proyección regional. Si optan por agendas separadas, su presencia funcionará, sobre todo, como una señal visual del cambio de ciclo.

El foro también pondrá a prueba a Sánchez. Sin una reunión programada con Milei y con Lula y Sheinbaum fuera del evento, el presidente español deberá encontrar un equilibrio entre fomentar el diálogo y manejar una relación bilateral marcada por los desencuentros. La diplomacia iberoamericana deberá demostrar que aún tiene la capacidad de unir posiciones opuestas, incluso cuando la imagen de Madrid ya parece inclinarse hacia un lado.