Trump anuncia el fin de la ayuda militar estadounidense a Israel desde 2027

La declaración se produce en plena campaña electoral de mitad de mandato y marca una fisura en una relación estratégica que ha estado definida por la guerra en Gaza, el costo en el presupuesto y las tensiones políticas internas en Estados Unidos. Euronews reporta que Donald Trump ha confirmado que a partir de 2027 se pondrá fin a la ayuda militar anual a Israel.

Durante una entrevista telefónica con Fox News, el presidente estadounidense subrayó que Israel “ya no necesita” dicho apoyo económico. Además, mencionó que Benjamín Netanyahu había discutido esta cuestión con él, y que llevan unos dos años dialogando al respecto. No obstante, Trump aclaró que las ventas de armas a su socio seguirán en pie.

Por lo tanto, esta medida no implica una ruptura en el ámbito militar. El anuncio se orienta a reemplazar las subvenciones directas por compras financiadas por Israel, un giro que podría significar una reducción del compromiso presupuestario estadounidense, sin que esto limite el acceso de Israel a tecnología, municiones y sistemas de defensa producidos en Estados Unidos.

Un acuerdo vigente hasta 2028

El principal reto radica en el calendario. En 2016, Estados Unidos e Israel firmaron un memorando de entendimiento por un total de 38.000 millones de dólares que abarca el tiempo de 2019 a 2028. Este acuerdo establece una financiación anual de aproximadamente 3.800 millones de dólares, destinada en gran parte a la adquisición de material militar estadounidense.

Trump ha fijado el cese de la ayuda en 2027, e incluso ha planteado la idea de detener los pagos al final de 2026. Sin embargo, el pacto sigue vigente de manera formal y el Congreso tiene un rol clave en la aprobación y distribución de los fondos. Una cancelación inmediata requeriría revisar compromisos presupuestarios que ya han sido establecidos.

La financiación no actúa como una transferencia completamente libre, ya que una gran parte del dinero acaba regresando a la industria de defensa estadounidense; se requiere que Israel lo invierta en productos y servicios militares fabricados en su aliado del norte. Así, el recorte afectaría no solo a Israel, sino también a empresas y empleos relacionados con el complejo militar-industrial estadounidense.

El futuro de la situación dependerá de tres elementos fundamentales:

La capacidad de Trump para modificar los compromisos aprobados por el Congreso.

La postura de republicanos y demócratas sobre una alianza clave en la política exterior estadounidense.

El resultado de las negociaciones relativas a la ayuda tras 2028.

Un anuncio con fuerte carga electoral

El presidente comunicó esta decisión el mismo día de las elecciones de mitad de mandato. En sus declaraciones, unió la ayuda a las críticas de candidatos demócratas, como Abdul El-Sayed, quien ha puesto en tela de juicio el apoyo de Estados Unidos a Israel.

El mensaje navega entre la política exterior y el interés electoral. La ayuda a Israel se ha vuelto un tema delicado para ciertos sectores republicanos que desean mantener el apoyo tradicional a su aliado, pero también para votantes conservadores que piden una reducción del gasto exterior. Por su parte, el Partido Demócrata se enfrenta a divisiones internas a consecuencia de la guerra en Gaza y los costos políticos relacionados con el respaldo a Netanyahu.

Trump busca llenar ese vacío con una solución intermedia: menos fondos directos, pero continuidad en la venta de armas y la cooperación militar. No se da la espalda a Israel, sino que se presenta el cambio como una defensa de los contribuyentes estadounidenses, además de una respuesta a la nueva fortaleza económica del país hebreo.

Consecuencias para Israel y Oriente Próximo

A corto plazo, el impacto operativo podría ser limitado. Israel cuenta con una industria militar avanzada, buenas reservas financieras y acceso a los mercados internacionales. Por otra parte, la Casa Blanca ha dejado claro que podrá seguir comprando armamento estadounidense utilizando sus propios recursos.

El efecto más significativo sería, sin duda, de carácter político y estratégico. La ayuda anual brinda previsibilidad a la hora de planificar adquisiciones, reponer arsenales y desarrollar sistemas defensivos. Su desaparición obligaría a Jerusalén a asumir mayores costos, lo que podría aumentar la presión sobre el Gobierno de Netanyahu para justificar la relación con Washington.

En la región, el anuncio puede interpretarse de dos maneras distintas:

Como una señal de que Estados Unidos busca disminuir su implicación directa en Oriente Próximo.

Como un ajuste financiero que mantiene intacta la cooperación militar esencial.

La segunda interpretación cobra fuerza mientras continúen las ventas de armamento, el intercambio de inteligencia y los proyectos conjuntos en defensa antimisiles, ciberseguridad y tecnología militar. Aunque el cambio sería significativo en términos presupuestarios, su impacto en la estructura de la seguridad sería más limitado.

Una alianza menos automática

Esta decisión también podría influir en la percepción internacional de Estados Unidos. Durante décadas, la ayuda militar ha sido un símbolo de la solidez de la relación bilateral. Reducir esta asistencia podría animar a otros aliados a cuestionarse si los compromisos de Washington dependen cada vez más de ciclos electorales y decisiones de los presidentes.

Para Israel, el desafío será mantener el apoyo estratégico sin depender tanto de la financiación estadounidense. Para Estados Unidos, la cuestión se centrará en demostrar que es posible ahorrar recursos sin sacrificar influencia ni capacidad de disuasión. Y para Netanyahu, cualquier ajuste vendrá acompañado de un debate sobre los costos de mantener una relación especial con un presidente que condiciona la política exterior a sus propias prioridades internas.

El anuncio no acaba con la alianza, sino que la transforma. Aunque la ayuda directa pueda desvanecerse, mientras Washington continúe vendiendo armas y compartiendo tecnología, el vínculo militar seguirá siendo uno de los pilares esenciales del equilibrio en la región.