Un alcalde dominicano respalda la estrategia de Bukele contra las bandas haitianas

El alcalde de Dajabón ha dado un giro en su posición y reconoce ahora el acierto de la estrategia impulsada por Nayib Bukele para frenar a las bandas en Haití. Según informa Prensa Mercosur, el edil dominicano admite que dudó en un primer momento del éxito de esas acciones y que el tiempo le ha demostrado lo contrario. Este cambio de opinión llega en un contexto donde la frontera entre República Dominicana y Haití sigue siendo un punto de tensión constante por la actividad de grupos armados.

El respaldo del alcalde pone de relieve cómo la aproximación de Bukele, basada en mano dura y control territorial, ha logrado resultados visibles en Haití según sus palabras. La operación ha reducido la influencia de las bandas en zonas clave y ha permitido recuperar espacios que antes quedaban fuera del alcance de las autoridades. Este enfoque combina despliegue militar con medidas de inteligencia que buscan desarticular las estructuras criminales desde su base.

Respaldo explícito a la estrategia

El edil destaca que las dudas iniciales se han disipado tras observar los avances reales en el terreno. La reducción de la violencia y el restablecimiento de cierto orden en varias localidades haitianas han sido determinantes para este cambio de postura. En República Dominicana muchos observadores siguen de cerca estos desarrollos porque cualquier mejora en la seguridad haitiana repercute directamente en la frontera compartida.

El modelo aplicado por Bukele en Haití se inspira en las políticas que ya implementó con éxito en El Salvador. Incluye detenciones masivas de sospechosos, uso intensivo de tecnología para rastrear movimientos y una presencia policial reforzada en los puntos críticos. Los resultados preliminares muestran una caída notable en los índices de criminalidad en las áreas intervenidas.

Riesgos de exportar el modelo

Trasladar este esquema a otros países plantea varios desafíos importantes. El contexto cultural, la capacidad institucional y la situación económica de cada nación influyen de manera decisiva en su viabilidad. Lo que funciona en El Salvador o en la intervención actual en Haití puede chocar con realidades distintas en otros territorios.

Entre los principales riesgos destacan la posible vulneración de garantías procesales durante las detenciones masivas, el sobrecoste económico de mantener un despliegue prolongado y la reacción de grupos criminales que podrían radicalizar su respuesta. Además, la dependencia de un liderazgo fuerte como el de Bukele dificulta la replicación en sistemas con mayor fragmentación política.

Control territorial intensivo

Detenciones preventivas amplias

Uso de datos y vigilancia

Cooperación con fuerzas locales

Estos elementos han sido clave en los logros reportados, pero exigen un equilibrio delicado para evitar abusos o rechazos sociales.

Las reacciones en redes y entre analistas dominicanos reflejan tanto el interés por la mejora en la seguridad fronteriza como la cautela ante posibles efectos secundarios. Muchos usuarios destacan el pragmatismo del alcalde al rectificar su postura, mientras otros advierten sobre la necesidad de adaptar cualquier estrategia a las particularidades de cada país antes de aplicarla de forma directa.