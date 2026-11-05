La Asamblea francesa tumba por unanimidad la primera parte del presupuesto de 2027

La Asamblea Nacional francesa ha decidido rechazar, con un contundente 458 votos en contra y ninguno a favor, la primera parte del presupuesto de 2027, la cual se enfocaba en los ingresos públicos. Este resultado añade más incertidumbre política y deja al Ejecutivo de Sébastien Lecornu sin una mayoría sólida para poder aprobar las cuentas del Estado.

Aunque este revés no significa aún la caída del Gobierno, sí revela su vulnerabilidad. La Cámara baja ha bloqueado la discusión sobre gastos en un momento en que Francia se enfrenta a un déficit elevado, manifestaciones por la disminución del poder adquisitivo y un contexto electoral que limita las posibilidades de pactar ajustes poco populares.

Un rechazo total que modifica el calendario

El reglamento parlamentario en Francia establece que, si la Asamblea rechaza la sección de ingresos, el proyecto presupuestario completo queda anulado en su primera lectura. De este modo, los diputados no tendrán la oportunidad de discutir la segunda parte, que se centra en el gasto.

La propuesta original del Gobierno contemplaba unos 54.000 millones de euros en ajustes y tenía la meta de reducir el déficit al 5 % del PIB para 2027. Sin embargo, las enmiendas aprobadas durante el debate desvirtuaron el equilibrio de estas cuentas, haciéndolas inaceptables incluso para el propio Gobierno.

Ahora, la tramitación seguirá en el Senado, donde la mayoría conservadora y centrada podría respaldar un texto diferente, probablemente con menores ingresos fiscales y recortes adicionales en el gasto. Posteriormente, ambas cámaras tendrían que intentar llegar a un acuerdo sobre una versión unificada. Este proceso podría ofrecer una salida institucional a la situación, pero no asegura que la Asamblea acepte el resultado final.

El Ejecutivo argumenta que el rechazo es parte de un proceso habitual: los grupos parlamentarios asientan sus posturas en la primera lectura y el texto se ajusta en etapas posteriores. Sin embargo, la diferencia en esta ocasión radica en la magnitud del voto: ningún grupo respaldó la propuesta.

La estabilidad de Lecornu, en la cuerda floja

Lecornu se encuentra gobernando sin una mayoría propia y necesita forjar acuerdos momentáneos con fuerzas que se rivalizan entre sí. La izquierda demanda un mayor gasto social y rechaza gran parte del ajuste. Mientras tanto, la derecha y la extrema derecha cuestionan los aumentos fiscales, lo que podría aprovechar el desgaste del Ejecutivo. Los socialistas se sitúan en una posición clave, pero la proximidad de las elecciones presidenciales complica cualquier pacto que pueda durar.

Las alternativas del primer ministro son limitadas:

Negociar con el Senado y la Asamblea para rehacer el proyecto.

para rehacer el proyecto. Acudir al artículo 49.3 , que permite aprobar una ley sin votación, aunque eso podría dar pie a una moción de censura.

, que permite aprobar una ley sin votación, aunque eso podría dar pie a una moción de censura. Esperar hasta el límite constitucional de 70 días y aplicar el artículo 47 , que posibilitaría aprobar el presupuesto mediante ordenanzas si el Parlamento no se pronuncia.

, que posibilitaría aprobar el presupuesto mediante ordenanzas si el Parlamento no se pronuncia. Prolongar temporalmente el presupuesto anterior mediante una ley de emergencia.

La segunda opción presenta rapidez, pero también acumula un riesgo político elevado. Si la oposición logra los votos necesarios para una moción de censura, el Gobierno podría tambalearse y el proyecto quedaría igualmente paralizado. El artículo 47 evitaría una votación inmediata, aunque implicaría una ruptura política significativa: no se ha utilizado desde el inicio de la Quinta República.

Además, el antecedente más reciente no resulta alentador. Para validar las cuentas de 2026, el Ejecutivo ya tuvo que recurrir al artículo 49.3 y sobrevivir después ante una moción de censura. La suspensión de la reforma de pensiones permitió alcanzar un acuerdo con los socialistas en aquella ocasión, pero ahora ese margen parece más reducido.

El problema fiscal llega a los mercados

La disputa en el Parlamento se produce en un momento de deterioro de las finanzas públicas. Francia prevé finalizar el año con un déficit cercano al 5,4 % del PIB y necesita una estrategia creíble para estabilizar su deuda. La agencia Fitch ha bajado la perspectiva de la deuda soberana francesa a negativa y calcula que el ajuste necesario para estabilizarla ya es del 3,5 % del PIB, lo que se traduce en unos 15.000 millones de euros más de lo que se había estimado anteriormente.

La ausencia de un presupuesto aprobado podría aumentar la prima de riesgo y encarecer la financiación del Estado. Además, podría restringir las inversiones, posponer partidas de defensa y complicar la reducción del déficit. Un informe mencionado por Reuters advertía que una prórroga del presupuesto de 2026 podría frenar inversiones y aumentar el déficit en al menos medio punto del PIB.

Este riesgo no afecta solo a las cuentas públicas. Francia ocupa un papel central en la zona euro, y cualquier incremento sostenido en sus costos de financiación podría repercutir en otros mercados europeos. Los inversores no esperan que París elimine inmediatamente el déficit, pero sí demandan señales claras de control y continuidad.

Un Gobierno con menos margen político

Las movilizaciones convocadas este jueves añaden presión social a unas negociaciones ya de por sí complicadas. El Ejecutivo se ve obligado a equilibrar el ajuste fiscal con el costo político que conlleva reducir servicios o aumentar impuestos. Cada concesión puede facilitar un acuerdo parlamentario, pero también poner en jaque la credibilidad del objetivo de déficit.

La ausencia de consenso pone de manifiesto un problema estructural: la actual Asamblea, resultado de las últimas elecciones, está fragmentada y ningún bloque puede imponer su programa. Con las elecciones presidenciales a la vista, los partidos tienen escasos incentivos para asumir el costo de un presupuesto restrictivo.

El rechazo unánime no derroca automáticamente a Lecornu, pero convierte la aprobación de las cuentas en una prueba decisiva para su supervivencia. Si el Senado toma decisiones drásticas sobre el texto, el primer ministro deberá optar entre ceder ante la oposición o forzar procedimientos constitucionales. En ambos escenarios, el Gobierno saldrá debilitado.

La prioridad inmediata será evitar que el estancamiento presupuestario se convierta en una crisis financiera. Francia aún cuenta con herramientas legales para mantener la operatividad del Estado, pero cada prórroga y cada medida excepcional desgastan la confianza en su capacidad para gobernar de manera normal. El presupuesto de 2027 ha quedado así como el primer gran examen de estabilidad para el Ejecutivo y un adelanto de la contienda política que marcará los meses venideros.