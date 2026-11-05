Irán atribuye a minas el incendio de dos petroleros en Ormuz

Dos petroleros han sufrido explosiones e incendios en el estrecho de Ormuz, según la Guardia Revolucionaria iraní, que señala que los incidentes se debieron al impacto con minas navales. Esta información llega sin confirmación independiente sobre la identidad de los buques, sus banderas o la existencia de víctimas.

Este nuevo episodio vuelve a situar a Ormuz en el epicentro de la crisis energética. A través de este estratégico paso marítimo transita cerca de una quinta parte del consumo mundial de petróleo, además de grandes cargamentos de gas natural licuado que proceden del golfo Pérsico.

Una versión iraní aún por completar

Teherán sostiene que el primer petrolero navegaba por la parte meridional del estrecho, en una ruta que las autoridades iraníes consideran como restringida. Al parecer, el buque habría chocado con una mina, lo que provocó un incendio y su posterior inmovilización.

El segundo incidente habría tenido lugar cuando otro superpetrolero dejaba el extremo oriental del estrecho. Irán afirma que también sufrió una explosión tras entrar en contacto con un artefacto naval.

La Guardia Revolucionaria indica que ambas embarcaciones navegaban sin autorización, argumentando que habían desactivado sus sistemas de identificación y navegación. Esta acusación permite a Teherán presentar los hechos como una medida de seguridad frente a barcos que supuestamente ignoraron sus advertencias.

Sin embargo, hay una falta de información clave para entender lo sucedido:

No se han hecho públicos los nombres de los petroleros de forma independiente.

No hay constancia de sus banderas ni de las compañías propietarias.

No se ha confirmado el número de tripulantes afectados.

No existen pruebas públicas definitivas sobre la presencia y el origen de las minas.

Por lo tanto, la atribución sigue en el aire. Podría ser que Irán haya colocado los artefactos con fines de control del tráfico, aunque también es posible que otros actores hayan minado la zona o atacado las embarcaciones de otro modo. Anteriores incidentes en la región incluyeron proyectiles y artefactos colocados por embarcaciones menores, lo que complica cualquier atribución inmediata.

El precedente de una escalada sostenida

La secuencia de estos sucesos no se presenta como aislada. En las últimas semanas, las autoridades iraníes han reportado varios incendios y explosiones en petroleros que, según su versión, intentaron utilizar rutas no autorizadas. Teherán relaciona estas restricciones en la navegación con la confrontación militar que sostiene con Estados Unidos y Israel.

El estrecho conecta el golfo Pérsico con el golfo de Omán y concentra las salidas marítimas de productores como Arabia Saudí, Irak, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos e Irán. Para muchas economías de Asia, en especial China, India, Japón y Corea del Sur, no existe una alternativa rápida y equivalente.

El problema no se limita a simplemente cerrar el paso. Si las navieras consideran que la ruta es insegura, es más que probable que modifiquen sus planes, disminuyan la velocidad, esperen instrucciones o exijan primas de riesgo más elevadas. Cada hora de incertidumbre puede aumentar los costes del transporte y afectar la programación de las refinerías.

El impacto sobre el comercio mundial de energía

Una interrupción prolongada primero afectaría al precio y, posteriormente, a la disponibilidad física del petróleo. Los mercados tienden a reaccionar antes de que se materialice un déficit real, ya que anticipan el riesgo de que los cargamentos no lleguen a tiempo.

Los principales efectos serían:

Riesgo Consecuencia probable Menor tráfico por Ormuz Aumento del precio del petróleo y del gas Primas de seguro más altas Incremento en el coste del transporte marítimo Retrasos en las entregas Presión sobre refinerías y compradores asiáticos Desvío de buques Mayor tiempo, combustible y costes logísticos Amenaza sobre el gas natural licuado Presión adicional sobre la electricidad y la industria

Algunos productores cuentan con oleoductos que permiten evitar parcialmente el estrecho, pero su capacidad no logra sustituir todo el volumen que transita por la vía marítima. Además, estas rutas alternativas también pueden convertirse en objetivos o enfrentar limitaciones técnicas.

Para España, el impacto directo dependería de la duración de la crisis y de la habilidad de los operadores europeos para diversificar sus suministros. No obstante, un aumento internacional en el precio del crudo podría trasladarse a los carburantes, el transporte, la producción industrial y los costes de distribución.

El panorama más factible a corto plazo no es un corte total, sino una navegación irregular. Esta situación ya es suficiente para ejercer presión al alza sobre los precios y forzar a las compañías a revisar sus contratos, seguros y rutas.

El desarrollo de los acontecimientos dependerá de tres factores: la posible aparición de pruebas independientes sobre las minas, si Irán extiende las zonas restringidas y si Estados Unidos u otros países despliegan escoltas navales. Cada movimiento puede disminuir el riesgo de nuevos ataques o convertir el estrecho en un frente militar abierto.

Mientras tanto, el comercio energético mundial enfrenta una amenaza difícil de cuantificar: no solo la pérdida de barriles, sino además la posibilidad de que navegar por Ormuz deje de ser una operación viable para las compañías privadas.