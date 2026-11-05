Zelenski prepara una nueva ronda de conversaciones con Rusia

La diplomacia retoma su ritmo entre Ucrania, Rusia y Estados Unidos, aunque los analistas no anticipan un acuerdo de paz a corto plazo. La nueva ronda de negociaciones, programada para los días 10 y 11 de noviembre en Abu Dabi, buscará alcanzar resultados concretos: la protección de infraestructuras energéticas, la reactivación del tráfico marítimo y la aceleración de canjes de prisioneros.

Volodímir Zelenski llega a estas conversaciones con un objetivo fijo: transformar el diálogo en un proceso regular y verificable. Desde Kiev se busca evitar que las charlas se utilicen únicamente como una táctica para ganar tiempo mientras persisten los ataques. Por ello, insisten en la necesidad de avanzar “a toda máquina” y en obtener garantías de seguridad que se mantengan firmes ante cualquier cambio político en Washington o Europa.

Enfoque en desescalar la situación

El equipo ucraniano planea comenzar por temas restringidos, donde los acuerdos podrían ser más factibles que en un enfoque más amplio. La meta es disminuir la presión militar sobre la población y mostrar que la negociación puede tener efectos inmediatos y tangibles.

Entre las prioridades que Zelenski quiere abordar están:

Un alto el fuego que proteja las instalaciones energéticas y otras infraestructuras críticas, sobre todo durante el invierno.

La finalización de los ataques que impactan el transporte marítimo y el comercio en el mar Negro.

Un nuevo intercambio de prisioneros, adoptando la fórmula de “todos por todos” como referencia.

La organización de una futura reunión entre Donald Trump , Zelenski y Vladímir Putin .

, Zelenski y . La creación de un marco inicial para las garantías de seguridad y la reconstrucción económica de Ucrania.

La cuestión energética cobra especial relevancia debido a que los ataques rusos ya han causado daños significativos en la red eléctrica, provocando nuevos apagones. Desde Kiev, consideran que una tregua parcial podría permitir proteger a la población sin tener que aceptar, de inmediato, un alto el fuego general que beneficiaría a Moscú al darle tiempo para reagrupar sus fuerzas.

El mar Negro también es un punto de gran relevancia. Ucrania necesita mantener abiertas sus rutas de exportación de cereales, mientras que Rusia también tiene incentivos económicos para asegurar un acceso más estable a los mercados. Este aspecto podría ofrecer un área de posible intercambio, aunque cualquier pacto requeriría de mecanismos de control y verificación adecuados.

La cuestión territorial sigue bloqueando el diálogo

El principal obstáculo en las negociaciones continúa siendo el destino de los territorios ocupados. Moscú exige que las fuerzas ucranianas se retiren de zonas del Donbás que Rusia no ha logrado dominar por completo. Zelenski rechaza esa exigencia porque, a juicio de Kiev, dejaría al país vulnerable a futuras ofensivas.

La postura de Ucrania se basa en la idea de congelar el conflicto en la línea de contacto actual. El presidente ha mencionado la posibilidad de considerar una zona desmilitarizada o una zona de amortiguamiento, pero sostiene que cualquier determinación territorial debe ser acordada únicamente en una reunión entre líderes.

Por su parte, el Kremlin considera que el tema territorial es parte de un paquete integral. Rusia relaciona la retirada ucraniana con el nuevo orden de seguridad en Europa y demanda una limitación de la presencia de la OTAN en naciones cercanas. Esta relación complica la posibilidad de alcanzar un acuerdo parcial, ya que una tregua en temas energéticos podría quedar sujeta a concesiones políticas más amplias.

La seguridad y el rol de Europa

Zelenski no quiere vivir un escenario similar al de negociaciones anteriores, donde las garantías políticas no evitaron nuevas hostilidades. Ucrania demanda compromisos concretos de Estados Unidos y de Europa, así como un apoyo militar robusto y mecanismos automáticos de respuesta en caso de que Rusia retome los ataques.

Este enfoque requiere de la participación activa de Europa. Berlín y otros gobiernos afirman que no pueden quedar al margen de un acuerdo que repercute directamente sobre la seguridad del continente, el suministro de armas y la posible creación de una fuerza de paz. Sin embargo, la reunión en Abu Dabi mantendrá su estructura trilateral entre Kiev, Moscú y Washington.

La ausencia de representantes europeos podría convertirse en un nuevo obstáculo. Rusia prefiere una negociación con menos actores y Estados Unidos busca mantener el control del proceso. Por otro lado, Ucrania teme que un posible acuerdo bilateral entre Washington y Moscú defina el futuro del país sin ofrecer suficientes garantías para Kiev.

El margen para la negociación también depende de la situación en el frente. Zelenski sostiene que Ucrania llega a las conversaciones en una condición militar aceptable, aunque admite importantes problemas en su defensa aérea. Moscú podría ver esta presión como una oportunidad para exigir más concesiones, mientras que Kiev intentará demostrar que aún tiene capacidad de resistencia.

Abu Dabi, por lo tanto, se configurará como un examen de voluntad más que el escenario de una paz al instante. Si las partes logran proteger la infraestructura energética, abrir el mar Negro y realizar intercambios de prisioneros, el proceso podría ganar continuidad. Si Rusia insiste en imponer primero sus condiciones territoriales y Ucrania no obtiene garantías sólidas, la mesa de negociaciones se quedará atrapada entre el invierno de la guerra y la incertidumbre de la diplomacia.