Más de 400 detenidos durante las protestas de la huelga general de Francia y 53 agentes heridos

Francia ha finalizado una nueva jornada de huelga general que ha dejado un saldo de 448 detenidos y 53 agentes heridos. La movilización, que surgió de las exigencias por un mayor poder adquisitivo y la mejora de los servicios públicos, logró reunir a más de 575.000 personas, según el Ministerio del Interior. Sin embargo, los sindicatos elevaron esta cifra a 1,6 millones. El Mundo sitúa el recuento dentro de un contexto de protesta que combinó demandas laborales, bloqueos estudiantiles y episodios de violencia.

La disparidad entre las cifras oficiales y las presentadas por los sindicatos pone de manifiesto una disputa política latente. Para el Gobierno, la prioridad es contener los disturbios y asegurar el correcto funcionamiento de transportes, hospitales y centros educativos. Por otro lado, las organizaciones que han convocado la protesta argumentan que el conflicto se origina en una pérdida constante de capacidad adquisitiva y años de presión sobre los servicios públicos.

Una movilización con varios frentes

Los cinco principales sindicatos de Francia organizaron la jornada del 5 de noviembre como un día de convergencia. A las solicitudes salariales se unieron las protestas de estudiantes, docentes, trabajadores de la salud y del transporte. El objetivo común es presionar al Gobierno para que abandone su enfoque limitado a medidas parciales.

La movilización tuvo un alcance nacional:

575.000 participantes, según el Ministerio del Interior.

1,6 millones, según las estimaciones de los sindicatos.

448 personas detenidas.

53 policías heridos.

Alrededor de 70.000 agentes desplegados en todo el país.

En París, la marcha avanzó con un gran despliegue policial y con críticas de los sindicatos por las limitaciones impuestas a los recorridos. En Toulouse, un incendio intencionado obligó a evacuar un instituto. En La Courneuve, un estudiante de 15 años fue apuñalado. Estos incidentes han llevado al Gobierno a insistir en la necesidad de una respuesta rigurosa, aunque también han intensificado las denuncias sobre el uso excesivo de la fuerza.

La tensión no se originó esta semana. Este movimiento social lleva semanas de protestas y bloqueos. El 17 de octubre, otra jornada de disturbios dejó miles de detenciones y numerosos heridos, tanto entre policías como manifestantes. Desde entonces, el Ejecutivo ha combinado ciertas concesiones en educación con un amplio despliegue de seguridad y restricciones en algunos puntos urbanos.

Lecornu intenta recuperar la iniciativa

Ante la creciente presión, el primer ministro Sébastien Lecornu ha convocado para el próximo lunes una conferencia social que incluirá a sindicatos y empresarios. Esta reunión se centrará en la pérdida de poder adquisitivo y las principales demandas laborales. El objetivo es abrir un camino hacia una solución negociada antes de que nuevas movilizaciones consoliden una dinámica difícil de controlar.

La agenda del Gobierno deberá dar respuesta a demandas específicas:

Incrementos salariales que puedan compensar el aumento del coste de vida. Refuerzo de la infraestructura de hospitales, escuelas y transporte público. Reducción de la precariedad laboral y más protección para los trabajadores. Revisión de las políticas educativas requeridas por los estudiantes. Aseguramiento del derecho a manifestarse y límites en la actuación policial.

El espacio de maniobra es limitado. Una concesión amplia podría desactivar parte de la protesta, pero también podría dar una impresión de debilidad tras semanas de enfrentamientos. Por otro lado, una respuesta centrada únicamente en la seguridad podría intensificar las movilizaciones y agrupar a sectores que hasta ahora actuaban de manera aislada.

El ámbito educativo ilustra bien esta dificultad. El Ejecutivo anunció medidas como la incorporación de más de 3.000 profesores, mejoras en becas, más plazas universitarias y modificaciones en la plataforma Parcoursup, el equivalente francés del sistema de acceso a la universidad. No obstante, los estudiantes consideran que estas decisiones no abordan sus necesidades sobre financiación, tamaño de las clases, falta de personal y estado de los edificios.

El próximo pulso será político y económico

La conferencia social será clave para calibrar si el Gobierno puede transformar la protesta en una negociación sostenible. Los sindicatos llegan con un notable potencial de movilización, aunque también necesitan traducir las manifestaciones en acuerdos concretos. Las empresas, por su parte, siguen bajo la presión de mejorar los salarios, sin asumir un aumento drástico de los costos en un entorno económico incierto.

El desarrollo de los acontecimientos dependerá de tres elementos fundamentales:

Si el Gobierno propone medidas concretas y plazos definidos.

Si los sindicatos logran mantener la unidad entre trabajadores, estudiantes y empleados públicos.

Si los próximos eventos transcurren sin nuevos episodios de violencia graves.

Las movilizaciones seguirán en los próximos días. Así, la conferencia del lunes no será solo una reunión institucional: puede convertirse en el primer intento real hacia la desescalada de una crisis que ya impacta en el ámbito educativo, los servicios públicos, la seguridad y la estabilidad política en Francia. La ciudadanía ha elevado el costo de la inacción y ahora obliga a Lecornu a demostrar que el diálogo puede ser la respuesta antes de la próxima huelga.