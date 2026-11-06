Los demócratas activan una batería de investigaciones a Donald Trump en el Capitolio

La llegada de los demócratas al control de ambas cámaras del Congreso significa una etapa de alta tensión para Donald Trump. El medio ABC señala que la nueva mayoría se alista para realizar interrogatorios sobre Venezuela, el conflicto en Irán, las actividades empresariales de la familia presidencial, los archivos relacionados con Epstein y las políticas migratorias.

No se dará inicio a un nuevo procedimiento de juicio político, al menos no de forma inmediata. Los demócratas cuentan con herramientas más directas: pueden dirigir las comisiones, solicitar documentos, citar a funcionarios y forzar a la Administración a responder públicamente. La meta será examinar decisiones que, en los últimos dos años, permanecieron blindadas por el control republicano.

De las cartas a las citaciones

Durante meses, los legisladores demócratas han estado enviando cartas a los secretarios de Estado, Defensa y Tesoro. Estos requerimientos incluyen peticiones de comunicaciones internas, contratos, informes legales y detalles sobre las decisiones tomadas por la Casa Blanca. Muchas de estas solicitudes no recibieron respuesta o quedaron restringidas por las mayorías republicanas.

El cambio de control abre la puerta para que esos requerimientos se conviertan en investigaciones formales. Las comisiones podrán llamar a altos cargos y empresarios, exigir registros y recurrir a vías legales si la Administración se niega a cooperar.

La estrategia se plantea con tres objetivos claros:

Conseguir pruebas documentales antes de las audiencias.

Obligar a los responsables políticos a justificar sus decisiones.

Mantener a Trump bajo presión durante los últimos dos años de su mandato.

El presidente tiene el poder de veto para bloquear leyes, sin embargo, esa autorización no puede frenar una investigación parlamentaria. La Casa Blanca deberá decidir qué documentos entrega y qué testimonios acepta, asumiendo el riesgo de que cada negativa genere un nuevo enfrentamiento.

Venezuela y el dinero del petróleo

El tema de Venezuela se posicionará como uno de los primeros frentes. Los demócratas intentarán desentrañar qué acuerdos estableció Washington con el gobierno de Delcy Rodríguez, quién controla los ingresos petroleros y qué empresas han salido beneficiadas de esta nueva relación.

Las dudas giran también en torno a cómo se gestionan esos fondos. Legisladores han demandado saber:

Qué cuentas reciben el dinero del petróleo.

Quién autoriza las transferencias.

Qué mecanismos existen para prevenir el desvío de fondos.

Qué rol desempeñó Qatar en la administración de esos recursos.

en la administración de esos recursos. Qué compromisos asumió Estados Unidos respecto a elecciones y transición política.

La oposición ya había avanzado que los ingresos bajo gestión estadounidense ascienden a al menos 13.000 millones de dólares. También ha solicitado detalles sobre auditorías y un contrato de 84 millones de dólares otorgado a KPMG para revisar estas operaciones.

Dicha investigación no sólo podría influir en la política exterior de Washington, sino también en los intereses privados relacionados con la Administración. Los demócratas desean saber si se presionó a gobiernos extranjeros para que cerraran las investigaciones contra empresarios implicados en los acuerdos con Venezuela.

La guerra de Irán y los límites presidenciales

El conflicto con Irán representa un segundo frente, con implicaciones tanto militares como constitucionales. Los demócratas buscan analizar la preparación de los ataques, los costos involucrados, las alternativas diplomáticas descartadas y la autoridad legal que empleó Trump para extender las operaciones.

Las solicitudes incluyen al secretario de Estado, Marco Rubio, al de Defensa, Pete Hegseth, así como a los asesores Steve Witkoff y Jared Kushner. También se ha requerido información sobre los despliegues de tropas, las bajas, el uso de fondos públicos y la selección de objetivos.

La oposición se centrará en los bombardeos que causaron víctimas civiles y la posible utilización de inteligencia artificial para identificar blancos. La cuestión central será establecer hasta qué punto puede actuar el presidente en un conflicto prolongado sin una autorización directa del Congreso.

Este tema podría dividir a los republicanos. La reciente derrota electoral ha debilitado la cohesión interna del partido, y algunos legisladores conservadores podrían sumarse a las demandas de transparencia si consideran que la Casa Blanca ha traspasado sus límites.

Epstein, inmigración y negocios familiares

Los archivos de Jeffrey Epstein serán otro foco de presión. Los demócratas exigirán al Departamento de Justicia la entrega completa de documentos, una explicación sobre las partes censuradas y detalles sobre los vínculos del financiero con intereses extranjeros.

También solicitarán información acerca del tratamiento penitenciario otorgado a Ghislaine Maxwell y sobre las acciones de los funcionarios involucrados en su caso. Cualquier negativa únicamente alimentará las sospechas de encubrimiento que ya dominan el panorama político estadounidense.

En lo que respecta a la migración, las comisiones investigarán las muertes bajo custodia, las condiciones en las que se detiene a personas y las acciones de agentes contra ciudadanos estadounidenses. También revisarán posibles entradas en domicilios sin autorización judicial, los contratos de equipamiento y la adquisición de aeronaves.

La supervisión abarcará tanto al Departamento de Seguridad Nacional como al ICE. La política de deportaciones, una de las principales banderas de Trump, estará sujeta a un control permanente. Los demócratas también buscarán aclarar la influencia de antiguos asesores presidenciales en decisiones administrativas y contratos públicos.

Por último, el patrimonio político y empresarial de la familia Trump será objeto de investigación. Las pesquisas podrían enfocarse en conflictos de interés, corrupción empresarial y los posibles beneficios que se hayan podido obtener a partir de decisiones oficiales. No bastará con mostrar irregularidades; los demócratas necesitarán reunir pruebas contundentes para evitar que esta ofensiva se convierta en una sucesión de acusaciones partidistas.

Un nuevo impeachment requeriría una condena por parte de dos tercios del Senado, una cifra que actualmente está fuera del alcance de los demócratas. Sin embargo, las investigaciones representan una vía más efectiva para desgastar al presidente, obstaculizar parte de su agenda y forzar a su Administración a rendir cuentas. El Capitolio se prepara para un periodo de interrogatorios, solicitudes de documentos y enfrentamientos legales que podrían marcar el desenlace de la presidencia de Trump.