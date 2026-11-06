¡Tremendo pardillo! Abandona a su mujer y se va a vivir con sus dos amantes, que lo matan para cobrar una póliza de seguro millonaria

El caso de Paolo Vaj ha vuelto a los juzgados italianos por una cuestión que sigue sin propietario: los 310.000 euros de un seguro de vida. La información divulgada por El Mundo revela la decisión del Tribunal de Siena, que ha desestimado la reclamación de la viuda y declarado nulo el contrato.

Vaj, de 56 años, falleció en la noche del 18 al 19 de julio de 2019 en Vittorio Veneto. Dos años antes había abandonado el hogar familiar para vivir con Patrizia Armellin y Angelica Cormaci. Este triángulo amoroso terminó de manera trágica con un asesinato, según el fallo penal, motivado por el deseo de obtener el dinero de varias pólizas.

Un crimen vinculado a varias pólizas

La reconstrucción del caso sostiene que Vaj fue golpeado con un palo y posteriormente asfixiado con una almohada. Armellin, que en ese momento tenía 52 años, y Cormaci, de 24, fueron condenadas el año pasado a 24 y 16 años de prisión, respectivamente.

Una de las pólizas nombraba a Armellin como única beneficiaria. Sin embargo, el dilema era claro: la legislación italiana prohíbe que quien comete un homicidio con premeditación obtenga beneficios de su delito. Así, la mujer quedó excluida del cobro, aunque la disputa legal no terminó ahí.

Roberta Bencini, la esposa de Vaj, reclamó los 310.000 euros como única heredera. Su defensa argumentó que el fallecido había pagado en su totalidad el capital al contratar el seguro con Unipol, y que la viuda no debería asumir las repercusiones de un crimen que no cometió.

Los magistrados de Siena rechazaron esta interpretación. Consideran que la póliza es nula porque la beneficiaria fue la que mató al asegurado, lo que impide que alguien cobre la indemnización. Además, el tribunal ha condenado a Bencini a cubrir unas costas que rondan los 9.000 euros.

El dinero permanece ahora en manos de la aseguradora. La resolución plantea diversas interrogantes:

La beneficiaria designada murió sin derecho a cobrar a causa de su responsabilidad penal.

a causa de su responsabilidad penal. La viuda tampoco ha sido reconocida como beneficiaria del contrato.

del contrato. La aseguradora se queda con el capital mientras persiste la disputa judicial.

mientras persiste la disputa judicial. La defensa de Bencini prepara un recurso contra la sentencia.

El conflicto legal que persiste

Los abogados Nicodemo Gentile y Daica Rometta consideran que la decisión es injusta. Su argumento principal es que la máxima de que nadie puede aprovecharse de su propio delito debería aplicarse a la asesina y no necesariamente a la compañía aseguradora.

“El principio de que nadie puede beneficiarse de su propio acto ilegal se aplica exclusivamente al autor del crimen intencionado”, afirman los letrados. Para ellos, dejar el dinero en manos de la compañía aseguradora significaría un enriquecimiento injusto, a expensas de un asegurado que cumplió con sus pagos y falleció sin poder cambiar su situación.

El aspecto central será aclarar qué efecto tiene el asesinato sobre el contrato. Hay consenso en que Armellin no puede cobrar. La controversia radica en si esta exclusión anula la póliza o si permite que el capital pase a la herencia de Vaj.

La defensa también argumenta que el fallecido intentó cambiar a los beneficiarios la noche del crimen. Tal supuesto cambio pudo haber motivado la reacción de Armellin, que inicialmente fue disuadida por Cormaci, aunque luego se implicó en el homicidio.

La sentencia penal estableció que el trasfondo del crimen fue económico, pero la resolución civil ha separado la responsabilidad penal del destino del dinero. Esta distinción explica por qué el caso sigue abierto seis años después de la muerte.

Un recurso con implicaciones económicas

El recurso que planea presentar la viuda tendrá que clarificar si el seguro debe considerarse jurídicamente inexistente o si, por el contrario, la exclusión de la beneficiaria activa las normas sucesorias. También será necesario abordar qué sucede con las primas abonadas durante la vigencia del contrato.

La decisión podría tener repercusiones en otros litigios similares en Italia, aunque cada póliza depende de sus condiciones y de cómo las interpreten los jueces. Este caso presenta tres aspectos difíciles de separar: un asesinato con móviles económicos, una herencia sin beneficiario real y una empresa que mantiene retenidos 310.000 euros.

Mientras el recurso no avance, el capital continuará bloqueado. La condena a las dos mujeres ya aclaró quién fue el asesino de Paolo Vaj; ahora, la justicia italiana debe determinar quién tiene derecho legítimo a reclamar el dinero que él dejó atrás.