Seis muertos y quince heridos tras un tiroteo en el corazón de Cracovia

La tarde festiva se tornó trágica en Cracovia cuando un hombre empezó a disparar contra los transeúntes en la plaza del Mercado Principal, un sitio emblemático y lleno de vida en Polonia. El balance provisional es de seis muertos y alrededor de quince heridos, a pesar de que las primeras versiones oficiales hablaban de cinco fallecidos y varias decenas de personas afectadas.

El atacante, un polaco de 24 años, fue detenido por los agentes y se le trasladó a un hospital. La Policía confirma que actuó solo y ha desmentido la muerte de un agente, así como la existencia de un segundo autor involucrado. Parte de los heridos son efectivos policiales, según se ha ido conociendo a lo largo de la tarde.

Un ataque en el corazón turístico de la ciudad

El tiroteo tuvo lugar alrededor de las tres de la tarde, en un momento en que la plaza estaba llena de locales y turistas. Los primeros datos indican que el sospechoso ingresó al centro en un Subaru negro sin matrícula y comenzó a disparar desde el vehículo, eligiendo al azar a sus víctimas. Las autoridades investigan si utilizó el coche para acceder por la zona peatonal.

La evolución del balance de víctimas pone de manifiesto la gravedad de los hechos. Pasamos de tener cinco a seis muertos: cuatro mujeres y dos hombres. Los servicios de emergencia mantuvieron activos equipos sanitarios y policiales mientras acordonaban el área y revisaban los alrededores.

Se ha informado que el arma utilizada podría ser un fusil semiautomático AR-15, según lo indicado por la radio polaca RMF FM. Este dato aún está bajo investigación y deberá ser confirmado a través de las pruebas obtenidas en el lugar.

Los aspectos confirmados hasta el momento son:

Seis personas han perdido la vida.

Aproximadamente quince han resultado heridas.

El sospechoso, de nacionalidad polaca, fue abatido y hospitalizado.

La Policía descarta por ahora la implicación de otra persona.

El ataque tuvo lugar en la plaza del Mercado Principal de Cracovia.

Tres cadáveres hallados en la vivienda del atacante

El primer ministro polaco, Donald Tusk, ha revelado que las autoridades han encontrado en la vivienda del atacante los cuerpos sin vida de otras tres personas, dos mujeres y un hombre, que podrían ser familiares del detenido.

Las imágenes captadas por un dron sobre el domicilio del sospechoso parecen mostrar los cadáveres de estas víctimas, cuyo hallazgo no había trascendido hasta ahora, según ha informado el propio Tusk.

Las autoridades investigan el motivo

El primer ministro Donald Tusk ha indicado que los investigadores están trabajando arduamente para esclarecer «el trasfondo y todas las circunstancias» del ataque. Esto deja entrever diversas hipótesis: desde una acción aislada sin motivación política conocida hasta un posible atentado. Hasta este momento, no se ha divulgado un móvil confirmado ni ninguna reivindicación.

La prioridad inmediata radica en reconstruir los movimientos del agresor, averiguar cómo adquirió el arma y determinar si había antecedentes que pudiesen haber anticipado esta violencia. Además, la Policía tendrá que analizar grabaciones de seguridad, testimonios y comunicados realizados antes y durante el tiroteo.

Este suceso se da en un contexto europeo donde la alarma por ataques armados en espacios públicos continúa creciendo. No obstante, las autoridades polacas no han vinculado el acontecimiento con alguna organización terrorista, una amenaza foránea o un acto de violencia política.

La investigación necesita responder a varias cuestiones:

Cómo accedió el vehículo a la plaza y por qué no fue detenido. Si el atacante planificó su trayectoria y la selección del lugar. De dónde procede el arma. Qué relación tenía el sospechoso con las víctimas. Si existieron señales previas de radicalización, amenazas o trastornos psicológicos.

Una ciudad conmocionada

Cracovia es un destino turístico de primer orden en Polonia, y su plaza central alberga restaurantes, tiendas y patrimonios culturales. Un ataque en este punto no solo impacta a las familias de las víctimas, sino que también afecta a la sensación de seguridad de una ciudad acostumbrada a recibir múltiples visitantes.

En las próximas horas, el balance podría variar a medida que los hospitales actualicen la condición de los heridos. La Policía sigue trabajando en la investigación y ha solicitado prudencia ante los rumores que circulan en las redes sociales. La principal meta ahora es identificar a las víctimas, notificar a sus familias y esclarecer lo ocurrido en uno de los lugares más icónicos de Cracovia.