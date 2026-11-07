La valerosa María Corina Machado visita a los familiares de los presos políticos a las puertas de la cárcel de El Rodeo

El campamento que se ha establecido frente a El Rodeo es un verdadero símbolo de resistencia. Allí, los familiares de los presos políticos llevan más de 300 días exigiendo respuestas y la libertad de sus seres queridos. Este viernes, fueron visitados por María Corina Machado, quien acudió a la cita a pesar del riesgo de ser detenida por el régimen chavista, según recoge ABC.

La dirigente opositora no se limitó a hacer una aparición fugaz para la foto. Escuchó atentamente las historias de las familias, pronunció los nombres de cientos de detenidos y se trasladó a un punto elevado desde donde los allegados suelen enviar mensajes a los presos. Con un megáfono en mano, lanzó una promesa contundente: no abandonará a aquellos que permanecen encarcelados.

Un acto valiente en un país bajo control

La visita de Machado tiene un significado político innegable. Nicolás Maduro ahora se encuentra preso en Estados Unidos, pero esto no implica que su sistema de poder haya desaparecido o esté debilitado. La burocracia chavista, los cuerpos de seguridad, los tribunales y las redes políticas que respaldaron al antiguo presidente siguen activos. Para una líder opositora recién llegada del exilio, acercarse a una prisión de máxima seguridad representa un desafío a este delicado entramado en uno de sus terrenos más vulnerables.

Machado es consciente de que puede ser arrestada en cualquier momento. Su presencia en El Rodeo obliga a las autoridades a tomar decisiones: permitir que una protesta con creciente visibilidad continúe o actuar contra una líder respaldada tanto a nivel social como internacional. Cualquier detención conllevaría un alto coste político, mientras que la falta de respuesta podría evidenciar las limitaciones del nuevo escenario en Venezuela.

La situación puede resumirse en tres puntos clave:

Las autoridades han anunciado algunas excarcelaciones, no obstante, las familias denuncian que aún hay cientos de personas en prisión.

Las organizaciones de derechos humanos informan que ciertos casos no aparecen en los registros debido al temor a represalias.

Aun sin Maduro al mando, el aparato chavista mantiene la capacidad para vigilar, intimidar y castigar.

Durante el acto, Machado leyó una lista que contenía 406 presos políticos, con un total de 1.756 años de encarcelamiento acumulados en sus expedientes. La líder opositora también indicó que este inventario no refleja todos los casos. Algunas familias eligen no denunciar las detenciones, mientras que otras todavía desconocen el paradero de sus seres queridos.

La cárcel como punto de presión

El Rodeo tiene un lugar destacado en la memoria reciente de la oposición venezolana. Las organizaciones civiles la identifican como una prisión de máxima seguridad y han denunciado condiciones abusivas y actos de tortura. Frente al recinto, los familiares han establecido un campamento improvisado, enfrentándose a la lluvia, el calor y la presión constante de los agentes.

Su presencia ha generado algunos pequeños cambios. Algunas visitas ya no se llevan a cabo con los presos encapuchados, y ahora pueden interactuar con ellos durante unos minutos a través de un cristal. Aunque se trata de progresos limitados, son prueba de que la protesta sostenida puede abrir brechas en el control penitenciario.

No obstante, esta escena también pone de manifiesto el costo humano de la represión. A cada nombre pronunciado le acompañan años de incertidumbre sin una resolución judicial, familias fragmentadas y un temor persistente que se extiende mucho más allá de una detención. En varios casos, los acusados llevan años encarcelados debido a su supuesta vinculación con protestas, conspiraciones o acciones dirigidas contra el viejo régimen.

Machado utilizó esa lista como un acto de memoria. Pronunciar los nombres de los presos evita que se desvanezcan del debate público, llevando así la conversación de las promesas oficiales a los casos concretos. “No descansaremos hasta que el último preso político, civil y militar, obtenga libertad plena”, manifestó durante la concentración.

Qué podría suceder a continuación

El Gobierno venezolano enfrenta una presión considerable en dos frentes. Primero, necesita demostrar que mantiene el control sobre el territorio y que puede garantizar una transición ordenada tras la caída de Maduro. Pero, por otro lado, debe evitar una nueva oleada de detenciones que podría reactivar las sanciones y el aislamiento internacional.

Mientras tanto, la oposición intenta convertir las excarcelaciones parciales en una exigencia de libertad total. Para las familias, liberar a unos pocos presos resulta insuficiente si otros siguen en El Rodeo o si las autoridades aún mantienen cargos abiertos y restricciones políticas.

De aquí en adelante, el futuro dependerá de tres factores fundamentales:

La rapidez y el alcance real de las excarcelaciones. La habilidad de las organizaciones civiles para corroborar quién sigue detenido. La reacción del aparato chavista ante la vuelta de Machado a las calles.

Su visita no altera por sí sola la situación penitenciaria, pero sí transforma el equilibrio político. La líder opositora ha dejado claro que está dispuesta a acercarse al foco del poder represivo del régimen. En un contexto como el venezolano, ese acto puede tener tanto peso como cualquier discurso: frente a El Rodeo, los presos ahora tienen una voz que el Gobierno ya no puede ignorar.