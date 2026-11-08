Los demócratas recuperan el control del Congreso estadounidense: las consecuencias para Donald Trump

La ola demócrata transforma el escenario político en Washington. Después de las elecciones del 3 de noviembre, el partido recuperará tanto la Cámara de Representantes como el Senado, cuando el nuevo Congreso comience a funcionar el próximo 3 de enero de 2027.

Donald Trump seguirá al mando en la Casa Blanca, aunque ya no podrá contar con un Congreso que respalde totalmente sus iniciativas. Este resultado significa que los últimos dos años de su mandato estarán marcados por la necesidad de negociar, una disputa institucional continua y un escrutinio parlamentario más riguroso.

Un obstáculo directo para la agenda presidencial

La nueva mayoría otorgará a los demócratas el poder de decidir qué iniciativas se presentan en el pleno, de ajustar presupuestos y de rechazar numerosas prioridades de los republicanos. También tendrán la capacidad de exigir modificaciones en cualquier proyecto que requiera respaldo legislativo.

El efecto será particularmente notorio en tres frentes:

Economía: los demócratas centrarán sus esfuerzos en abordar el aumento del precio de los alimentos, la gasolina y la atención sanitaria.

los demócratas centrarán sus esfuerzos en abordar el aumento del precio de los alimentos, la gasolina y la atención sanitaria. Programas sociales: tienen planes para revertir recortes en Medicaid y fortalecer las ayudas también vinculadas a la Ley de Cuidado de Salud Asequible.

tienen planes para revertir recortes en Medicaid y fortalecer las ayudas también vinculadas a la Ley de Cuidado de Salud Asequible. Presupuesto: contarán con la facultad de condicionar el gasto federal y bloquear fondos relacionados con las políticas de Trump.

No obstante, la mayoría no asegura que sus propuestas se conviertan en leyes concretas. Trump sigue teniendo el poder de veto y el Senado mantiene el filibusterismo, que generalmente exige 60 votos para que se aprueben muchas iniciativas. Para anular un veto presidencial, los demócratas necesitarían lograr dos tercios en ambas cámaras, una cifra que no logran alcanzar.

Lo más probable es que se genere un Gobierno dividido. Existirá la posibilidad de llegar a acuerdos en asuntos específicos, pero también se presenta el riesgo de ineficiencia, sobre todo en las negociaciones presupuestarias. Si no hay consenso sobre la financiación de la Administración, el Congreso podría verse abocado a un nuevo cierre federal.

Investigaciones y control sobre los nombramientos

El control parlamentario se convertirá en la herramienta más potente de la oposición. Las comisiones demócratas tendrán la capacidad de citar a funcionarios, solicitar documentos y abrir investigaciones relacionadas con contratos, decisiones ejecutivas y potenciales conflictos de interés.

Este escrutinio podría impactar negativamente en la imagen pública de Trump, aunque no implique necesariamente repercusiones judiciales. Los demócratas también podrían contemplar la posibilidad de un nuevo impeachment, pero destituir al presidente requeriría 67 votos en el Senado, una mayoría que probablemente seguirá siendo inalcanzable.

El Senado también tendrá la facultad de bloquear o demorar nombramientos a nivel presidencial. Esto abarca tanto altos funcionarios de la Administración como jueces federales. Una vacante en el Tribunal Supremo colocaría a Trump en una encrucijada complicada: optar por un candidato que pueda obtener el favor bipartidista o enfrentarse a un intenso conflicto institucional.

La política exterior no quedará exenta de este nuevo escenario. El Congreso tendrá la capacidad de convocar audiencias, revisar el gasto militar y ejercer presión sobre cuestiones como la guerra con Irán, la situación en Ucrania y la relación con los aliados. Aunque su capacidad para frenar decisiones presidenciales será más limitada, el precio político de desestimar sus resoluciones aumentará significativamente.

Para Trump, esta derrota representa la pérdida del control legislativo justo en el momento en que se comienza a perfilar la sucesión republicana para 2028. Por su parte, la mayoría demócrata ofrece poder real, pero también plantea un desafío inmediato: demostrar que pueden gobernar y no solo obstruir. Si no logran disminuir el coste de la vida o gestionar sus propias divisiones internas, la victoria podría ser percibida como un triunfo efímero en lugar de un cambio de rumbo significativo de cara al futuro.