Prisión para Peña: el colapso de Ueno Bank desata la mayor crisis política de Paraguay

La Fiscalía paraguaya ha imputado al exmandatario Santiago Peña y al ex presidente del Banco Central, Carlos Carvallo, por presunta lesión de confianza y administración en beneficio propio. El juez Humberto Otazú ha dictado prisión preventiva para Peña, tal y como reporta Europa Press, tras el colapso de Ueno Bank y la destitución del presidente por parte del Senado.

Este caso plantea una combinación explosiva: una crisis bancaria, la protección de los ahorros de ciudadanos y la posibilidad de un conflicto de intereses en la cúspide del poder. Peña permanecerá bajo custodia presidencial debido a la información delicada que manejó durante su gestión, mientras el juez evalúa el embargo de sus bienes y la Fiscalía investiga cuentas, inversiones y propiedades.

El dinero público, en el epicentro de la investigación

Las acusaciones señalan que, entre 2023 y 2026, Ueno Bank recibió significativos depósitos de entidades públicas y fondos de pensiones. En septiembre de este año, dichas aportaciones ascendían a unos 3,6 billones de guaraníes, que equivalen a cerca de 505 millones de euros.

En este sentido, la Fiscalía indaga en tres líneas fundamentales:

La colocación, renovación y permanencia de recursos públicos en la entidad.

La supervisión realizada por el Banco Central y otros órganos reguladores.

Créditos otorgados a empresas vinculadas al grupo económico del banco.

Peña fue accionista de Ueno Holding, propietario de Ueno Bank, hasta marzo de 2025. La investigación deberá esclarecer si su salida del accionariado realmente eliminó cualquier vínculo económico o si todavía conservó capacidad de influencia sobre decisiones públicas relacionadas con la entidad.

El Banco Central comenzó la disolución del banco al constatar que su solvencia había caído por debajo de la mitad del mínimo requerido. Esta intervención dejó a millones de clientes, incluidos pensionistas, sin acceso a sus fondos. El impacto social transformó un problema financiero en una crisis política inmediata.

Una caída institucional en solo unos días

Peña decidió dimitir para evitar una escalada institucional, pero el Congreso optó por rechazar esta salida y abrió un juicio político. El Senado aprobó su destitución con 44 votos a favor de 45, una mayoría que puso de relieve el aislamiento del exmandatario incluso dentro del Partido Colorado.

La destitución tuvo una consecuencia decisiva: Peña perdió su acceso automático al cargo honorífico de senador vitalicio y, por tanto, la protección parlamentaria que ello conllevaba. Poco después, la Fiscalía ordenó su arresto. El vicepresidente Pedro Alliana asumió la Presidencia y se comprometió a compensar a los afectados por el colapso bancario.

La situación dejó tres frentes abiertos:

La recuperación de los depósitos y la protección de los pensionistas. La responsabilidad penal de Peña, Carvallo y otros implicados. La estabilidad del gobierno de Alliana durante el resto del mandato.

El nuevo Ejecutivo deberá demostrar su capacidad para gestionar la emergencia sin favorecer a antiguos aliados. Cualquier demora en las compensaciones o inquietud sobre la independencia de los reguladores puede intensificar la presión social.

Este caso también pondrá a prueba la credibilidad financiera de Paraguay. La investigación no solo definirá el futuro judicial de Peña, sino que también determinará si el Estado permitió que recursos públicos sostuvieran a una entidad vinculada a dirigentes políticos mientras sus controles se debilitaban. La respuesta impactará la confianza de los ciudadanos en sus bancos e instituciones durante los años venideros.