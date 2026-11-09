Con Stephen Miller como jefe de gabinete, Trump se prepara para su batalla contra el Congreso

La reciente derrota de los republicanos en las elecciones de medio término ha alterado el equilibrio en Washington, aunque no la táctica de Donald Trump. Apenas tres días después de que su partido perdiera el control de ambas cámaras del Congreso, el presidente ha nombrado a Stephen Miller como nuevo jefe de gabinete, una decisión que BBC News Mundo interpreta como un claro indicio de que se avecinan más enfrentamientos, y no una apertura al diálogo.

Este cambio se produce justo después de que Trump manifestara su disposición a colaborar con los demócratas. Sin embargo, optar por Miller da un giro a esta intención. El reciente nombrado es uno de los diseñadores más influyentes de la política migratoria del presidente y se ha mantenido como uno de sus leales más cercanos desde el inicio de su mandato.

Un nombramiento con mensaje político

El jefe de gabinete es una figura clave que regula el acceso al presidente, establece la agenda de la Casa Blanca y gestiona la relación con el Congreso. Su rol va más allá de lo administrativo; quien ocupa esta posición decide qué temas llegan al escritorio presidencial, cuáles negociaciones se desarrollan y qué conflictos reciben atención prioritaria.

Trump ha elogiado a Miller como un líder eficiente y entregado. En su primer comentario, Miller afirmó que su labor será “luchar con toda nuestra alma” para respaldar al presidente y salvaguardar al país. Este tipo de lenguaje resulta adecuado para las circunstancias actuales, ya que la Casa Blanca se enfrenta a una oposición capaz de investigar, bloquear nombramientos y poner presión sobre gran parte de su agenda legislativa.

La salida de Susie Wiles, a quien se consideraba más cercana a la gestión política y la disciplina interna, refuerza la idea de un cambio significativo. Miller aporta una visión ideológica clara, una relación estrecha con Trump y una postura muy firme respecto a la inmigración.

Las metas de este cambio se pueden resumir en tres objetivos:

Mantener activa a la base republicana tras la derrota electoral.

Resguardar las políticas migratorias ante las indagaciones demócratas.

Transformar el enfrentamiento con el Congreso en el eje central del segundo tramo del mandato.

El Congreso se convierte en el principal frente

Los demócratas han recuperado el control de la Cámara de Representantes y del Senado. Esto restringe la capacidad de Trump para promulgar leyes, aunque no anula sus poderes presidenciales. El presidente todavía cuenta con el veto y posee amplias atribuciones en materia de política exterior, seguridad y administración federal.

Con la nueva mayoría demócrata, cada decisión política puede tener un coste significativo. La Cámara de Representantes tiene la facultad de abrir investigaciones y exigir documentos. El Senado, por su parte, puede bloquear o retrasar nombramientos. Ambas cámaras pueden convocar a funcionarios, lo que aumenta la presión pública sobre las políticas de la Casa Blanca.

El panorama se torna especialmente complicado en el ámbito de la inmigración. Miller ha abogado por un enfoque más agresivo en las deportaciones y una aplicación rigurosa de las normas en las fronteras. Sus detractores lo ven como el principal responsable de algunas de las políticas más controvertidas de la Administración.

Hakeem Jeffries, futuro presidente de la Cámara, lo ha descrito como “un extremista imprudente”. Chuck Schumer, líder demócrata en el Senado, ha prometido oponerse a él en cada ocasión. Esta animosidad no se limita a la oposición: también ha suscitado críticas por parte de algunos republicanos que cuestionan el estilo de Miller y su postura más inflexible.

El verdadero reto para Trump no será únicamente la aprobación de leyes. Además, se enfrentará al desafío de evitar que una confrontación constante con el Congreso desgaste su Gobierno y fracture aún más al Partido Republicano.

Una derrota que no parece haber moderado al presidente

Las elecciones se vivieron como un referéndum sobre la gestión de Trump. Los demócratas no solo conquistaron ambas cámaras; también avanzaron en estados que tradicionalmente habían sido republicanos. Este resultado evidenció un retroceso notable entre los votantes hispanos, un grupo crucial en diversos territorios.

Según encuestas citadas por la BBC, el 58% de los ciudadanos opina que las medidas de control migratorio han sido excesivas. Esta visión puede arrojar luz sobre parte de la derrota republicana, pero también empuja a Trump hacia una dirección opuesta: su respuesta busca recuperar a aquellos votantes más movilizados por el tema de la inmigración, en lugar de atraer al centro.

La elección de Miller indica que la Casa Blanca no tiene intención de moderar su mensaje. Más bien, en lugar de interpretar la derrota como una invitación al consenso, Trump parece afrontarla como una batalla interna que necesita librar con un equipo decidido y combativo.

A corto plazo, pueden presentarse tres posibles escenarios:

Confrontación abierta, con investigaciones demócratas, vetos presidenciales y confrontaciones públicas. Acuerdos puntuales, en temas de financiación, seguridad o asuntos económicos en los que ambos partidos tengan incentivos para alcanzar negociaciones. Gobierno por decreto, que implicaría un mayor uso de órdenes ejecutivas y competencias administrativas para avanzar sin respaldo legislativo.

Optar por esta última opción permitiría a Trump mantener la iniciativa, pero también elevaría el riesgo de litigios y bloqueos institucionales. La mayoría demócrata puede transformar cualquier medida migratoria en un caso político y judicial.

Miller asume su nuevo rol con una ventaja: tiene experiencia en los entresijos de la Casa Blanca y cuenta con la confianza personal del presidente. Sin embargo, su debilidad radica en su escaso margen de maniobra frente a una oposición que ya ha prometido una supervisión más activa, además de un Partido Republicano que deberá decidir si apoya la estrategia de choque o intenta distanciarse de ella.

El nombramiento no soluciona la crisis desencadenada por las elecciones. Al contrario, la articula en torno a una figura que contempla la política como un combate. Washington se adentra así en una fase en la que cada negociación podría convertirse en una prueba de fuerza.