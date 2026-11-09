Terremoto político en Israel: Eisenkot recibe el encargo de formar Gobierno y deja a Netanyahu al borde del abismo

La política en Israel se encuentra en una fase de gran agitación. El presidente Isaac Herzog ha encomendado oficialmente al general retirado Gadi Eisenkot la tarea de formar el nuevo Gobierno, según señala El Debate. Esta decisión deja a Benjamín Netanyahu fuera de la primera ronda de negociaciones y abre una crisis de liderazgo en el principal bloque conservador.

Aunque este movimiento no asegura un Gobierno estable, Eisenkot deberá conseguir los apoyos necesarios en un Parlamento fragmentado, además de sortear las diferencias que existen entre partidos centristas, laboristas, religiosos y nacionalistas. Lo que ocurra en este contexto puede redefinir el futuro de Israel justo en medio de presiones militares, económicas y diplomáticas.

Un encargo político significativo

La elección presidencial tiene un significado que va más allá de lo meramente administrativo. Herzog ha optado por Eisenkot, ex jefe del Estado Mayor y asociado a una imagen de gestión y seguridad, en lugar de confiar nuevamente en Netanyahu para llevar a cabo esta misión. El mensaje es claro: la jefatura del Estado considera que el ex primer ministro ya no posee la capacidad necesaria para formar una mayoría.

Eisenkot necesitará negociar con partidos que, a lo sumo, comparten el deseo de no prolongar la etapa de Netanyahu. Su perfil militar podría favorecer acuerdos en asuntos de seguridad, pero no solventa las disensiones en temas como:

La relación con los partidos ultraortodoxos.

El futuro de la guerra y la estrategia regional.

La gestión de los rehenes y la ayuda humanitaria.

La reforma institucional y la independencia judicial.

La distribución del gasto público y del presupuesto de defensa.

La aritmética parlamentaria jugará un papel clave. Un Gobierno constituido a partir de una amplia coalición podría contar con un respaldo inicial, pero también se vería expuesto a vetos internos y constantes crisis. La alternativa sería un Gobierno minoritario que dependería de acuerdos puntuales, lo que lo haría más vulnerable frente a cualquier votación crucial.

Netanyahu, enfrentando su mayor desafío

Para Netanyahu, esta encomienda representa el golpe político más contundente desde que comenzó su extensa carrera. Aunque aún cuenta con influencia sobre su partido y una parte significativa del electorado, ha sido apartado de la primera ronda para formar Gobierno. Su futuro dependerá de su capacidad para reconstituir una mayoría opositora o mantener el bloque de derechas cohesionado.

El asunto no se reduce simplemente a perder el poder. El expremier también debe enfrentar el desgaste acumulado por la guerra, las disputas internas y las críticas sobre su gestión política y militar. Sus aliados podrían exigir un cambio de liderazgo si concluyen que su figura obstaculiza cualquier objetivo de pactos.

Los escenarios más probables se centran en tres posibilidades:

Eisenkot forma una amplia coalición con partidos de centro y sectores moderados de la derecha. Las negociaciones resultan en fracaso y el mandato se asigna a otro líder con capacidad para reunir apoyos. El Parlamento se encuentra bloqueado, reinsertando a Israel en una nueva crisis electoral.

El primer escenario podría proporcionar estabilidad, aunque exigiría concesiones rápidas. El segundo mantendría abierta la disputa dentro del bloque conservador. El tercero alargaría la incertidumbre en un momento particularmente delicado.

Seguridad, economía y relaciones exteriores

El cambio en el liderazgo no alterará de inmediato las operaciones militares ni las alianzas estratégicas de Israel. Sin embargo, es probable que modifique el tono del Gobierno y su relación con Estados Unidos, Europa y los países árabes que han intensificado sus contactos diplomáticos con Jerusalén.

Eisenkot tendrá que equilibrar dos demandas importantes. Por una parte, deberá mantener una política de defensa firme frente a Irán, Hizbulá y otros actores regionales. Por otro lado, necesitará atender a la presión internacional para disminuir el coste humanitario de la guerra y abrir un camino político a la posguerra.

La economía también influirá en las negociaciones. El nuevo Ejecutivo enfrentará el reto de financiar la defensa, recuperar la actividad empresarial y mitigar el impacto de la movilización militar. La estabilidad fiscal se tornará compleja si los partidos religiosos exigen mantener sus programas, mientras que los sectores centristas reclaman más inversión en los servicios públicos.

La encomienda a Eisenkot no sella la crisis; simplemente cambia quién la lidera. Por primera vez en años, Netanyahu deja de ser el centro de la formación de Gobierno. Ahora, la pregunta es si este general retirado podrá transformar el rechazo hacia su predecesor en una mayoría que permita gobernar. El tiempo que tarden las negociaciones determinará si Israel inicia una transición real o si solo estamos ante una pausa antes de la siguiente contienda política.