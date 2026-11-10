Trump pone en entredicho las ‘midterms’ tras perder el control del Congreso

La derrota sufrida por el Partido Republicano en las elecciones legislativas del 3 de noviembre ha provocado una nueva crisis política en Estados Unidos. A tan solo cinco días de los comicios, Donald Trump pone en tela de juicio la integridad de las elecciones y vuelve a poner el fraude electoral en el epicentro del debate. Los medios de comunicación han destacado el mensaje que el presidente compartió en Truth Social: «¿Alguien cree realmente que estas “elecciones” fueron honestas?»

Sin embargo, Trump no ha presentado ninguna prueba. Sus acusaciones se producen después de que los demócratas hayan logrado el control tanto de la Cámara de Representantes como del Senado, un resultado que deja al mandatario sin mayoría legislativa para afrontar la segunda mitad de su mandato.

Este giro en sus declaraciones es notable, pues tras la jornada electoral, Trump había aceptado de forma pública el revés. Primero atribuyó el resultado a que su nombre no estaba en las papeletas: «Si hubiera estado, habríamos arrasado». Además, reconoció el buen trabajo realizado por los demócratas y admitió que sus propias políticas, incluida la guerra contra Irán y su enfoque sobre la inmigración, pudieron haber animado un voto en su contra.

Sin embargo, ahora cambia de estrategia. En su red social, Trump ha planteado dudas sobre la fiabilidad del voto anticipado y de las máquinas de votación. «Todo gira en torno a las máquinas, que son mucho más importantes que el votante», escribió, omitió mencionar estados específicos y no ofreció evidencias que respalden sus afirmaciones.

Una derrota que limita a la Casa Blanca

Las elecciones renovaron los 435 escaños de la Cámara de Representantes, un tercio del Senado y varios cargos estatales. El resultado otorga a la oposición el control de ambas cámaras, alterando profundamente el equilibrio de poder en Washington.

Institución Resultado político Efecto para Trump Cámara de Representantes Mayoría demócrata Bloqueo de buena parte de su agenda Senado Mayoría demócrata Más dificultades para aprobar nombramientos y leyes Presidencia Sigue en manos republicanas Capacidad de veto y poder ejecutivo

La nueva mayoría tiene la capacidad de frenar propuestas legislativas, impulsar investigaciones y forzar a la Administración a dialogar sobre cada iniciativa importante. Aunque Trump conserva su derecho a veto, necesitará que el Congreso forme mayorías cualificadas para superar cualquier bloqueo. Él mismo ha advertido que empleará esta herramienta.

Este resultado también complica la dinámica interna del Partido Republicano. Trump convirtió las midterms en un referéndum sobre su liderazgo y alentó a sus seguidores a votar por candidatos afines a su agenda. Tras la derrota, no obstante, ha intentado distanciarse del resultado, atribuyendo la culpa a factores externos.

Este argumento podría resonar entre sus adeptos, pero plantea una incógnita dentro del partido: ¿será el presidente capaz de movilizar al electorado republicano en unas elecciones que él mismo presentó como una prueba de su apoyo nacional?

El precedente de 2020 pesa sobre el nuevo conflicto

Trump mantiene su negativa a reconocer la derrota ante Joe Biden en las elecciones presidenciales de 2020. Desde entonces ha cuestionado el voto por correo, los sistemas electrónicos de votación y los recuentos estatales, aunque las investigaciones llevadas a cabo no han hallado evidencias de un fraude que pudiera haber cambiado los resultados de aquella contienda.

Repetir este discurso conlleva un costo institucional. Cada acusación sin pruebas socava la confianza en los procesos electorales y brinda a sus seguidores una interpretación alternativa a una derrota que, en realidad, los datos políticos permiten entender de un modo diferente: desgaste del Gobierno, rechazo a algunas políticas y una movilización activa de los demócratas.

Además, en esta situación, la respuesta oficial se verá en un contexto más adverso. La oposición controlará las comisiones parlamentarias con la facultad de investigar decisiones de la Casa Blanca. Asimismo, podrá convocar audiencias y emitir citaciones para indagar sobre política exterior, inmigración y el manejo del proceso electoral.

El desenlace dependerá de si Trump opta por mantener la confrontación o busca alcanzar acuerdos estratégicos. Podría utilizar su veto y la presión pública para seguir liderando su base, pero esta táctica complicaría la aprobación de presupuestos y aumentaría el riesgo de parálisis a nivel federal. Por su parte, los demócratas tendrán la responsabilidad de demostrar que su triunfo se traduce en un gobierno efectivo y no únicamente en una opción para frenar iniciativas.

La disputa por las midterms no alterará el resultado de las urnas, pero sí tendrá el potencial de marcar el rumbo en los dos últimos años de la presidencia: un Congreso dividido, un presidente debilitado y una constante lucha por dominar la narrativa electoral.