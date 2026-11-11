Putin enfría la tregua y Zelenski blinda el Donbás ante una paz aún lejana

La mesa de negociaciones se ha reabierto en Abu Dabi, aunque la distancia entre Moscú y Kiev se mantiene prácticamente inalterada. Después de casi cinco horas de charla, solo hubo escasos avances: Vladímir Putin no está dispuesto a aceptar una tregua inmediata, mientras que Volodímir Zelenski se opone a ceder el Donbás.

Este encuentro ha permitido restablecer un canal político que había permanecido congelado desde febrero. Con Estados Unidos como mediador, representantes de Alemania, Francia, Italia, Reino Unido, la OTAN y la Unión Europea han participado en este proceso. El formato tiene un valor diplomático, aunque aún no altera la realidad militar ni las demandas de cada parte.

Dos posiciones que chocan

El principal desacuerdo radica en el orden de los pasos a seguir. Ucrania aboga por un alto el fuego antes de abordar los temas más complicados. Rusia, por su parte, exige conocer los resultados políticos y de seguridad antes de consentir en una pausa.

El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, ha dejado claro el punto de vista del Kremlin, advirtiendo que Moscú no acepta un alto el fuego sin tener clara la situación que seguirá. Su argumento sostiene que una tregua permitiría a Ucrania reagrupar fuerzas y reorganizar sus defensas.

Kiev considera que tal exigencia convierte la tregua en una concesión anticipada. Su propuesta contempla:

Detener los ataques y conservar la actual línea del frente.

Obtener garantías de seguridad para prevenir una nueva ofensiva rusa.

Proteger las infraestructuras energéticas y civiles.

Reactivar los corredores humanitarios y el comercio de cereal.

Realizar la reconstrucción económica del país.

Zelenski afirma que congelar el frente no implica reconocer la soberanía rusa sobre los territorios ocupados. Esta fórmula permitiría frenar las muertes sin que se aborde de inmediato el futuro jurídico del Donbás, un punto crucial para la política ucraniana.

El Donbás, el núcleo del bloqueo

La experiencia reciente ha sembrado desconfianza en Kiev. Zelenski argumenta que las promesas rusas relacionadas con el Donbás han terminado, en ocasiones, acompañadas de ofensivas más amplias contra Ucrania, incluyendo la presión sobre Kiev. Desde su perspectiva, abandonar esa zona no significaría el fin del conflicto, sino solo una nueva pausa antes de un eventual ataque.

El Kremlin persiste en objetivos territoriales y de seguridad que son incompatibles con la propuesta de Ucrania. Moscú busca limitar la capacidad militar de Kiev y prevenir su vinculación estratégica con Occidente. Ucrania clama lo contrario: preservar su margen de defensa y asegurar compromisos verificables de sus aliados.

La discusión se puede resumir en tres dilemas:

Cuestión Posición de Kiev Posición de Moscú Alto el fuego Primer paso de la negociación Solo tras conocer el acuerdo final Territorio Congelar la línea actual sin reconocer anexiones Consolidar conquistas y objetivos políticos Seguridad Garantías internacionales firmes Nuevo sistema de seguridad que incluya a Rusia

Las diferencias no son solo territoriales. También se relacionan con quién se encargará de la aplicación de cualquier acuerdo. Ucrania exige mecanismos externos de supervisión y respuesta. Rusia teme que estas garantías se tradujan en una presencia militar occidental permanentes.

El invierno vuelve a ser un factor de presión

El calendario añade presión. La llegada del invierno incrementa la tensión sobre la red energética ucraniana y agrava el costo humanitario de los ataques contra las infraestructuras. Kiev necesita una verdadera pausa para salvaguardar ciudades y servicios fundamentales. Moscú podría intentar aprovechar esa vulnerabilidad para fortalecer su posición en las negociaciones.

Algunos aliados europeos consideran que Rusia podría alargar las conversaciones con el fin de ganar tiempo en el terreno. Esta interpretación explica la cautela de los países nórdicos y bálticos, que han brindado apoyo a Zelenski mientras exigen que cualquier acuerdo contenga garantías creíbles.

Estados Unidos busca mantener abierta la vía diplomática y presenta Abu Dabi como el inicio de un proceso. Sin embargo, el diálogo no ha logrado detener los ataques. La negociación avanza paralelamente a la guerra, no como un sustituto de esta.

El escenario más probable a corto plazo parece ser una sucesión limitada de acuerdos parciales: intercambios de prisioneros, ayuda humanitaria, protección de infraestructuras energéticas o desbloqueo del mar Negro. Un pacto territorial más amplio aún parece lejos de materializarse.

La próxima ronda servirá para medir si ambas partes verdaderamente buscan una solución o sólo una pausa táctica. Mientras Putin continúe rechazando el alto el fuego previo y Zelenski mantenga el veto a cualquier cesión territorial, la cita en Abu Dabi será visto más como un punto de contacto que como el inicio de la paz.