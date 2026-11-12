La coalición de Netanyahu recibe un castigo en las urnas

El resultado de las elecciones desata una fase de incertidumbre para Israel. Los primeros datos, también confirmados por Reuters, indican que tanto el bloque de Benjamin Netanyahu como el de Gadi Eisenkot están lejos de alcanzar la mayoría necesaria para gobernar.

La participación ha registrado cifras récord en décadas. Este dato sugiere que los ciudadanos israelíes interpretaron la votación como una valoración más profunda, no solo un mero cambio de administraciones: se trató de un escrutinio sobre la gestión del conflicto, la seguridad y el curso institucional del país.

Netanyahu conserva el partido, pero pierde margen

Los sondeos de salida apuntan a un panorama limitado. Dos proyecciones posicionan a ambos bloques alrededor de 51 escaños, mientras que una tercera otorga una ligera ventaja al primer ministro. Con un Parlamento que cuenta con 120 escaños, cualquier gobierno necesita al menos 61 apoyos para formarse.

Likud se mantiene como la fuerza más votada, sin embargo, este resultado no garantiza que Netanyahu pueda reactivar su alianza de manera automática. En su momento, la coalición nacionalista-religiosa llegó a abarcar 68 escaños, pero ahora, según las estimaciones iniciales, esta cifra se vería considerablemente reducida.

El primer ministro ha solicitado la creación de “un Gobierno nacional fuerte y de derechas”. Su estrategia radica en conservar el apoyo de los partidos ultranacionalistas y ultraortodoxos que han respaldado su gestión. No obstante, este bloque ha llegado debilitado por diversas disputas:

La forma de manejar la guerra y la posibilidad de un alto el fuego en Gaza.

El reclutamiento de jóvenes ultraortodoxos en el ejército.

Las repercusiones económicas de los conflictos prolongados.

La creciente tensión con aliados en el ámbito internacional.

La polarización respecto al sistema judicial y la democracia en Israel.

Netanyahu sigue siendo el político con más experiencia y habilidad para negociar. Además, hay que señalar que, si ningún líder logra consolidar una mayoría, él permanecerá como primer ministro interino mientras se desarrollan las conversaciones o se convoquen nuevas elecciones.

Eisenkot puede ganar sin poder gobernar

Por su lado, el exjefe del Estado Mayor Gadi Eisenkot ha convertido a su partido, Yashar, en el centro del denominado bloque del cambio. Su mensaje combina seguridad, un enfoque moderado y un claro rechazo a la continuidad de Netanyahu. Al conocer las proyecciones, Eisenkot declaró que los votantes han expresado su descontento con la permanencia del actual primer ministro y le hizo un llamado a retirarse de la política.

Sin embargo, vencer a Netanyahu en las urnas no es suficiente. Eisenkot debe construir una mayoría diversa, que incluya partidos centristas, sectores de derechas descontentos y, potencialmente, agrupaciones árabes. Aquí se presenta su principal obstáculo. Hasta ahora, el candidato ha descartado gobernar con formaciones árabes, mientras que varios sectores dentro de su propio bloque tampoco están dispuestos a compartir el poder con los antiguos aliados de Netanyahu.

Las formaciones árabes podrían desempeñar un papel crucial en este proceso. Las encuestas les asignan entre 13 y 14 escaños, cifra que podría ser determinante si los dos bloques principales se mantienen cerca de los 50. Sin embargo, establecer una alianza explícita con ellas conllevaría un alto costo político para Eisenkot, peligro inminente de fracturar su propio grupo.

Tres escenarios para los próximos meses

El presidente Isaac Herzog deberá consultar a las fuerzas presentes en el Parlamento y asignar la formación del Gobierno al candidato con mayores posibilidades de reunir apoyos. Este proceso podría extenderse durante semanas.

Netanyahu reconstruye su mayoría. Para ello, tendría que mantener la cohesión de los partidos religiosos y nacionalistas, además de conseguir el apoyo de diputados de otras formaciones. Esta sería la opción más favorable para el primer ministro, pero también la más complicada si la reducción de escaños indica un desgaste profundo.

Eisenkot forma una coalición de cambio. Lograrlo requeriría que supere sus propias limitaciones y ofrezca un acuerdo que pueda unir partidos muy diversos. Los puntos más delicados serían la seguridad, el conflicto y la relación con las agrupaciones árabes.

Israel vuelve a las urnas. Si ninguno de los bloques alcanza los 61 escaños, el Parlamento podría fracasar en la investidura, lo que abriría la puerta a nuevas elecciones. Netanyahu continuaría al mando de un Gobierno provisional, lo que incrementaría la incertidumbre y mantendría en espera diversas decisiones estratégicas.

Este tercer escenario no solo no resolvería la división que ya se observa, sino que podría profundizarla. Una nueva campaña obligaría a los partidos a negociar bajo la presión de la guerra, la situación económica y la seguridad regional. Además, retrasaría decisiones cruciales sobre el servicio militar de los ultraortodoxos y la reconstrucción de las áreas golpeadas por el conflicto.

El resultado deja una advertencia clara: la coalición de Netanyahu ha recibido un correctivo, aunque no una derrota definitiva. Likud mantiene su liderazgo y su dirigente conserva el control institucional. Sin embargo, las matemáticas del Parlamento evidencian que su fórmula de Gobierno ha perdido impulso. Israel se prepara para una fase donde el poder dependerá menos del ganador de la noche electoral y más de quién logre reunir una mayoría antes de que se convoquen de nuevo elecciones.