El suministro eléctrico de Ucrania, al borde del colapso: los ataques rusos sumen al país en la oscuridad y el frío

La guerra se hace palpable dentro de los hogares. Millones de ucranianos enfrentan cortes de electricidad que se alargan, además de unas temperaturas que descienden, mientras la red energética se encuentra al borde del colapso, según un informe de la BBC.

En Kyiv, algunas familias llegan a pasar hasta 20 horas sin luz. Los horarios están en constante cambio: puede haber suministro durante un par de horas y luego sumirse en la oscuridad durante ocho. Cuando se interrumpe la electricidad, también fallan los ascensores, el suministro de agua, los transportes y las conexiones de internet.

Una red sometida a ataques continuos

Las interrupciones han comenzado antes que en años anteriores y ya han superado la duración de las del invierno pasado. Desde octubre, Rusia ha incrementado sus ataques dirigidos a la infraestructura energética ucraniana. El objetivo no es solo destruir las plantas, sino también complicar la distribución de electricidad a hogares y empresas.

El presidente Volodímir Zelenski afirma que el país aún cuenta con capacidad suficiente para generar energía, pero el verdadero desafío radica en su distribución. Los daños sufridos en líneas de alta tensión, transformadores y subestaciones han debilitado la red, limitando su margen de maniobra.

La presión se concentra en diferentes áreas:

Producción: varias centrales han sufrido daños significativos, y algunas permanecerán inactivas durante meses.

varias centrales han sufrido daños significativos, y algunas permanecerán inactivas durante meses. Distribución: las subestaciones dañadas y las líneas afectadas dificultan el traslado de la energía disponible.

las subestaciones dañadas y las líneas afectadas dificultan el traslado de la energía disponible. Defensa aérea: los sistemas ucranianos no pueden proteger simultáneamente todas las instalaciones críticas.

los sistemas ucranianos no pueden proteger simultáneamente todas las instalaciones críticas. Reparaciones: los trabajadores deben interrumpir su labor cada vez que suenan las alarmas.

Una de las centrales visitadas por la BBC quedó convertida en un amasijo de hierros retorcidos, tubos destrozados y maquinaria sepultada bajo los escombros tras un ataque con misiles. Sus operarios prevén que no regresarán a la actividad habitual antes de que acabe el invierno. En el lugar, las alarmas se suceden cada 15 o 30 minutos, lo que limita el tiempo de trabajo a una o dos horas efectivas al día.

El invierno como arma de desgaste

El corte de electricidad desencadena una reacción en cadena. Sin luz, las bombas dejan de funcionar, lo que impide que el agua llegue a los edificios. Los ascensores quedan parados. El metro y los trolebuses funcionan de manera intermitente. Una vez en los pisos, la falta de calefacción convierte el frío en un grave problema de salud y seguridad.

Las autoridades temen que la situación se vuelva insostenible si la población no recibe al menos cuatro horas diarias de suministro adecuado. Esa cifra establece un límite crucial: por debajo de ella, las familias no solo tienen que reorganizar sus hábitos, sino que comienzan a abandonar sus hogares.

La experiencia de los vecinos refleja esa inquietud: muchos aprovechan cuando hay luz para cocinar, trabajar y cargar sus dispositivos. Luego, preparan linternas, mantas y agua para los siguientes apagones. En las regiones más afectadas, la oscuridad puede cubrir barrios enteros y alterar el funcionamiento cotidiano de las ciudades.

El impacto social podría también modificar los patrones migratorios. Algunos residentes ya piensan en dejar la capital o incluso el país para huir del invierno. Si los ataques continúan y las reparaciones avanzan a un ritmo lento, Ucrania podría enfrentarse a una nueva ola de desplazamientos internos y hacia Europa.

Una campaña con respuesta ucraniana

Ucrania ha replicado atacando refinerías de petróleo rusas. Esta estrategia busca aumentar el costo de la guerra y disminuir la capacidad de Moscú para mantener sus operaciones militares. Sin embargo, no soluciona el problema inmediato de las familias que necesitan luz, agua y calefacción.

La diferencia con el invierno anterior radica en la intensidad de los ataques. Ejecutivos del sector energético ucraniano afirman que los asaltos han aumentado en magnitud y tipo de armamento. Además, Rusia combina misiles y drones para saturar la defensa aérea, obligando a los operativos a repartir recursos entre demasiados objetivos.

La red se sostiene gracias a apagones programados, importaciones, reparaciones urgentes y una gestión cada vez más precisa de la demanda eléctrica. A pesar de ello, estas medidas solo proporcionan un respiro temporal. Cada planta dañada reduce la capacidad de respuesta y cada subestación destruida amplía la brecha entre la electricidad disponible y los consumidores.

El panorama más probable no apunta a un apagón total inmediato, sino a una serie de cortes prolongados, restricciones en el consumo y servicios públicos intermitentes. La evolución de la situación dependerá de tres aspectos:

La frecuencia de los ataques rusos en las próximas semanas. La disponibilidad de repuestos, generadores y sistemas de defensa aérea. La rapidez con la que los equipos ucranianos puedan llevar a cabo las reparaciones sin exponerse a nuevos bombardeos.

Mientras tanto, los trabajadores prosiguen la reconstrucción de la red bajo una constante amenaza, y los hogares gestionan cada hora de luz como un recurso valioso. En Ucrania, el invierno ya no se mide únicamente por la temperatura: también por el tiempo que una bombilla permanece encendida.