Estados Unidos reanuda el tráfico aéreo después de un parón de más de cuatro horas y 6.000 vuelos cancelados

Estados Unidos ha reanudado el tráfico aéreo después de un parón de más de cuatro horas que dejó en tierra a cientos de miles de pasajeros.

Un fallo en el sistema informático que gestiona las comunicaciones de la Administración Federal de Aviación (FAA) obligó este viernes a suspender todos los despegues en el país.

El balance es de unas 6.000 cancelaciones, más de 10.000 retrasos y un fin de semana que se presenta complicado en los aeropuertos.

Hay imágenes que en Estados Unidos despiertan fantasmas. Una de ellas es la de todos los aviones del país clavados en la pista a la vez. Por eso, lo primero que hizo el Gobierno fue tranquilizar a la población. «Esto no es otro 11-S», aseguró el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, poco después de que se anunciara la suspensión.

No lo era. Pero el susto entra ya en los libros de historia. Es la tercera suspensión general de despegues en lo que va de siglo. Las dos anteriores fueron la de los atentados del 11 de septiembre de 2001 y la del fallo del sistema de avisos a los pilotos en enero de 2023.

Un cerebro de 1980

La explicación oficial tiene algo de chiste malo. El secretario de Transporte, Sean Duffy, contó en una rueda de prensa en la Casa Blanca que los sistemas de telecomunicaciones analógicos de la FAA sufrieron una sobrecarga de datos. Sus enrutadores empezaron a transmitir información incoherente y las autoridades decidieron apagarlo todo por precaución.

Según Duffy, es una infraestructura que no se renueva desde 1980 y que no ha soportado la carga de las nuevas actualizaciones tecnológicas. Es decir, el país que manda cohetes a la Luna gestiona su tráfico aéreo con equipos de la época de los primeros ordenadores personales. «Va a seguir fallando», advirtió el secretario, con una franqueza poco habitual en un miembro del Gobierno.

«Nunca hubo vidas en riesgo»

Mullin descartó que se tratara de un ataque contra Estados Unidos. «El público nunca estuvo en peligro durante este proceso. Nunca hubo vidas en riesgo. Todos sus seres queridos están a salvo», aseguró.

Los periodistas insistieron: ¿podía descartar al cien por cien un ciberataque o la intervención de una inteligencia artificial? El secretario no se atrevió a tanto. «Ahora mismo no hay nada seguro. No parece que sea así», respondió. Tampoco ve relación con la caída de Microsoft Outlook del día anterior: «No hay ninguna razón para relacionar esas dos cosas».

Aeropuertos colapsados

La interrupción provocó un efecto dominó en todo el país. Algunos vuelos internacionales con destino a Europa y Asia pudieron despegar porque no tenían que sobrevolar el territorio continental estadounidense. El resto se quedó esperando. El parón afectó también al transporte de mercancías y correo de gigantes como FedEx y UPS.

La vuelta a la normalidad será lenta. «Vamos a intentar trasladar tantos de esos aviones como podamos esta noche, si contamos con suficientes tripulaciones para realizar esos vuelos. Si no, empezaremos mañana por la mañana», explicó Duffy. La acumulación de incidencias amenaza con prolongar las alteraciones durante todo el fin de semana.

La factura: hasta 50.000 millones

Pasado el caos, llegó la hora de pasar la factura. La Administración de Donald Trump ha pedido al Congreso 30.100 millones de dólares para modernizar el control aéreo: 10.100 millones para los sistemas de control del tráfico, 2.000 millones para torres y 18.000 millones para infraestructura aeroportuaria, de los que 10.000 millones irían a terminales. En plena comparecencia, Duffy llegó a subir la apuesta hasta los 50.000 millones.

El secretario cargó una y otra vez contra el Congreso por no destinar más dinero a la aviación. «No puedo construir cosas si no tengo dinero», resumió. Es una frase que, después de este viernes, muchos pasajeros tirados en los aeropuertos firmarían sin dudar.

El remate

La primera potencia del mundo ha descubierto que su talón de Aquiles no está en el ciberespacio ni en una amenaza exterior, sino en un cuarto lleno de equipos con más de cuarenta años. Algunos aviones vuelven a despegar. La pregunta es cuánto aguantará el viejo sistema hasta el próximo apagón.