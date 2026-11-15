Trump, Xi Jinping y Putin se preparan para una cumbre sin precedentes

La cita reunirá a tres presidentes con intereses divergentes y una influencia esencial sobre el orden mundial. La información de Deutsche Welle confirma que Donald Trump, Xi Jinping y Vladímir Putin se encontrarán el próximo jueves en Shenzhen, al margen de la cumbre de la APEC.

Este encuentro se da en un contexto marcado por la guerra en Irán y la creciente rivalidad entre Washington y Pekín, que aumentan la tensión internacional.

La Casa Blanca también tiene la intención de abordar el tema de las armas nucleares. Sin embargo, la cuestión de Ucrania quedará fuera del foco, al menos de manera oficial.

An absolute master class from US Secretary of State @SecRubio on the Islamic Republic Regime. Listen to every word! https://t.co/zRls7brplx — Ellie Cohanim (@EllieCohanim) November 14, 2026

Una reunión con una agenda restringida

La Casa Blanca anunció el 13 de noviembre la celebración de esta cumbre. Se llevará a cabo en el marco del foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, programado para el 18 y 19 de noviembre. Este formato resulta poco común: es la primera vez que los líderes de Estados Unidos, China y Rusia se reúnen en una cumbre de estas características.

Desde Washington se asegura que Irán será un asunto prioritario en las conversaciones. La portavoz presidencial, Olivia Wales, indicó que Trump busca abordar la reducción de los arsenales nucleares. Además, un funcionario estadounidense enfatizó que el presidente tiene la intención de discutir la guerra en Oriente Medio.

Sin embargo, el exclusión de Ucrania introduce un nuevo dilema político. Trump ha manifestado en los últimos meses su deseo de reanudar las negociaciones para poner fin al conflicto. Moscú ha planteado sus propias condiciones, mientras que Kiev teme que las grandes potencias discutan su futuro sin su participación activa.

La Casa Blanca sostiene que mantiene un canal separado para relacionarse con Ucrania y Rusia. Este diseño le permite a Trump evitar que la reunión trilateral se convierta en una negociación formal sobre el conflicto, aunque será complicado lograr que Ucrania no surja en las conversaciones privadas.

Los intereses de cada presidente

Para Trump, la cumbre representa una oportunidad para dejar claro su potencial diplomático. El presidente estadounidense puede mostrarse como el único líder capaz de reunir a dos rivales estratégicos. Asimismo, busca avanzar en el control nuclear, un tema que atañe a Washington, Moscú y Pekín.

Xi Jinping recibe en territorio chino a sus dos interlocutores, en el contexto de la APEC. Este formato resalta el rol de China como eje de la diplomacia en Asia. Pekín puede fortalecer su imagen de potencia mediadora sin asumir necesariamente la responsabilidad de un acuerdo específico.

En cuanto a Putin, obtiene una plataforma internacional de gran relevancia. Esta reunión le permite esquivar el aislamiento político y situar a Rusia al mismo nivel que Estados Unidos y China. Además, desde Moscú podrán intentar entrelazar la seguridad en Europa, la guerra en Ucrania y el nuevo equilibrio nuclear.

Sin embargo, sus objetivos difieren:

Estados Unidos busca frenar la proliferación nuclear y gestionar la crisis iraní.

busca frenar la proliferación nuclear y gestionar la crisis iraní. China anhela consolidar su papel como potencia clave.

anhela consolidar su papel como potencia clave. Rusia busca recuperar margen diplomático y resguardar sus intereses de seguridad.

busca recuperar margen diplomático y resguardar sus intereses de seguridad. Ucrania exige que cualquier discusión sobre su territorio contemple su participación.

Antecedentes y limitaciones

La posibilidad de esta cumbre circulaba desde octubre. Putin propuso entonces la idea de un encuentro con Trump y Xi en el marco de la APEC. Trump mostró disposición para participar, mientras que Pekín adoptó una postura más cautelosa. A principios de noviembre, el Ministerio de Exteriores chino confirmó que tenía contactos en curso con Washington y Moscú.

El camino hacia este anuncio demuestra que el encuentro no surge de una alianza entre los tres países. Estados Unidos y China mantienen una frágil tregua comercial. Washington acusa a Pekín de no cumplir con compromisos en el ámbito económico, mientras ambos gobiernos se enfrentan en ámbitos como la tecnología, la industria y la influencia en Asia.

Por otro lado, la relación entre Washington y Moscú tampoco es estable. Trump busca negociar con Putin, pero Rusia está distante de las exigencias ucranianas y europeas. La falta de una reunión bilateral entre Trump y Putin en este viaje refleja el deseo de la Casa Blanca de controlar el impacto político del encuentro.

No está claro que esta cumbre lleve a la consecución de acuerdos. Si bien los tres líderes comparten preocupaciones sobre la proliferación nuclear, tienen diferencias sobre el control de armas, las alianzas militares y el papel de Estados Unidos en Asia y Oriente Medio.

Una fotografía con consecuencias

La imagen que surja de Shenzhen tendrá un impacto político inmediato. Capturará a tres potencias nucleares abordando directamente temas de seguridad global, mientras Europa y Ucrania se quedan fuera de la conversación. Esta situación podría incrementar la presión sobre Kiev y los gobiernos europeos para que acepten una diplomacia guiada desde Washington, Moscú y Pekín.

El resultado más plausible será una declaración general, más que un pacto histórico. La reunión podría abrir caminos de comunicación en torno a Irán y el armamento nuclear, aunque cualquier avance requerirá negociaciones técnicas posteriores. La cuestión ucraniana continuará condicionando la relación entre Estados Unidos y Rusia, aunque no figure en la agenda oficial.

Trump, Xi y Putin arribarán a Shenzhen en busca de obtener beneficios diferentes. Si esta cita logra algo más que una mera imagen, el impacto se medirá en los compromisos que surjan posteriormente: controles nucleares verificables, gestión de la crisis iraní y un espacio real para que Ucrania participe en las decisiones que afectan su futuro.