Shenzhen se alista para su despliegue tecnológico con la llegada de líderes internacionales. La ciudad que China presenta como un laboratorio de inteligencia artificial es, a su vez, un espejo de las tensiones sociales y económicas que Donald Trump y Vladímir Putin no percibirán en su visita oficial, según la BBC.

Entre rascacielos imponentes, robots humanoides y empresas de última generación, el mensaje se transmite con claridad: Pekín busca demostrar que puede encabezar la próxima revolución industrial. Sin embargo, fuera de las rutas recorridas por las delegaciones, los trabajadores se enfrentan al cierre de fábricas, empleos cada vez más precarios y viviendas que han perdido gran parte de su valor.

Shenzhen, el escaparate de la estrategia de Xi Jinping

La urbe del sur de China ocupa un rol crucial en el plan tecnológico de Xi Jinping. Su transformación ilustra el modelo que Pekín desea exportar: inversión estatal, manufactura avanzada, inteligencia artificial y un firme compromiso con la automatización.

Shenzhen surgió como una zona experimental de apertura económica y ha evolucionado hasta convertirse en uno de los principales núcleos industriales y tecnológicos del planeta. Allí conviven fabricantes de electrónica, empresas de robótica y firmas especializadas en vehículos eléctricos, semiconductores y sistemas de inteligencia artificial.

Durante la visita de los líderes foráneos, el itinerario oficial probablemente resalte lo siguiente:

Robots humanoides y sistemas autónomos.

Fábricas interconectadas y procesos de producción automatizados.

Empresas nacionales que compiten en sectores cruciales.

Infraestructuras digitales relacionadas con el proyecto tecnológico chino.

El objetivo político va más allá de la simple exhibición de productos. China pretende demostrar que su modelo de desarrollo sigue operando, pese a la presión de las restricciones estadounidenses, la desaceleración económica y la rivalidad tecnológica con Washington.

La presencia de Trump y Putin añade un matiz geopolítico significativo. Para Pekín, reunir a los líderes de Estados Unidos y Rusia en un centro de innovación refuerza su estatus como potencia capaz de facilitar el diálogo entre grandes actores y establecer la agenda económica global.

Lo que queda fuera del recorrido

El otro Shenzhen se revela al alejarse de los distritos financieros. En las zonas industriales como Shajing y Songgang, antiguamente esenciales para la producción electrónica, la situación se presenta menos brillante. Muchas fábricas han redistribuido parte de su actividad, han reducido personal o han optado por contratar mano de obra más barata en otras regiones.

La crisis del sector inmobiliario ha intensificado el malestar. Shenzhen es una de las ciudades más onerosas del país, pero algunos propietarios afirman que sus propiedades ahora valen una mínima parte de lo que pagaron por ellas. El deterioro del mercado de la vivienda ha mermado la riqueza de los hogares y ha debilitado la confianza en el futuro.

El problema se extiende a la economía china en su conjunto:

El consumo interno sigue siendo débil. Las empresas dependen en mayor medida de las exportaciones. La automatización reduce la necesidad de mano de obra. Los trabajadores enfrentan menores ingresos y menos protección social. La construcción y la industria han perdido la estabilidad que ofrecían antes.

La inteligencia artificial tiene el potencial de incrementar la productividad, pero también pone en riesgo los puestos de trabajo rutinarios en fábricas, almacenes, transporte y servicios. El desafío para Pekín radica en demostrar que la tecnología generará suficientes empleos cualificados para compensar las pérdidas en sectores tradicionales.

Una transición con ganadores y perdedores

La economía digital ya está acogiendo a una fracción importante de la población laboral. De acuerdo con la BBC, alrededor de 200 millones de trabajadores chinos dependen de alguno tipo de ocupación en la economía de plataformas, lo que representa cerca del 40% de la fuerza laboral urbana.

Este dato pone de manifiesto la contradicción del modelo. China ha desarrollado capacidades industriales de primer nivel, pero millones de personas subsisten con empleos temporales, ingresos inestables y escasos beneficios. El repartidor, el conductor o el trabajador eventual encarnan una transición tecnológica que no siempre asegura movilidad social.

La presión también recae sobre los jóvenes ingenieros que son pilares del relato del progreso. Muchos desean participar en el desarrollo de robots y sistemas inteligentes, pero se enfrentan a una competencia feroz, largas jornadas laborales y un mercado laboral que resulta menos dinámico que hace una década.

El Gobierno intenta responder mediante la inversión, el apoyo a las empresas tecnológicas y la estimulación del consumo. Sin embargo, la confianza no se restaura solo con anuncios. Las familias necesitan estabilidad salarial, viviendas asequibles y expectativas claras antes de volver a gastar de manera habitual.

El futuro de Shenzhen dependerá de que Pekín logre equilibrar tres objetivos:

Mantener la ventaja industrial frente a Estados Unidos y Europa.

Minimizar el impacto social de la automatización.

Reactivar el consumo sin avivar la burbuja inmobiliaria.

El escaparate que verán Trump y Putin será auténtico, pero incompleto. Shenzhen demuestra que China sabe crear el futuro, mientras que sus áreas industriales recuerdan que aún queda mucho por decidir sobre quién podrá disfrutar de una vida digna dentro de él.