La diplomacia internacional se prepara para una reunión sin precedentes: Xi Jinping, Donald Trump y Vladímir Putin se encontrarán esta semana en Shenzhen con el objetivo de hablar sobre la paz mundial y la estabilidad entre las grandes potencias.

Este encuentro está programado para el jueves, en el contexto de la cumbre de APEC, y marcará la primera vez que los líderes de China, Estados Unidos y Rusia se reúnen de forma presencial. Pekín sostiene que estas tres naciones tienen una responsabilidad especial ante los principales conflictos y desafíos globales. Aunque la propuesta es ambiciosa, aún no se ha hecho pública una agenda definitiva.

La portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Mao Ning, afirmó que se llevarán a cabo debates profundos sobre cómo proteger la paz mundial y garantizar una estabilidad estratégica entre las potencias. Desde el Kremlin también han calificado la reunión como un evento que podría tener un impacto significativo en los asuntos internacionales.

La cita, aunque poderosa, reúne intereses contrapuestos en casi todos los frentes:

Estados Unidos busca avanzar hacia un nuevo marco para el control de armas nucleares.

busca avanzar hacia un nuevo marco para el control de armas nucleares. Rusia aspira a abrir un camino para negociar el fin de la guerra en Ucrania en condiciones que le sean favorables.

aspira a abrir un camino para negociar el fin de la guerra en Ucrania en condiciones que le sean favorables. China, por su parte, tiene como objetivo consolidar su papel como mediador y evitar que la rivalidad con Washington escale hacia un enfrentamiento directo.

Una agenda amplia y pocos acuerdos previsibles

Entre los temas más delicados se encuentra la cuestión nuclear. Trump ha abogado por conversaciones trilaterales enfocadas en el desarme y desnuclearización, pero Pekín considera que sus arsenales son considerablemente inferiores a los de Washington y Moscú. Así, el Gobierno chino argumenta que no es justo exigirle que se sume a un proceso que, en su origen, fue diseñado para las dos potencias nucleares más grandes.

La situación respecto al control de armas se complica además por la falta de confianza entre las naciones. Estados Unidos y Rusia llevan años con relaciones deterioradas, mientras que las tensiones comerciales, tecnológicas y militares entre China y Estados Unidos persisten. La reunión podría ayudar a estabilizar los lazos, pero es poco probable que logre en una sola sesión resolver diferencias profundas.

La guerra de Ucrania añade una capa de tensión adicional. Putin ve esta cumbre como una oportunidad para discutir un posible acuerdo directamente con Trump y Xi. Washington tal vez busque utilizar la presencia china para presionar a Moscú, aunque Pekín no parece estar dispuesto a aceptar un diálogo que le obligue a rechazar abiertamente a Rusia o asumir compromisos concretos.

Otros conflictos podrían salir a la luz, como la guerra en Irán y la situación en Corea del Norte. Trump ya ha manifestado su interés por abordar ambos temas, pero China ha mostrado cautela ante cualquier agenda que convierta la cumbre en un intercambio sobre demasiados frentes.

El papel que busca Pekín

Para Xi Jinping, esta reunión es una oportunidad de liderazgo. China organiza el encuentro y establece el marco político de una conversación que puede presentarse como una alternativa a los canales diplomáticos convencionales. La imagen de Pekín como centro de diálogo fortalece su estrategia para aumentar su influencia en un sistema internacional cada vez más fragmentado.

Sin embargo, organizar esta cumbre también comporte riesgos. China debe encontrar un equilibrio entre su relación estratégica con Rusia y la necesidad de mantener un canal de comunicación fluido con Washington. Un resultado que beneficie en exceso a Moscú podría irritar a Estados Unidos, mientras que una presión excesiva sobre Putin podría dañar los lazos entre Pekín y el Kremlin.

El formato de la reunión podría resultar tan relevante como los acuerdos alcanzados. Si los líderes logran emitir una declaración conjunta sobre comunicación militar, estabilidad nuclear o prevención de conflictos, el encuentro tendrá un resultado concreto. En cambio, si solo intercambian mensajes políticos, su impacto se limitará a lo simbólico.

Lo más probable es que se logren avances limitados:

Mantener abiertos los canales de comunicación entre las tres capitales. Crear grupos de trabajo que se enfoquen en la seguridad estratégica. Evitar que la situación en Ucrania, Irán o el Pacífico se escale. Aplazar los temas más complejos, como el desarme nuclear y las garantías territoriales.

La cumbre no da inicio a una nueva alianza. Estas tres potencias compiten por influencia y defienden modelos de orden internacional diferentes. Sin embargo, reunir a sus líderes en la misma mesa puede contribuir a disminuir el riesgo de errores de cálculo en un contexto marcado por guerras, sanciones y rivalidades tecnológicas.

El verdadero valor de Shenzhen dependerá menos de las declaraciones sobre la paz mundial y más de lo que ocurra después: los contactos que se mantengan, las crisis que se logren contener y los compromisos que cada Gobierno esté dispuesto a traducir en acciones concretas.