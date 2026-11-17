La cúpula económica de Rusia vuelve a centrarse en el futuro, aunque lo hace en silencio. Algunos de sus integrantes ya están calculando cómo proteger sus fortunas y recuperar poder cuando Vladímir Putin deje el Kremlin. Un análisis de BBC Mundo revela el creciente desasosiego entre los multimillonarios: el sistema actual asegura negocios, pero limita drásticamente la intervención en la política.

No hay una crisis sucesoria inmediata ni evidencias públicas de que Putin planee dejar su puesto. Sin embargo, lleva un cuarto de siglo al mando, y su salida, ya sea por dimisión, muerte o incapacidad, abrirá una lucha por el control del Estado. En Moscú, quienes poseen grandes empresas son conscientes de que ese momento llegará, aunque no pueden prever cuándo ni quién ocupará el vacío de poder.

Dinero sin poder político

La paradoja de Rusia en la actualidad es evidente. A pesar de la guerra y las sanciones, el número de multimillonarios ha crecido. Forbes contabiliza 155, con una riqueza total cercana a los 700.000 millones de dólares, según los datos aportados por BBC Mundo. Aun así, el capital ya no compra la influencia que los oligarcas disfrutaban en los años noventa.

Putin eliminó ese modelo. Los empresarios que aceptaron sus normas lograron conservar activos y obtener contratos estatales, especialmente en sectores relacionados con la energía, la defensa y las materias primas. En cambio, aquellos que cuestionaron la guerra o se distanciaran del Kremlin enfrentaron exilios, confiscaciones y problemas judiciales.

Como resultado, existe una élite acaudalada, pero dependiente:

Los empresarios que cuentan con liquidez y negocios diversificados tienen mayor margen para explorar alternativas.

Los grupos aliados a contratos públicos deben mantener una lealtad férrea.

Los magnates con activos en el extranjero se enfrentan a sanciones y al riesgo de confiscación.

Aquellos empresarios sin respaldo político podrían perderlo todo ante un cambio repentino.

Esta dependencia entraña un silencio palpable. Muchos pueden estar descontentos con la dirección del país, pero desafiar abiertamente al presidente es un riesgo demasiado alto. La guerra ha reducido sus mercados, limitado sus viajes y cualquier acción política puede convertirse en una amenazada para sus familias y patrimonio.

Tres escenarios para la sucesión

La Constitución establece que el primer ministro, actualmente Mijaíl Mishustin, asumiría temporalmente la presidencia en caso de que el jefe del Estado quedara incapacitado o falleciera. Sin embargo, Mishustin no ha manifestado claras ambiciones presidenciales. Esta falta de ambición podría transformarlo en una figura de transición, dejando la auténtica decisión en manos de los servicios de seguridad, el Gobierno, los gobernadores y los grandes grupos empresariales.

Los analistas consultados por BBC Mundo plantean tres posibles escenarios:

Una continuidad autoritaria. Un sucesor proveniente del aparato estatal mantendría la represión y el control sobre los medios, aunque inicialmente tendría menos autoridad que Putin. Una lucha entre clanes. Los servicios de seguridad, tecnócratas y empresarios competirían por ministerios, contratos y el acceso al nuevo presidente. Una restauración oligárquica. Los magnates tratarían de recuperar parte del poder perdido en los años noventa, con un sistema regido por pactos entre fortunas privadas y figuras políticas.

La apertura a la democracia se presenta como la opción menos probable a corto plazo. Las instituciones independientes han sido debilitadas, la oposición está perseguida o exiliada, y la guerra ha normalizado la violencia política. Una transición rápida hacia un sistema plural requeriría reconstruir partidos, tribunales y medios que puedan actuar al margen del Kremlin.

Prepararse sin cruzar la línea roja

No parece que los multimillonarios estén organizando una conspiración contra Putin. Su estrategia es más prudente: conservar liquidez, fortalecer lazos con funcionarios y esperar. Algunos intentan acercarse a miembros de los servicios de seguridad o a ministros que puedan adquirir relevancia en una futura transición. Otros buscan proteger sus activos mediante estructuras empresariales complejas y mantener contactos discretos fuera de Rusia.

La diferencia entre ellos dependerá de su situación financiera. Aquellos con control de efectivo podrán apoyar a candidatos, medios o redes regionales cuando se presente una oportunidad política. Por su parte, quienes dependen de concesiones estatales tendrán que respaldar al sucesor que viva la ocasión.

El mensaje de Andréi Mélnichenko, uno de los individuos más ricos del país, da una pista clara. No demandó la salida de Putin, pero abogó por el fin del poder personal y una relación menos aislada con el resto del mundo. Esta postura refleja el dilema de la élite: desean preservar el Estado y sus negocios, pero también necesitan mitigar el impacto internacional de la guerra.

De este modo, el futuro estará determinado por quién controle las armas, la administración y los recursos estratégicos una vez que Putin desaparezca de la escena. Los magnates buscarán recuperar su influencia, pero los herederos del régimen son conscientes de que ceder el poder significaría reabrir la batalla política de los años noventa.